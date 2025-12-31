Χαίντι Κλουμ: Απολαμβάνει τις διακοπές της και βουτάει topless στο St. Barths

Τι και αν βρισκόμαστε στα βάθη του χειμώνα και ολόκληρος ο πλανήτης περιμένει με κομμένη την ανάσα την άφιξη του νέου έτους; Η Χάιντι Κλουμ φαίνεται πως είχε άλλα πλάνα, καθώς απολαμβάνει άκρως καλοκαιρινή και ανέμελη τις βουτιές της και τον ήλιο στο St Barths παρέα με τον σύντροφό της, 36χρονο σύζυγό της Tom Kaulitz.

Μάλιστα, οι παπαράτσι την «τσάκωσαν» στην παραλία τοπλες, φορώντας μονάχα το κάτω μέρος του μπικίνι της.

Heidi Klum goes au naturel while vacationing with husband Tom Kaulitz in St. Barths https://t.co/8nZ0oiXvyz pic.twitter.com/Tgs3OGlaBn — Page Six (@PageSix) December 30, 2025

«Τομ έχω μια φωτογραφία για σένα σήμερα!» Έγραψε παιχνιδιάρικα στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DS2i0HqEUHc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης