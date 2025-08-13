Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Οι εθελοντές έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Συγκλονιστική είναι η προσφορά των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας, ενισχύοντας το δύσκολο έργο της κατάσβεσης και συμμετέχοντας ενεργά στις εκκενώσεις των πυρόπληκτων περιοχών τόσο από ξηράς όσο και διά θαλασσής με τη διασωστική λέμβο του Ε.Ε.Σ.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή Βραχνάιικα μετέβη η διασωστική λέμβος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από την Πάτρα με έμπειρους Ναυαγοσώστες και Σαμαρείτες - Διασώστες, κατόπιν αιτήματος του Λιμενικού Σώματος, για την απομάκρυνση κατοίκων και κατοικίδιων διά θαλάσσης από τις πυρόπληκτες περιοχές, όπου η πύρινη λαίλαπα έφτασε δίπλα στην θάλασσα.

Στην περιοχή Βούντενη έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες οι εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού όλη τη νύχτα, ενισχύοντας το δύσκολο έργο της κατάσβεσης και προσφέροντας Πρώτες Βοήθειες σε πυροσβέστες και πολίτες.

