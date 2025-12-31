Μερτς: «Το 2026 αποτελεί σημείο καμπής για Γερμανία και Ευρώπη» – Μήνυμα για σταθερότητα

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, κάλεσε τους πολίτες να αγνοήσουν «τους κινδυνολόγους και τους προφήτες της καταστροφής» και να εμπιστευθούν τη δυνατότητα της χώρας να ξεπεράσει τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, στο μήνυμα που εξέπεμψε εν όψει του 2026.

Ο συντηρητικός ηγέτης τόνισε ότι οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση, θα αποδώσουν, ακόμη κι αν απαιτηθεί χρόνος, χαρακτηρίζοντας το 2026 ως μία ενδεχομένως «καθοριστική χρονιά» για τη Γερμανία και την Ευρώπη.

«Ας εμπιστευθούμε τους εαυτούς μας και τις δημοκρατικές μας διαδικασίες», ανέφερε, αναγνωρίζοντας ότι αυτές είναι συχνά επίπονες και συγκρουσιακές, αλλά αποτελούν τον μόνο δρόμο για αποτελέσματα με ευρεία κοινωνική νομιμοποίηση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις: Η καθυστέρηση σε βασικά νομοθετήματα καταπνίγει τις δυνατότητες των γερμανικών επιχειρήσεων και θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ασφάλεια των πολιτών.

Ακόμη, παρουσίασε το όραμα για μία χρονιά κατά την οποία η Γερμανία και η Ευρώπη, με ανανεωμένη δύναμη, θα χτίσουν πάνω σε δεκαετίες ειρήνης, ελευθερίας και ευημερίας.

Αναγνώρισε ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες συχνά είναι αργές και αμφιλεγόμενες, «αλλά μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε αποτελέσματα που υποστηρίζονται από την ευρεία πλειοψηφία της χώρας μας», σημείωσε.