Τρομακτικές εικόνες από τη φωτιά στην εθνική Πατρών Πύργου - Οι φλόγες είχαν φτάσει στο οδόστρωμα

Απόκοσμες εικόνες κάνουν τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου από τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα που μαίνονται στη χώρα.

Συγκλονιστικό βίντεο από το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου δείχνουν τις φλόγες να καίνε όχι μόνο πλησίον αλλά και σχεδόν μέσα στο οδόστρωμα της Νέας Εθνικής οδού Πατρών - Πύργου η οποία εγκαινιάστηκε πρόσφατα.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως δεν υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας, την ώρα που οι καπνοί είχαν καλύψει πλήρως τη διαδρομή με τις φλόγες να «γλείφουν» τον δρόμο. Αρκούσε μια ριπή ανέμου ώστε κάποιο αυτοκίνητο να έπιανε φωτιά.

Παρόμοια κατάσταση επικράτησε και στα Ιωάννινα, με τις φλόγες να μαίνονται ανεξέλεγκτες και να έχουν περικυκλώσει την Εθνική Οδό, με πολίτες να καταγγέλλουν πως λεωφορεία γεμάτα με κόσμο, έπρεπε να κάνουν όπισθεν για περίπου 3 χιλιόμετρα προκειμένου να αποφύγουν τις εστίες φωτιάς και να επιτύχουν να βγουν από την Εθνική Οδό με ασφάλεια.

