Τέξας: Θρίλερ με τις εξαφανίσεις έφηβων κοριτσιών, ενώ ανακαλύπτονται πτώματα

Σε καθεστώς τρόμου βρίσκεται το Τέξας, όπου μία σειρά από περίεργα περιστατικά έχουν ανησυχήσει τους κατοίκους.

Μετά την ανησυχητική παραδοχή ότι στο διάστημα των τελευταίων 12 μηνών, έχουν ανακαλυφθεί σε βάλτους 34 πτώματα, εγείροντας φόβους για serial Killer, μία σειρά εξαφανίσεων έφηβων κοριτσιών έχει έρθει να προσθέσει υποψίες.

Ενώ οι αρχές διενεργούν έρευνες για την εξαφάνιση της Camila Mendoza Olmos, παραμονή των Χριστουγέννων, ανήμερα σήμανε συναγερμός και για τη 17χρονη Angelique Johnson.

Σε μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στο Facebook στις 25 Δεκεμβρίου, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Bexar είπε ότι η 17χρονη, εθεάθη για τελευταία φορά σε μία περιοχή στη βορειοδυτική πλευρά του Σαν Αντόνιο του Τέξας.

Η Τζόνσον πιστεύεται ότι έχει ακόμα το κινητό της, είπε η αστυνομία, αλλά το πού βρίσκεται είναι άγνωστο.

Η είδηση της εξαφάνισης της Τζόνσον είναι μία από τις τρεις αναφορές για εξαφανίσεις εφήβων τις ημέρες γύρω από τα Χριστούγεννα, με τελευταία και πιο πρόσφατη, τη 14χρονη Σοφία Γκαμπριέλα Πίτερς-Κόμπος να δηλώνεται αγνοούμενη στις 29 Δεκεμβρίου, αλλά να εντοπίζεται «ζωντανή και καλά» μία ημέρα αργότερα.

Εν τω μεταξύ, η έρευνα για την εξαφάνιση της Camila Olmos βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την εξαφάνισή της το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων. Στις 30 Δεκεμβρίου, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Bexar ανακοίνωσε ότι βρέθηκε ένα πτώμα κατά τη διάρκεια της έρευνας για την Olmos, ωστόσο τόνισαν ότι ήταν πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί εάν τα λείψανα ανήκουν σε αυτήν.

Το πτώμα βρέθηκε σε μια περιοχή με ψηλό γρασίδι, μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σπίτι του Όλμου. Ένα πυροβόλο όπλο βρέθηκε επίσης κοντά.

Ο σερίφης της κομητείας Bexar, Javier Salazar, είπε ότι οι ερευνητές δεν υποπτεύονται επί του παρόντος φόνο.

Ο σερίφης πρόσθεσε ότι το πτώμα που βρέθηκε είναι «συνεπές» με το ότι βρισκόταν στην περιοχή για περίπου πέντε ή έξι ημέρες.

Ο ιατροδικαστής θα εργαστεί τώρα για την ταυτοποίηση της σορού και τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου.

Ενώ οι τρεις έφηβοι εξαφανίστηκαν όλοι μέσα σε λίγες μέρες, οι αρχές επιβολής του νόμου είπαν ότι δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη σχέση μεταξύ των υποθέσεων.

Σημειώνεται, ότι ανήμερα των Χριστουγέννων ένας 23χρονος απήγαγε μία 14χρονη με την απειλή μαχαιριού στο Πόρτερ του Τέξας.

Το κορίτσι σώθηκε χάρη στην έγκαιρη αντίδραση του πατέρα της, ο οποίος κατάφερε να την εντοπίσει μέσω της εφαρμογής γονικού ελέγχου στο κινητό του, σε ένα βαν στο δάσος όπου την είχε κρύψει ο απαγωγέας.