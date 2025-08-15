Τασούλας από Πάρο: «Τον Δεκαπενταύγουστο, γιορτάζουμε το Πάσχα του καλοκαιριού»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, βρέθηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, στην Πάρο, ανήμερα του Δεκαπενταυγούστου.

Με αφορμή τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου, στάθηκε ιδιαιτέρως στις καταστροφικές πυρκαγιές που αντιμετώπισε η Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες, ευχαριστώντας όσους υπερασπίστηκαν τη χώρα από την πύρινη λαίλαπα.

Η τοποθέτηση του Κώστα Τασούλα:

«Σήμερα, εδώ, στην Πάρο, στην καρδιά του Αιγαίου πελάγους, σε ένα από τους αρχαιότερους και ιερότερους χώρους της Ορθοδοξίας, στην Παναγία της Εκατονταπυλιανής, στις Κυκλάδες, σε όλη την Ελλάδα, ο ελληνισμός γιορτάζει και τιμά το μικρό Πάσχα, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως λέγεται, την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Που είναι για τον καθένα μας αλλά και για το έθνος μας μία μοναδικά πολύτιμη καταφυγή.

Θα ήθελα, μιας και στάθηκε στην Παναγία ως ενθάρρυνση, προστασία και στήριγμα, τούτες τις ώρες να αναφερθώ και να εκφράσω τις ευχαριστίες εκ μέρους της Πολιτείας προς τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, προς την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό, τις Ένοπλες Δυνάμεις, στο ΕΚΑΒ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές, οι οποίοι με την ακάματη και συχνά υπεράνθρωπη προσπάθειά τους αντιμετωπίζουν τα λυσσαλέα και καταστροφικά πύρινα μέτωπα των ημερών, και να εκφράσω ταυτόχρονα την ελπίδα μου, που πηγάζει από την Εκατονταπυλιανή της Πάρου, ώστε η αντιμετώπιση μίας ακόμα πύρινης δοκιμασίας να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».