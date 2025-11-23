Ποιοι άνδρες βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη

Μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων που εξακολουθούν να ισχύουν επιτρέπουν σε περίπου 15.000 άνδρες να αποχωρήσουν από την εργασία πριν από τα 62 έτη. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι είχαν συμπληρώσει κρίσιμα έτη ασφάλισης μέσα στο 2011–2012, κυρίως στο Δημόσιο, καθώς και εργαζόμενοι με ένσημα βαρέων και ανθυγιεινών στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά τα επτά βασικά «παράθυρα» για ταχύτερη συνταξιοδότηση, όπως τα παρουσιάζει σε δημοσίευμά της η «Βραδυνή της Κυριακής»

Δημόσιο – 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο

Όσοι άνδρες είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2011 και παράλληλα είχαν ανήλικο παιδί, διατηρούν το ηλικιακό όριο των 52 ετών, εφόσον αυτό συμπληρώθηκε έως 18/8/2015. Από εκεί και πέρα συνταξιοδοτούνται: στα 55 εάν τα 52 έκλεισαν έως 31/12/2015, στα 56 και 9 μήνες αν τα 52 έκλεισαν το 2016, στα 58 και 5 μήνες αν έκλεισαν το 2017 και στα 61 αν τα 55 συμπληρώθηκαν το 2018. Το όριο συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά έως τα 67.

Δημόσιο – 25ετία το 2012 με ανήλικο τέκνο

Όσοι είχαν 25ετία το 2012 και ανήλικο παιδί μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 56, εφόσον το όριο συμπληρώθηκε έως 31/12/2022 και από τα 58, εφόσον συμπληρώθηκε εντός του 2022.

Τρίτεκνοι στο Δημόσιο

Ευνοϊκό καθεστώς για άνδρες τρίτεκνους με 20ετία το 2011 και 52 έτη μέχρι 18/8/2015 «κλειδώνουν» δικαίωμα, ενώ με 20ετία το 2012 και 55 έτη έως 18/8/2015 διατηρούν τις προϋποθέσεις. Τα όρια αυξάνονται σταδιακά τα επόμενα έτη.

Χήροι με ανήλικο τέκνο (Δημόσιο)

Οι άνδρες που είχαν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου και είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος έως 18/8/2015 συνταξιοδοτούνται στα 56 και 6 μήνες (έως 31/12/2015), στα 58 (εφόσον τα 55 συμπληρώθηκαν το 2016), στα 59 και 6 μήνες (το 2017). Και εδώ, το όριο συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά.

Ιδιωτικός τομέας – 5.500 ένσημα με ανήλικο τέκνο

Οι άνδρες που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο παιδί έως το 2012 δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 55, αν έκλεισαν την ηλικία έως 18/8/2015

Μετά την ημερομηνία αυτή, το όριο αυξάνεται κλιμακωτά.

Ενδεικτικά, στα 56 και 6 μήνες για όσους έγιναν 55 ετών έως 31/12/2015 και στα 60 και 9 μήνες για όσους έκλεισαν 57 το 2017

Οικοδομικά ένσημα – 4.500 ημέρες (εκ των οποίων 3.600 οικοδομικά)

Ασφαλισμένοι με τις παραπάνω προϋποθέσεις βγαίνουν στα 58 (αν τα ένσημα συμπληρώθηκαν έως 31/12/2012), διαφορετικά στα 60. Η ρύθμιση αφορά κυρίως μισθωτούς οικοδομών και εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Βαρέα και ανθυγιεινά – 10.500 ένσημα (7.500 στα ΒΑΕ)

Για τους ασφαλισμένους στα βαρέα προβλέπεται πλήρης σύνταξη στο 62ο έτος, μειωμένη στο 60ό. Ειδικότερα ευνοϊκά όρια ισχύουν για μειωμένη σύνταξη.

Τι ισχύει για όσους θεμελιώνουν τώρα δικαίωμα

Για όσους συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις φέτος, η έξοδος γίνεται με πλήρη σύνταξη στα 67, ή στα 62 με 40 χρόνια εργασίας. Μειωμένη σύνταξη καταβάλλεται αποκλειστικά στα 62.

