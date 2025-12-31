Χαίντι Κλουμ: Απολαμβάνει τις διακοπές της και βουτάει topless στο St. Barths
Δείτε τις πόζες του μοντέλου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τι και αν βρισκόμαστε στα βάθη του χειμώνα και ολόκληρος ο πλανήτης περιμένει με κομμένη την ανάσα την άφιξη του νέου έτους; Η Χάιντι Κλουμ φαίνεται πως είχε άλλα πλάνα, καθώς απολαμβάνει άκρως καλοκαιρινή και ανέμελη τις βουτιές της και τον ήλιο στο St Barths παρέα με τον σύντροφό της, 36χρονο σύζυγό της Tom Kaulitz.
Μάλιστα, οι παπαράτσι την «τσάκωσαν» στην παραλία τοπλες, φορώντας μονάχα το κάτω μέρος του μπικίνι της.
«Τομ έχω μια φωτογραφία για σένα σήμερα!» Έγραψε παιχνιδιάρικα στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός – meteo.gr: Πώς θα κάνουμε αλλαγή του χρόνου
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
20:32 ∙ LIFESTYLE