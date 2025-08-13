Φωτιά στη Δυτική Αχαΐα: Επιχείρηση εκκένωσης σε Μποζαΐτικα, Μπάλα και Βούντενη
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εκκένωσης στους οικισμούς Μποζαΐτικα, Μπάλα και Βούντενη υπό τον συντονισμό των Αρχών εξαιτίας της καταστροφικής φωτιάς που μαίνεται από χθες στην Δυτική Αχαΐα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb στον οικισμό Μποζαΐτικα ένας κάτοικος παρά τις οδηγίες των Αρχών αρνείται να εκκενώσει και κατευθύνεται προς το πύρινο μέτωπο.
Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και στο βίντεο μηχανή της Αστυνομίας κατευθύνεται προς το μέρος του κατοίκου.
