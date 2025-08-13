Φωτιά τώρα: Τραυματίστηκαν 15 πυροσβέστες - Συνολικά 56 διακομιδές του ΕΚΑΒ

Αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες δίνουν από εχθές, Τρίτη 12 Αυγούστου Πυροσβέστες, εθελοντές, εναέρια μέσα και κάτοικοι στην προσπάθεια κατάσβεσης των αμέτρητων πύρινων μετώπων που εξακολουθούν να μαίνονται.

Με ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας διακομίσθηκαν 3 πυροσβέστες στην Αχαΐα με συμπτώματα θερμοπληξίας, στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα, ενώ στη Χίο πραγματοποιήθηκε η παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο σε 10 πυροσβέστες και 2 εθελοντές, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Βασίλη Βαθρακογιάννη.

Παράλληλα, συνολικά 56 διακομιδές ανθρώπων σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας έχει πραγματοποιήσει το ΕΚΑΒ.

Αναλυτικά:

Αχαΐα

Στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών. * Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 14 περιστατικά:

- 9 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα, 1 Πυροσβέστης με συμπτώματα αδυναμίας – καταβολής, 1 κατακεκλιμένος και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).

- 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

- 2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας (κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας).

Αιτωλοακαρνανία:

Η περιοχή Σταμνά καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών.

* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή , από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 3 περιστατικά:

2 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα) διακομίστηκαν στο ΓΝ Μεσολογγίου.

- 1 περιστατικό (κατακεκλιμένος) διακομίστηκε στο ΚΥ Αιτωλικού.

Πρέβεζα

Στην περιοχή επιχειρούν 8 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 30 περιστατικά:

- 7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).

- 8 περιστατικά (κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ).

- 10 περιστατικά (9 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα - και 1 Πυροσβέστης με εγκαύματα) από την πόλη της Φιλιππιάδας προς το ΓΝ Άρτας.

- 5 περιστατικά (κυρίως με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα) από όμορα χωριά και οικισμούς της Φιλιππιάδας διεκομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας.

Ζάκυνθος

Η περιοχή καλύπτεται από 2 ασθενοφόρα.

* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ δεν έχουν διακομίσει κάποιο περιστατικό.

Χίος

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 8 περιστατικά:

- 7 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) έχουν διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

- 1 περιστατικό (αναπνευστικά προβλήματα) έχει διακομισθεί στο ΚΥ Βολισσού.

- Σε 12 άτομα (10 Πυροσβέστες και 2 εθελοντές) πραγματοποιήθηκε η Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο (αναπνευστικά και ελαφρά εγκαύματα)

