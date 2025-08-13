Φωτιά στην Πάτρα: Κάηκαν ολοσχερώς πάνω από 550 αυτοκίνητα που φυλάσσονταν στο Τελωνείο

Από την καταστροφική φωτιά στην Αχαΐα, δεν γλύτωσαν ούτε τα οχήματα που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών, το οποίο υπάγεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς. Αριθμός που αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων στον υπαίθριο χώρο. Από αυτά, τα περισσότερα από τα μισά είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή, δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα.

«Ο υπαίθριος χώρος είχε αποψιλωθεί τον Ιούνιο, με βάση όσα προβλέπει η νομοθεσία», σύμφωνα με την Αρχή.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει ήδη δώσει εντολή ώστε –μόλις υποχωρήσει η θερμοκρασία σε λειτουργικά επίπεδα– να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.

