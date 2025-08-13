Φωτιά στην Αχαΐα: Ανησυχητική η εικόνα στα Καλάβρυτα - Εκπέμπουν SOS τα ελατοδάση

Οση δροσιά και γαλήνη κι αν προσφέρουν τα Καλάβρυτα αυτήν την εποχή του χρόνου, στη διάρκεια της οποίας οι καύσωνες «θερίζουν» τους κάμπους και τα πεδινά, άλλη τόσο θλίψη προκαλούν οι σοκαριστικές εικόνες που καταγράφει ο επισκέπτης από τις άλλοτε καταπράσινες πλαγιές, οι οποίες έχουν πάρει ένα σκούρο καφέ χρώμα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» η κατάσταση είναι ανησυχητική και τίνει να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση από την Πολιτεία και τους ειδικούς.

Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην «Π» η δασάρχης Καλαβρύτων Δήμητρα Κολλύρου, το φαινόμενο παρατηρείται την τελευταία πενταετία-εξαετία κι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, η οποία καταπονεί τα έλατα κι ευνοεί στη συνέχεια την προσβολή τους από φλοιφάγα και ξυλοφάγα έντομα. «Η ξηρασία και η έλλειψη χιονοπτώσεων προκάλεσαν σοκ στα έλατα, με αποτέλεσμα να βρουν πρόσφορο έδαφος διάφορα έντομα για να τα προσβάλουν» εξήγησε η δασάρχης των Καλαβρύτων.

Αυτό που καταγράφει κανείς με την πρώτη ματιά είναι άκρως ανησυχητικό, με τα έλατα να έχουν πάρει το χάλκινο χρώμα της σκουριάς, το οποίο μαρτυρά τον αργό θάνατο της φύσης. Καταπονημένα από την έλλειψη νερού κι εξασθενημένα, τα δέντρα γίνονται ευπρόσβλητα, πέφτει δηλαδή αυτό που θα λέγαμε ως το ανοσοποιητικό τους, με το φαινόμενο να παίρνει σταδιακά επικίνδυνες διαστάσεις.

Τι πρέπει να γίνει; Η απάντηση της κ. Κολλύρου είναι κατηγορηματική: «Απαιτούνται άμεσα διαχειριστικά μέτρα. Τα έντομα πολλαπλασιάζονται και τα έλατα πεθαίνουν. Χρειάζεται περισσότερο προσωπικό και απαιτείται ταυτόχρονα μελέτη κι οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του φαινομένου. Εχουμε καταθέσει τα σχετικά αιτήματα προς την Πολιτεία και περιμένουμε».

Στα δάση ελάτης δεν είναι εύκολη η εμφάνιση μιας πυρκαγιάς, όπως π.χ. στα πεύκα, όμως αυτό δεν συνιστά λόγο εφησυχασμού, σύμφωνα με την κ. Κολλύρου, η οποία βλέπει ότι με το περιορισμένο προσωπικό που διαθέτει η δασική υπηρεσία δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια τόσο εκτεταμένη καταστροφή του δάσους, η οποία για να αντιμετωπιστεί χρειάζονται σημαντικά κονδύλια.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι τοποθετήσεις κι άλλων μελών της δασολογικής κοινότητας, τα οποία τονίζουν ότι «τα προσβεβλημένα δέντρα πρέπει να απομακρυνθούν και να αποφλοιωθούν, καθώς τα φλοιοφάγα-ξυλοφάγα έντομα πολλαπλασιάζονται συνεχώς και καταλαμβάνουν κι άλλα υγιή δέντρα σε ένα ντόμινο χωρίς τέλος».

Με απλά λόγια, για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο απαιτούνται… χέρια, καθώς πρόκειται για μια περιοχή στην οποία, λόγω γεωγραφίας, δεν μπορούν να εισέλθουν μηχανήματα και χρειάζονται δασεργάτες για να γίνει η απομάκρυνση των κομμένων και «άρρωστων» δέντρων, χωρίς να πειραχτεί το υπόλοιπο φυσικό περιβάλλον.

«Βρισκόμαστε σε συνεννόηση με το Δασαρχείο κι έχουμε ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες της Πολιτείας για το πρόβλημα» δήλωσε ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος.

Ανήσυχοι δηλώνουν, όμως, και οι κάτοικοι, οι ξενοδόχοι και οι επιχειρηματίες των Καλαβρύτων, οι οποίοι βρισκόμενοι και δραστηριοποιούμενοι στην περιοχή σε μόνιμη βάση, βλέπουν τον αργό θάνατο των ελάτων. «Τα έλατα στις πλαγιές μας είναι ένας φυσικός πνεύμονας όχι μόνο για τον Δήμο μας, για όλη την Αχαΐα. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε να καταστραφούν, γιατί οι συνέπειες θα είναι ολέθριες για όλους μας, για την οικονομία μας, για την ποιότητα ζωής μας, για την υγεία μας» δήλωσε στην «Π» κάτοικος της μαρτυρικής πόλης των Καλαβρύτων.

Στα Καλάβρυτα περιμένουν να ξεκινήσει και η περίοδος κοπής δέντρων μετά τις 20 Αυγούστου για να χαρτογραφήσουν επακριβώς τους χώρους στους οποίους θα χρειαστεί να γίνουν οι όποιες «χειρουργικές» παρεμβάσεις στα έλατα.

Επιστρέφοντας στην Πάτρα και συλλέγοντας περισσότερες πληροφορίες για το φαινόμενο, διαπιστώσαμε ότι δυστυχώς αυτό δεν αφορά μόνο την περιοχή των Καλαβρύτων. Η νοσηρότητα των ελάτων εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς και σε άλλες περιοχές της βόρειας Πελοποννήσου, από τον ορεινό όγκο του Ερυμάνθου έως και τα Αροάνια Ορη. Αλλά, πλέον, «νεκρά» έλατα παρατηρεί κανείς και στην Ευρυτανία και στην ορεινή Αιτωλοακαρνανία, περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από παλιά ως «η Ελβετία της Ελλάδας» εξαιτίας του αλπικού τοπίου. Αναφερόμαστε σε υψόμετρα από 700 έως 1.000 μέτρα, στα οποία κάποτε κυριαρχούσε το πράσινο χρώμα και σήμερα έχουν μετατραπεί σε καφέ.

Οποιος είπε ότι «δεν υπάρχει κλιματική κρίση» και ότι «όλα αυτά είναι τραβηγμένα ή ακόμη και καθοδηγούμενα και θεωρίες επιστημονικής φαντασίας», καλό είναι να μεταβεί στα Καλάβρυτα και να κοιτάξει τις βουνοπλαγιές ακριβώς επάνω από την πόλη. Είμαστε σίγουροι ότι αμέσως θα αναθεωρήσει…

