Μέτρα «ανάσα» για συνταξιούχους: Τι περιέχει το πακέτο της ΔΕΘ για τις συντάξεις

Αύξηση του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ που καθιερώνεται από φέτος για συνταξιούχους και αναπήρους εξετάζει το οικονομικό επιτελείο ως εναλλακτικό μέτρο στην περίπτωση που η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς -η οποία είναι το βασικό σενάριο- δεν καταφέρει να περάσει από τις «δημοσιονομικές συμπληγάδες» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η επεξεργασία του συνολικού πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη φετινή ΔΕΘ έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, γράφει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος». Ο πυρήνας των μέτρων θα είναι η μείωση της άμεσης φορολογίας για τα χαμηλά αλλά και για τα μεσαία εισοδήματα έως 50.000 ευρώ ή και πιο πάνω.

Το πακέτο παρεμβάσεων για συνταξιούχους

Οι αλλαγές στη φορολογία θα ωφελήσουν μεν μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, ωστόσο για τους τελευταίους η κυβέρνηση εξετάζει και πρόσθετες παρεμβάσεις με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ή την αύξηση του επιδόματος των 250 ευρώ να βρίσκονται στο τραπέζι των αποφάσεων.

Το βασικό σενάριο για τους συνταξιούχους είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δια της ενσωμάτωσης της στις κύριες συντάξεις που λαμβάνουν περίπου 600.000 συνταξιούχοι προκειμένου να αρχίσουν να βλέπουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται από το 2026. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν να συζητείται εναλλακτικά η αύξηση του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ, αν «κολλήσει» η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Ως δεύτερο εναλλακτικό μέτρο εξετάζεται η μερική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς με ενσωμάτωσή της κατά το ήμισυ στο ποσό της σύνταξης. Η πλήρης ενσωμάτωση θα φέρει αυξήσεις από το 2026 στους 600.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά, ενώ η μερική κατάργηση θα αφήσει με υπόλοιπο διαφοράς και χωρίς αυξήσεις τους περισσότερους συνταξιούχους.

Η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί καθώς υπάρχουν δημοσιονομικές «φοβίες» ότι η άμεση κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα αυξήσει τις μακροπρόθεσμες συνταξιοδοτικές δαπάνες επιβαρύνοντας το αναλογιστικό έλλειμμα του ασφαλιστικού συστήματος, επειδή στους 1,9 εκατ. συνταξιούχους που παίρνουν αυξήσεις θα προστεθούν άλλοι 600.000 από το 2026 και μετά, ενώ με την προσωπική διαφορά θα έμπαιναν σταδιακά στη λίστα των αυξήσεων.

Σε ετήσια βάση το κόστος από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δεν ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ, αλλά μακροπρόθεσμα, όπως ισχυρίζονται κάποια κυβερνητικά στελέχη, θα επιβαρύνει το αναλογιστικό έλλειμα του ασφαλιστικού.

Η κυβέρνηση όμως θέλει να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα εμβληματικό μέτρο για τους συνταξιούχους και το εναλλακτικό σχέδιο που μπαίνει στο τραπέζι αν δεν καταργηθεί η προσωπική διαφορά είναι να αυξηθεί το νέο μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ και να δοθεί σε συνταξιούχους κάτω των 65 ετών (π.χ. στα 62) που προβλέπει η σχετική διάταξη.

Το επίδομα θα δοθεί σε περίπου 1,4 εκατ. δικαιούχους εκ των οποίων 1,1 εκατ. είναι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Το 250άρι θα κοστίσει στον προϋπολογισμό 360 εκατ. ευρώ.

Αν η κυβέρνηση το ανεβάσει στα 350 ευρώ το κόστος ανεβαίνει στα 400 εκατ. ευρώ, ενώ αν το ανεβάσει στα 400 ευρώ (αύξηση 150 ευρώ), τότε το κόστος ανεβαίνει περίπου στα 570 εκατ. ευρώ.

Αν βάλει ως δικαιούχους τους συνταξιούχους από 62 ετών και άνω, το κόστος για το 250άρι μπορεί να φτάσει στα 630 εκατ. ευρώ αν μάλιστα δοθεί αυξημένο στα 400 ευρώ αντί 250 ευρώ.

Τα κριτήρια για το επίδομα των 250 ευρώ

Σύμφωνα με τη διάταξη που έχει ψηφιστεί, το επίδομα των 250 ευρώ θα αρχίσει να καταβάλλεται από φέτος (στα τέλη Νοεμβρίου) σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων. Κριτήρια χορήγησης προβλέπονται μόνο για τους συνταξιούχους που είναι τα εξής: