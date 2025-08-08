Μέτρα «ανάσα» για συνταξιούχους: Τι περιέχει το πακέτο της ΔΕΘ για τις συντάξεις

Στο τραπέζι η αύξηση του επιδόματος των 250 ευρώ για περισσότερους δικαιούχους

Newsbomb

Μέτρα «ανάσα» για συνταξιούχους: Τι περιέχει το πακέτο της ΔΕΘ για τις συντάξεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αύξηση του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ που καθιερώνεται από φέτος για συνταξιούχους και αναπήρους εξετάζει το οικονομικό επιτελείο ως εναλλακτικό μέτρο στην περίπτωση που η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς -η οποία είναι το βασικό σενάριο- δεν καταφέρει να περάσει από τις «δημοσιονομικές συμπληγάδες» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η επεξεργασία του συνολικού πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη φετινή ΔΕΘ έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, γράφει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος». Ο πυρήνας των μέτρων θα είναι η μείωση της άμεσης φορολογίας για τα χαμηλά αλλά και για τα μεσαία εισοδήματα έως 50.000 ευρώ ή και πιο πάνω.

Το πακέτο παρεμβάσεων για συνταξιούχους

Οι αλλαγές στη φορολογία θα ωφελήσουν μεν μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, ωστόσο για τους τελευταίους η κυβέρνηση εξετάζει και πρόσθετες παρεμβάσεις με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ή την αύξηση του επιδόματος των 250 ευρώ να βρίσκονται στο τραπέζι των αποφάσεων.

Το βασικό σενάριο για τους συνταξιούχους είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δια της ενσωμάτωσης της στις κύριες συντάξεις που λαμβάνουν περίπου 600.000 συνταξιούχοι προκειμένου να αρχίσουν να βλέπουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται από το 2026. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν να συζητείται εναλλακτικά η αύξηση του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ, αν «κολλήσει» η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Ως δεύτερο εναλλακτικό μέτρο εξετάζεται η μερική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς με ενσωμάτωσή της κατά το ήμισυ στο ποσό της σύνταξης. Η πλήρης ενσωμάτωση θα φέρει αυξήσεις από το 2026 στους 600.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά, ενώ η μερική κατάργηση θα αφήσει με υπόλοιπο διαφοράς και χωρίς αυξήσεις τους περισσότερους συνταξιούχους.

Η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί καθώς υπάρχουν δημοσιονομικές «φοβίες» ότι η άμεση κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα αυξήσει τις μακροπρόθεσμες συνταξιοδοτικές δαπάνες επιβαρύνοντας το αναλογιστικό έλλειμμα του ασφαλιστικού συστήματος, επειδή στους 1,9 εκατ. συνταξιούχους που παίρνουν αυξήσεις θα προστεθούν άλλοι 600.000 από το 2026 και μετά, ενώ με την προσωπική διαφορά θα έμπαιναν σταδιακά στη λίστα των αυξήσεων.

Σε ετήσια βάση το κόστος από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δεν ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ, αλλά μακροπρόθεσμα, όπως ισχυρίζονται κάποια κυβερνητικά στελέχη, θα επιβαρύνει το αναλογιστικό έλλειμα του ασφαλιστικού.

Η κυβέρνηση όμως θέλει να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα εμβληματικό μέτρο για τους συνταξιούχους και το εναλλακτικό σχέδιο που μπαίνει στο τραπέζι αν δεν καταργηθεί η προσωπική διαφορά είναι να αυξηθεί το νέο μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ και να δοθεί σε συνταξιούχους κάτω των 65 ετών (π.χ. στα 62) που προβλέπει η σχετική διάταξη.

Το επίδομα θα δοθεί σε περίπου 1,4 εκατ. δικαιούχους εκ των οποίων 1,1 εκατ. είναι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Το 250άρι θα κοστίσει στον προϋπολογισμό 360 εκατ. ευρώ.

Αν η κυβέρνηση το ανεβάσει στα 350 ευρώ το κόστος ανεβαίνει στα 400 εκατ. ευρώ, ενώ αν το ανεβάσει στα 400 ευρώ (αύξηση 150 ευρώ), τότε το κόστος ανεβαίνει περίπου στα 570 εκατ. ευρώ.

Αν βάλει ως δικαιούχους τους συνταξιούχους από 62 ετών και άνω, το κόστος για το 250άρι μπορεί να φτάσει στα 630 εκατ. ευρώ αν μάλιστα δοθεί αυξημένο στα 400 ευρώ αντί 250 ευρώ.

Τα κριτήρια για το επίδομα των 250 ευρώ

Σύμφωνα με τη διάταξη που έχει ψηφιστεί, το επίδομα των 250 ευρώ θα αρχίσει να καταβάλλεται από φέτος (στα τέλη Νοεμβρίου) σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων. Κριτήρια χορήγησης προβλέπονται μόνο για τους συνταξιούχους που είναι τα εξής:

  1. Αν είναι έγγαμοι να έχουν συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα ως 26.000 ευρώ (μηνιαίο έως 2.166 ευρώ προ φόρου) με αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας ως 300.000 ευρώ.
  2. Αν είναι χήροι ή άγαμοι, να έχουν συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ως 14.000 ευρώ (μηνιαίο έως 1.167 ευρώ προ φόρου) με αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας έως 200 χιλιάδες ευρώ.
  3. Το ηλικιακό όριο των 65 ετών θα πρέπει να συμπληρώνεται ως τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15ΚΟΣΜΟΣ

Έλβις Πρίσλεΐ: Ο «Συνταγματάρχης» που ανακάλυψε και κατέστρεψε τον «Βασιλιά» - Νέο βιβλίο ρίχνει φως στον δαιμόνιο μάνατζερ

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει τελικά η χωριάτικη σαλάτα;

09:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Κοράλλι» δισεκατομμυρίων ετών στον πλανήτη Άρη ανακάλυψε η NASA

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Γάλλοι κατήγγειλαν επίθεση από οδηγό ταξί - Τραυμάτισε τον έναν και τους άρπαξε 800 ευρώ

08:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος: «Ποιμένας φιλόστοργος με θυσιαστική αγάπη» - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Πώς έφυγε απροσδόκητα η κόρη του πρώην πρωθυπουργού – 50 λεπτά πάλευαν οι γιατροί στον «Ευαγγελισμό»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Μια βόλτα στο Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής: Από το χθες... στο σήμερα - Εντυπωσιακές φωτογραφίες

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιατί «έφαγε πόρτα» σε γνωστό οίκο μόδας στην Τουρκία - Η απίστευτη αντίδρασή της

08:19WHAT THE FACT

Πώς να σώσετε τα ρούχα που «μπήκαν» στο πλύσιμο: Μια απλή μέθοδος 

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα «ανάσα» για συνταξιούχους: Τι περιέχει το πακέτο της ΔΕΘ για τις συντάξεις

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Πλυντήριο αυτοκινήτων στις ΗΠΑ σπάει τα ταμπού: Όλο το προσωπικό είναι στο φάσμα του αυτισμού - 10 χρόνια μετά, απασχολεί 90 άτομα

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Διπλασίασε στα $ 50 εκατ. την αμοιβή για την επικήρυξη Μαδούρο - Τι απαντά η Βενεζουέλα

08:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA Ranking: Έμεινε κι άλλο πίσω η Ελλάδα στη μάχη της 10ης θέσης

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Οι πρώτες μέρες της Αλγερινής στη φυλακή – Νηστική στο κελί της, ζητά τα άλλα δύο παιδιά της

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρύταινα: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 33χρονου Κωνσταντίνου – Η ζωή του μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

07:57ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Γιατί το τετ-α-τετ Τραμπ-Πούτιν δεν πρόκειται να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή από Τουρκία - Θα επηρεάσει και την Αττική, τι λέει το ECMWF

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Ο Νετανιάχου είναι πρόθυμος να θυσιάσει τους ομήρους»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην διοικητής των IDF για τη Γάζα: «Όλοι θα βρεθούν στον κρεατομηχανή, στρατιώτες, όμηροι, Παλαιστίνιοι και Χαμάς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Πώς έφυγε απροσδόκητα η κόρη του πρώην πρωθυπουργού – 50 λεπτά πάλευαν οι γιατροί στον «Ευαγγελισμό»

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

07:16ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια: Δεμένα τα πλοία τις επόμενες ώρες – Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα «ανάσα» για συνταξιούχους: Τι περιέχει το πακέτο της ΔΕΘ για τις συντάξεις

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιατί «έφαγε πόρτα» σε γνωστό οίκο μόδας στην Τουρκία - Η απίστευτη αντίδρασή της

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Οι πρώτες μέρες της Αλγερινής στη φυλακή – Νηστική στο κελί της, ζητά τα άλλα δύο παιδιά της

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή από Τουρκία - Θα επηρεάσει και την Αττική, τι λέει το ECMWF

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:51ΥΓΕΙΑ

Τελικά πόσο πρέπει να περπατάμε καθημερινά για να έχουμε καλή υγεία; - Νέα μελέτη ανατρέπει τη θεωρία των 10.000 βημάτων

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρύταινα: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 33χρονου Κωνσταντίνου – Η ζωή του μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Οι γιαγιάδες της Κρήτης επιστρέφουν: Viral το νέο επεισόδιο του «Καλοκαίρι Στο Νότο»

08:19WHAT THE FACT

Πώς να σώσετε τα ρούχα που «μπήκαν» στο πλύσιμο: Μια απλή μέθοδος 

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Γάλλοι κατήγγειλαν επίθεση από οδηγό ταξί - Τραυμάτισε τον έναν και τους άρπαξε 800 ευρώ

08:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος: «Ποιμένας φιλόστοργος με θυσιαστική αγάπη» - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο... πικάντικη απόδειξη: Του χρέωσαν το έξτρα πιπέρι στην πίτσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ