Γιάννης Μακριδάκης: «Η ανάπτυξη ήρθε μέχρι την αυλή μου» αναφέρει για τη φωτιά στη Χίο

Εδώ και σχεδόν ένα 24ωρο από τότε που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη Χίο, ο συγγραφέας Γιάννης Μακριδάκης, που ζει στο νησί, κάνει αγωνιώδεις αναρτήσεις στο facebook στην προσπάθειά του να μεταδώσει όλα όσα συμβαίνουν γύρω του και να σώσει, ασφαλώς, το σπίτι του από τις φλόγες στη Βολισσό. «Η ανάπτυξη ήρθε μέχρι την αυλή μου», έγραφε το μεσημέρι της Τρίτης με φωτογραφία από τη φωτιά που πλησίαζε στο σπίτι του, ενώ αργότερα ανέβαζε φωτογραφίες από κόσμο με βαλίτσες στα χέρια να διαφεύγει από τη θάλασσα. «Πρόσφυγες πράσινης μετάβασης στη φωτογραφία κι ένα χαμένο σκυλάκι αναζητά προστασία στη θάλασσα κ σε μένα. Πάει η βορειοδυτική Χίος , παραδόθηκε στην πράσινη μετάβαση της χώρας. Μπράβο στην κυβέρνηση», σημείωνε ειρωνικά.

Το βράδυ της Τετάρτης σε άλλη ανάρτηση, ο Γιάννης Μακριδάκης ανέφερε: «Ροδώνας τώρα. Προσπαθώ με την ηλεκτρογεννήτρια κ την αντλία να σώσω το σπίτι μου καταβρέχοντας τριγύρω με το νερό του πηγαδιού. Ως το πρωί ή θα καούμε ή θα σωθούμε και ζούμε πια ανάμεσα στα αποκαΐδια» με φωτογραφίες όπου οι φλόγες βρίσκονταν μια ανάσα από το σπίτι του.

Σήμερα Τετάρτη, ο Γιάννης Μακριδάκης έκανε νέα ανάρτηση δείχνοντας απλωμένα ρούχα σε έναν ελαιώνα δίπλα του. «Προς το παρόν έσωσα το σπίτι μου και το κοτέτσι και το χωράφι μου σβήνοντας μικροεστίες όλη νύχτα με αντλία αλλά κυρίως με φτυάρι και χώμα. Τώρα σιγοκαίνε κάτι μεγάλες ελιές στο διπλανό μου χτήμα, έχουν πέσει και δέντρα που καίνε ακόμη, κι έχουν κλείσει όλα τα δρομάκια που οδηγούν στο σπίτι μου. Η μόνη πρόσβαση είναι από τη θάλασσα.

Κατά τα άλλα, η καταστροφή είναι ολική. Ένα απέραντο κάρβουνο.

Το αίτιο γνωστό. Πράσινη ενέργεια, ανεμογεννήτριες, πράσινη μετάβαση, εξορύξεις. Πράσινη πολιτική του κώλου. Η πολιτική του Μητσοτάκη και της ΕΕ παράγει μόνο "πράσινα" κάρβουνα.

Αναμένω σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις εδώ που σιγοκαίνε οι ελιές, μη μου κάψουν τελικά το σπιτι.

Η φωτογραφία από σπίτι γειτονικό μου, που έφυγαν νωρίς άρον άρον με τα πιτσιρίκια τους οι άνθρωποι και άφησαν τη μπουγάδα απλωμένη», αναφέρει.

Δείτε τις αναρτήσεις του στο facebook: