Κυριάκος Μητσοτάκης: Στα Χανιά για τον Δεκαπενταύγουστο – «Παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας»

Τον τόπο καταγωγής του επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να γιορτάσει τον Δεκαπενταύγουστο.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, στις Κορακιές Χανίων, συνοδεία της συζύγου του, Μαρέβας.

Η Ιερά Μονή ήταν από νωρίς γεμάτη με κόσμο που θέλησε σήμερα να γιορτάσει τον Δεκαπενταύγουστο. Ο Κ. Μητσοτάκης και η γυναίκα του έφτασαν στην εκκλησία λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί, για να παρακολουθήσουν κι εκείνοι τη λειτουργία.

01 04 Πηγή: flashnews.gr 02 04 Πηγή: flashnews.gr 03 04 Πηγή: flashnews.gr 04 04 Πηγή: flashnews.gr

Στο μήνυμά του, τόνισε ότι «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, στην πατρίδα μας αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, γιορτάζουμε τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, την Κοίμηση της Θεοτόκου. Σήμερα, τον Δεκαπενταύγουστο, στο μέσον του καλοκαιριού, αναλογιζόμαστε και παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας, για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προσωπικές, όσο και τις συλλογικές δυσκολίες.

Ο Δεκαπενταύγουστος είναι μία μέρα γιορτής, αφιερωμένη σε όσους αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τους αγωνιστές της Πυροσβεστικής αλλά και σε όλους όσοι κάθε μέρα δίνουν τον άνισο και δύσκολο αγώνα της κλιματικής κρίσης.

Εύχομαι χρόνια πολλά στην πατρίδα μας, σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες».