Βαθρακογιάννης: Βελτιωμένη εικόνα στα Συχαινά – «Αναμένεται πολύ δύσκολη και η σημερινή μέρα»

«Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα Συχαινά αλλά πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ σε εξέλιξη είναι τα μέτωπα σε Κάτω Αχαΐα και ΒΙΠΕ Πατρών», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε σημερινή (13/08) ενημέρωση, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα».

Μιλώντας για την πυρκαγιά στον Γυμνότοπο Φιλιππιάδας, στην Πρέβεζα, ανέφερε ότι έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα. «Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με 8 μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κατευθύνεται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά, ενώ το δεύτερο προς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς τη Φιλιππιάδα, για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα».

«Η φωτιά στη Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη, με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά, ενώ, στο Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη. Ήδη επιχειρούν 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα της χώρας, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Η φωτιά στη Φιλιππιάδα έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα», προσέθεσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι με εντολή του αρχηγού του Σώματος, όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, όπως και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στη σημερινή ημέρα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

«Η φωτιά στα Μέγαρα είναι πλέον οριοθετημένη, όπως και εκείνη στα Σταμνά Μεσολογγίου. Στη Ζίτσα Ιωαννίνων δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αν και στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι», σημείωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

Αναφορικά με την πυρκαγιά στη Χίο, επεσήμανε ότι η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη με δύο μέτωπα, υπό ανέμους 6 μποφόρ. Το ένα κινείται μεταξύ των οικισμών Πειραμά και Παρπαριά και το άλλο πλησίον του Πέρδικα, με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Δευχά και Χάλανδρα, ενώ στο νησί επιχειρούν 5 ελικόπτερα. Νέα φωτιά που εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα στην περιοχή Κοφινάς αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Τραυματίες πυροσβέστες σε Αχαΐα, Φιλιππιάδα, Χίο και Αιτωλοακαρνανία

Με ασθενοφόρα διακομίστηκαν 3 πυροσβέστες με συμπτώματα θερμοπληξίας στην Αχαΐα, 1 στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και 1 στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα. Στη Χίο, 10 πυροσβέστες και 2 εθελοντές έλαβαν πρώτες βοήθειες.

Ο κ. Βαθρακογιάννης προειδοποίησε ότι «η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη, καθώς για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς».

