Αχάμπαρος ο Τσελίκας: Είπε τα κάλαντα στον «αέρα» με την... τσίμπλα στο μάτι!

Λένε πως αν κάνεις αυτό που αγαπάς, τότε η δουλειά σου παύει να είναι επάγγελμα και γίνεται χόμπι.

Ένας τέτοιος... χομπίστας φαίνεται πως είναι ο γνωστός ρεπόρτερ Γιώργος Τσελίκας, ο οποίος εδώ και μπόλικα χρόνια μάς έχει συνηθίσει σε ιδιαίτερες και πρωτοποριακές πρωινές εμφανίσεις στη μικρή οθόνη.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr