Φωτιά τώρα στην Πέλλα κοντά στο Μαυροβούνι - Επιχειρεί ελικόπτερο

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πέλλα κοντά στο Μαυροβούνι του δήμου Σκύδρας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

Διαβάστε επίσης