Παραλίγο τραγωδία στην Πάτρα: Ελικόπτερο κάνει ρίψη νερού και αυτοκίνητα περνούν από κάτω

Από το πουθενά μπορεί να προκύψουν τα χειρότερα στα μέτωπα των πυρκαγιών και ένα περιστατικό στην Πάτρα είναι ενδεικτικό.

Παραλίγο τραγωδία πήγε να συμβεί στην Πάτρα όταν ελικόπτερο έκανε ρίψη νερού τη στιγμή που από κάτω διέρχονταν αυτοκίνητα!

Το βίντεο δείχνει και τα σπασμένα κλαριά από τον στροβιλισμό του αέρα που προκάλεσε ο έλικας του ελικοπτέρου.

«Πω πω τι έγινε! Τον σκότωσε!», ακούγεται μια φωνή απόγνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η μετακίνηση σε σημεία που ενεργούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην Πάτρα ανεξέλεγκτη καίει η πυρκαγιά, η οποία εχει εισέλθει πλέον μέσα σε αστικό ιστό.

