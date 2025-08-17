Μέτρα ΔΕΘ: Το πακέτο του 1,5 δισ. ευρώ και οι δικαιούχοι - Ποιοι θα επωφεληθούν από τις εξαγγελίες

Με κυβερνητικές συσκέψεις για το πακέτο της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει τις αποφάσεις τους

Μέτρα ΔΕΘ: Το πακέτο του 1,5 δισ. ευρώ και οι δικαιούχοι - Ποιοι θα επωφεληθούν από τις εξαγγελίες
Η ελληνική οικονομία έκανε εντυπωσιακή ανάκαμψη, όπως επεσήμανε και το περιοδικό Forbes και έτσι μετά τις διακοπές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τραπέζι θα τεθούν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

Με κυβερνητικές συσκέψεις για το πακέτο της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει τις αποφάσεις τους. Όπως αναφέρουν μάλιστα οι μέχρι τώρα πληροφορίες, οι βασικές παρεμβάσεις στα μέτρα της ΔΕΘ θα φτάσουν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και έμφαση θα δοθεί στη μείωση των φόρων και στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του δημογραφικού, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στην υγεία, στην παιδεία, στην άμυνα.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Κούβελας, ανέφερε ότι «την ακρίβεια την αντιμετωπίζουμε στοχευμένα. Έχουμε φτάσει τους 70 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που έχουν μειωθεί και έρχονται και άλλα».

Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι μισθωτοί.

Στη δραστική μείωση του χρέους, στην άνοδο του χρηματιστηρίου και στα θετικά βήματα της ελληνικής οικονομίας είναι εστιασμένο δημοσίευμα του Forbes.

Το οικονομικό και επιχειρηματικό περιοδικό αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη της τάξης του 2,3% για το 2025, που είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και επισημαίνει πως η ανεργία υποχώρησε στο 7,9%.

Παράλληλα, αναδεικνύει τις μεταρρυθμίσεις, την ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, την εισαγωγή συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών και τήρησης βιβλίων που ενισχύουν τα δημόσια έσοδα, την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση του τουρισμού και την μείωση των κόκκινων δανείων σε περίπου 3%.

Οι τελικές αποφάσεις για τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ αναμένεται να οριστικοποιηθούν την τελευταία εβδομάδα πριν την άνοδο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Προετοιμασίες ΔΕΘ

Η ΔΕΘ θα διαρκέσει από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου και μάλιστα φέτος θα έχει και επετειακό χαρακτήρα. Ήδη τα περίπτερα στη ΔΕΘ έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται καταλλήλως για να δημιουργηθούν οι σχετικές εκθέσεις τις επόμενες ημέρες και να υποδεχθούν ουσιαστικά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναμένοντας τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν.

Φέτος αποφασίστηκε να μην υπάρχει τιμώμενη χώρα, αλλά να τιμηθεί ο επετειακός χαρακτήρας της έκθεσης, καθώς κλείνουμε φέτος συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των εκθετών, ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης περιμένει επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις σε όλους τους επισκέπτες.

