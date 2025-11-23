Ποιοι άνδρες βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη

Περίπου 15.000 άνδρες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα

Newsbomb

Ποιοι άνδρες βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων που εξακολουθούν να ισχύουν επιτρέπουν σε περίπου 15.000 άνδρες να αποχωρήσουν από την εργασία πριν από τα 62 έτη. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι είχαν συμπληρώσει κρίσιμα έτη ασφάλισης μέσα στο 2011–2012, κυρίως στο Δημόσιο, καθώς και εργαζόμενοι με ένσημα βαρέων και ανθυγιεινών στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά τα επτά βασικά «παράθυρα» για ταχύτερη συνταξιοδότηση, όπως τα παρουσιάζει σε δημοσίευμά της η «Βραδυνή της Κυριακής»

Δημόσιο – 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο

Όσοι άνδρες είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2011 και παράλληλα είχαν ανήλικο παιδί, διατηρούν το ηλικιακό όριο των 52 ετών, εφόσον αυτό συμπληρώθηκε έως 18/8/2015. Από εκεί και πέρα συνταξιοδοτούνται: στα 55 εάν τα 52 έκλεισαν έως 31/12/2015, στα 56 και 9 μήνες αν τα 52 έκλεισαν το 2016, στα 58 και 5 μήνες αν έκλεισαν το 2017 και στα 61 αν τα 55 συμπληρώθηκαν το 2018. Το όριο συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά έως τα 67.

Δημόσιο – 25ετία το 2012 με ανήλικο τέκνο

Όσοι είχαν 25ετία το 2012 και ανήλικο παιδί μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 56, εφόσον το όριο συμπληρώθηκε έως 31/12/2022 και από τα 58, εφόσον συμπληρώθηκε εντός του 2022.

Τρίτεκνοι στο Δημόσιο

Ευνοϊκό καθεστώς για άνδρες τρίτεκνους με 20ετία το 2011 και 52 έτη μέχρι 18/8/2015 «κλειδώνουν» δικαίωμα, ενώ με 20ετία το 2012 και 55 έτη έως 18/8/2015 διατηρούν τις προϋποθέσεις. Τα όρια αυξάνονται σταδιακά τα επόμενα έτη.

Χήροι με ανήλικο τέκνο (Δημόσιο)

Οι άνδρες που είχαν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου και είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος έως 18/8/2015 συνταξιοδοτούνται στα 56 και 6 μήνες (έως 31/12/2015), στα 58 (εφόσον τα 55 συμπληρώθηκαν το 2016), στα 59 και 6 μήνες (το 2017). Και εδώ, το όριο συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά.

Ιδιωτικός τομέας – 5.500 ένσημα με ανήλικο τέκνο

Οι άνδρες που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο παιδί έως το 2012 δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 55, αν έκλεισαν την ηλικία έως 18/8/2015
Μετά την ημερομηνία αυτή, το όριο αυξάνεται κλιμακωτά.
Ενδεικτικά, στα 56 και 6 μήνες για όσους έγιναν 55 ετών έως 31/12/2015 και στα 60 και 9 μήνες για όσους έκλεισαν 57 το 2017

Οικοδομικά ένσημα – 4.500 ημέρες (εκ των οποίων 3.600 οικοδομικά)

Ασφαλισμένοι με τις παραπάνω προϋποθέσεις βγαίνουν στα 58 (αν τα ένσημα συμπληρώθηκαν έως 31/12/2012), διαφορετικά στα 60. Η ρύθμιση αφορά κυρίως μισθωτούς οικοδομών και εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Βαρέα και ανθυγιεινά – 10.500 ένσημα (7.500 στα ΒΑΕ)

Για τους ασφαλισμένους στα βαρέα προβλέπεται πλήρης σύνταξη στο 62ο έτος, μειωμένη στο 60ό. Ειδικότερα ευνοϊκά όρια ισχύουν για μειωμένη σύνταξη.

Τι ισχύει για όσους θεμελιώνουν τώρα δικαίωμα

Για όσους συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις φέτος, η έξοδος γίνεται με πλήρη σύνταξη στα 67, ή στα 62 με 40 χρόνια εργασίας. Μειωμένη σύνταξη καταβάλλεται αποκλειστικά στα 62.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι ΑΕΚ - Άρης, με Κηφισιά ο ΠΑΟΚ, στις Σέρρες ο Παναθηναϊκός - Το πρόγραμμα

06:55LIFESTYLE

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο Newsbomb: «Βλέπεις αλλιώς την επιτυχία, μετά από μία καταστροφή»

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Λονδίνο, Μιλάνο και Νέα Υόρκη στην κορυφή – Ποιοι συμπληρώνουν τη «δεκάδα»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Όλα όσα αλλάζουν στις προσλήψεις στο Δημόσιο - Πότε είναι ο επόμενος διαγωνισμός

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επιθεση μεγαλόσωμου σκύλου σε 12χρονο - Τι λέει η οικογένεια του

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι άνδρες βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδιανόητες τιμές στα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης - Όσο ένα νεόδμητο διαμέρισμα!

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του GFS για την νέα κακοκαιρία που θα χτυπήσει την χώρα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το «αντι-σχέδιο» των Ευρωπαίων σήμερα στην Γενεύη - Διαβουλεύσεις ΗΠΑ-ΕΕ-Βρετανίας- Ουκρανίας - Τι προκαλεί αντιδράσεις

06:05ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Έξι παιδιά πυροβολήθηκαν, ένα πέθανε σε ταραχές σε φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 21 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς - Φόβοι για κατάρρευση της εκεχειρίας

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Στειτ Ντιπάρτμεντ: Το «σχέδιο 28 σημείων» συντάχθηκε από τις ΗΠΑ

04:07ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Νεκρός και πέμπτος αστυνομικός μετά την μάχη με τα καρτέλ

03:33ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Μια νεκρή από τις πλημμύρες, εκατοντάδες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

03:02ΚΟΣΜΟΣ

Χούθι: Καταδίκασαν σε θάνατο 17 ανθρώπους για κατασκοπεία

02:35ΚΟΣΜΟΣ

Η συμφωνία για το κλίμα και ο στόχος των 1,5°C: Tι αλλάζει μετά τις δεσμεύσεις της ΕΕ στη COP30

02:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δεύτερος νεκρός από την γρίπη των πτηνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι άνδρες βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Λονδίνο, Μιλάνο και Νέα Υόρκη στην κορυφή – Ποιοι συμπληρώνουν τη «δεκάδα»

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του GFS για την νέα κακοκαιρία που θα χτυπήσει την χώρα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το «αντι-σχέδιο» των Ευρωπαίων σήμερα στην Γενεύη - Διαβουλεύσεις ΗΠΑ-ΕΕ-Βρετανίας- Ουκρανίας - Τι προκαλεί αντιδράσεις

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα κρούσματα δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδιανόητες τιμές στα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης - Όσο ένα νεόδμητο διαμέρισμα!

06:55LIFESTYLE

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο Newsbomb: «Βλέπεις αλλιώς την επιτυχία, μετά από μία καταστροφή»

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Η άδεια καρέκλα του Τραμπ και η προφητεία του Μακρόν: «Η G20 βρίσκεται στο τέλος ενός κύκλου»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επιθεση μεγαλόσωμου σκύλου σε 12χρονο - Τι λέει η οικογένεια του

21:14ΚΟΣΜΟΣ

«Το κοινό έχει παραπλανηθεί»: Μυστικά γυρισμένο ντοκιμαντέρ εξηγεί ότι... «οι εξωγήινοι υπάρχουν»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και νέος κύκλος βροχών από την Τρίτη

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Gen Z αρνείται τις θέσεις γραφείου και πιάνει δουλειά σε επαύλεις κροίσων, με αστρονομικές αμοιβιές και τεράστιες απαιτήσεις

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ