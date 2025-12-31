Αχάμπαρος ο Τσελίκας: Είπε τα κάλαντα στον «αέρα» με την... τσίμπλα στο μάτι!
Ο γνωστός ρεπόρτερ ξεκίνησε το πρωινό του ρεπορτάζ λέγοντας στον «αέρα» τα παραδοσιακά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λένε πως αν κάνεις αυτό που αγαπάς, τότε η δουλειά σου παύει να είναι επάγγελμα και γίνεται χόμπι.
Ένας τέτοιος... χομπίστας φαίνεται πως είναι ο γνωστός ρεπόρτερ Γιώργος Τσελίκας, ο οποίος εδώ και μπόλικα χρόνια μάς έχει συνηθίσει σε ιδιαίτερες και πρωτοποριακές πρωινές εμφανίσεις στη μικρή οθόνη.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός – meteo.gr: Πώς θα κάνουμε αλλαγή του χρόνου
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
20:32 ∙ LIFESTYLE