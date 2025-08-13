Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στα Συχαινά Πατρών που ξέσπασε στη θέση Αγία Παρασκευή, το βράδυ της Τρίτης 12/08/2025. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην κατάσβεση συμμετέχουν αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά απειλεί εργοστάσια και σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Ο συγκεκριμένος οικισμός βρίσκεται λιγότερα από 10 χλμ μακριά από την Πάτρα.

Πατέρας Γερβάσιος: «Οι φλόγες έφτασαν στο μοναστήρι, σώθηκε από θαύμα»

«Μόλις είδαμε τη φωτιά να πλησιάζει, εγκαταλείψαμε τα κειμήλια και το μοναστήρι. Δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε. Η λαίλαπα του ανέμου ήταν τόσο δυνατή που δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες.», δήλωσε ο πατέρας Γερβάσιος από τη Μονή της Αγίας Παρασκευής, που απειλήθηκε από τη πύρινη λαίλαπα.

«Αυτό που ζήσαμε ήταν ένα μεγάλο θαύμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τη μονή, καιγόντουσαν τα πάντα, αλλά δεν κάηκε τίποτα μέσα στη μονή, ούτε τα πέυκα της κατασκήνωσης.», πρόσθεσε ο πατέρας Γερβάσιος.

Μπαράζ μηνυμάτων από το «112» για εκκενώσεις

Πριν τις 3π.μ. ήχησε μήνυμα για εκκένωση της Αρόης και της Ξερόλακκας. Λίγο μετά τις 2.30 π.μ. οσοι βρίσκονταν στις περιοχές ‘Ανω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Εξαιτίας της φωτιάς στα Συχαινά έκλεισε η Περιμετρική και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας.

