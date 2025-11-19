Συντάξεις: Άμεση έξοδος ακόμα και πριν τα 62 - Αναλυτικά παραδείγματα

Αίτηση για σύνταξη με όριο ηλικίας 62 ετών ή και πριν τα 62 αν πρόκειται για μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών μπορούν να υποβάλουν ως το τέλος του 2025 πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων στα ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και των αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ).

Οι κατηγορίες που μπορούν να βγουν άμεσα στη σύνταξη είναι οι εξής:

1.Ανδρες και γυναίκες ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 35ετία ως το 2012. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη εφόσον συμπλήρωσαν το 62ο έτος χωρίς να έχουν 40ετία.

Ανδρες και γυναίκες ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 40ετία οποτεδήποτε και με διαδοχική ασφάλιση με Ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ-τραπεζών, Δημόσιο). Συνταξιοδοτούνται στα 62.

Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ, που συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης ως το 2012. Μπορούν να πάρουν σύνταξη στα 61,6 ή στα 62 αν έκλεισαν τα 58 ή τα 59 ως το 2021, χωρίς να απαιτείται να έχουν 40ετία.

Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 στο ταμείο Νομικών και είχαν ανήλικο τέκνο ως το 2012 με 21 ως 22 έτη ασφάλισης. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση με όριο ηλικίας κάτω από τα 62 έτη ως το τέλος του 2025. Κριτήριο για τη συνταξιοδότησή τους είναι το πότε έκλεισαν το 50ό, 55ο και 58ο έτος της ηλικίας τους. Για παράδειγμα, οι ασφαλισμένες με ανήλικο τέκνο το 2010 και το 2011 αποχωρούν φέτος στα 58,5 για πλήρη σύνταξη, εφόσον συμπλήρωσαν το 50ό έτος ως το 2017 και στα 61 εφόσον συμπλήρωσαν το 55ο έτος ως το 2018.

Γυναίκες που μέχρι 31/12/2010 είχαν 25ετία σε ΤΣΜΕΔΕ και Ταμείο Νομικών, και 21,6 έτη στο ΤΣΑΥ. Μπορούν να πάρουν σύνταξη είτε στα 62 εφόσον συμπληρώνουν και 40 έτη ασφάλισης, είτε με όριο ηλικίας κάτω από το 67ο έτος. Για σύνταξη πριν τα 67 το όριο ηλικίας καθορίζεται από το πότε οι ασφαλισμένες συμπληρώνουν το 60ό έτος. Για παράδειγμα θεμελιωμένο δικαίωμα για άμεση συνταξιοδότηση με υποβολή αίτησης ως το τέλος του 2025 έχουν όσες έκλεισαν το 60ό έτος το 2019 και το 2020 καθώς συνταξιοδοτούνται με όρια ηλικίας 64,5 ετών και 65,3 ετών.

Οι συντάξεις για όσους επαγγελματίες καταθέσουν αιτήσεις ως το τέλος του 2025 θα είναι ανάλογες των μηνιαίων εισφορών που κατέβαλαν από το 2002 μέχρι το 2025.

Τα ποσά συντάξεων για όσους αποχωρήσουν φέτος με 33 ως 40 έτη ασφάλισης διαμορφώνονται (ενδεικτικά) σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» ως εξής:

*Με 33 έτη ασφάλισης και μέσο όρο εισφορών 274,95 ευρώ από το 2002 ως το 2025, η σύνταξη θα είναι 881 ευρώ.

*Με 37 έτη ασφάλισης και μέσο όρο εισφορών 429,89 ευρώ από το 2002 ως το 2025, η σύνταξη θα είναι 1.347 ευρώ.

*Με 40 έτη ασφάλισης και μέσο όρο εισφορών 582,5 ευρώ από το 2002 ως το 2025, η σύνταξη θα είναι 1.893 ευρώ.

Ποιοι ασφαλισμένοι δεν κινδυνεύουν από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας;

Δεν θα θιγούν από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας, όποτε και αν γίνουν, οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα, δηλαδή, έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και τον προβλεπόμενο χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε. Με δεδομένο ότι οι αλλαγές τοποθετούνται για το 2029-2030, δεν θα θιγούν όσοι θα συμπληρώσουν τα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης ως και το 2029.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από ΟΑΕΕ (και ΕΤΑΑ-άνδρες)

Με 35ετία ως το 2012 Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 60 ετών το 2018 61 60 ετών το 2019 61,3 60 ετών το 2020 61,6 60 ετών το 2021 61,9 60 ετών το 2022 62 με 40ετία Με 35ετία μετά το 2013 62 και 40 έτη Με λιγότερα από 40 έτη 67

Τα όρια ηλικίας για γυναίκες στο ΕΤΑΑ (χωρίς 35ετία)

Απαιτούμενα έτη ως το 2010: 21,6 για ΤΣΑΥ – ΤΣΜΕΔΕ και 25 για Τ. Νομικών Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 60 ετών το 2018 63,6 60 ετών το 2019 64,5 60 ετών το 2020 65,3 60 ετών το 2021 66,2 60 ετών το 2022 67 ή 62 με 40 έτη Με τα ίδια έτη (21,6-25) από 2011 και μετά 67 (ή 62 με 40ετία)

Τα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη μητέρων από Ταμείο Νομικών

Με 21,5 έτη έως το 2010 και ανήλικο Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 50 ετών το 2017 58,5 50 ετών το 2018 60,2 50 ετών το 2019 61,10 50 ετών το 2020 63,7 50 ετών το 2021 65,3 50 ετών το 2022 67 (ή 62 με 40 χρόνια) Με 22 έτη το 2011 και ανήλικο Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 55 ετών το 2016 58 55 ετών το 2017 59,6 55 ετών το 2018 61 55 ετών το 2019 62,6 55 ετών το 2020 64 55 ετών το 2021 65,6 55 ετών το 2022 67 (ή 62 με 40 έτη)

Οι συντάξεις των επαγγελματιών με τις εισφορές του 2025

Μηνιαία εισφορά σύνταξης 2025 Ποσά σύνταξης ανάλογα με έτη ασφάλισης(*) Με 33 έτη Με 35 έτη Με 37 έτη Με 40 έτη 274,95 € 881 € 949 € 1.019 € 1.124 € 346,01 € 995 € 1.082 € 1.169 € 1.302 € 429,89 € 1.131 € 1.238 € 1.347 € 1.511 € 582,50 € 1.377 € 1.523 € 1.670 € 1.893 €

(*)Ποσά συντάξεων μικτά

«Παράθυρα» για σύνταξη από 59 ετών με μειωμένη και από 60,5 ετών με πλήρη [πίνακες]

Παράθυρα συνταξιοδότησης με όρια ηλικίας από 59 ετών για μειωμένη και από 60,5 ετών για πλήρη σύνταξη μπορούν να αξιοποιήσουν για γρήγορη έξοδο στη σύνταξη οι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίστηκαν μεταξύ των ετών 1983-1992.

Αίτηση για άμεση συνταξιοδότηση στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2025 μπορούν να υποβάλουν 8 κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο που είναι οι εξής:

Ανδρες και γυναίκες γεννηµένοι το 1962 και 1963 με 35 έτη συνολικά το 2020 ή το 2021. Αποχωρούν με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 61 ετών και 61,6 ετών αντίστοιχα μέσα στο 2025. Ανδρες και γυναίκες γεννηµένοι το 1962 και το 1963 με 25ετία έως και 31-12-2011 και 36 έτη συνολικά µέχρι το 2021. Αποχωρούν με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 61 και 61 ετών και 6 μηνών αντίστοιχα. Ανδρες και γυναίκες γεννηµένοι το 1964 και το 1965 με 25ετία έως και 31-12-2010 και με 37 έτη συνολικά µέχρι και την 31-12-2020. Αποχωρούν για σύνταξη με όριο ηλικίας 59,5 ετών και 60,3 ετών αντίστοιχα. Ανδρες και γυναίκες γονείς με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο είτε το 2011 είτε μεταγενέστερα, γεννημένοι το 1965, οι οποίοι συμπλήρωσαν την ηλικία των 52 ετών το 2017. Αποχωρούν με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 58 ετών και 5 μηνών. Ανδρες και γυναίκες γονείς με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2012, ή μεταγενέστερα, γεννημένοι το 1963 που συμπλήρωσαν την ηλικία ων 55 ετών το 2018. Αποχωρούν το 2025 με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 61 ετών.

6.Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννηµένοι το 1965 με 21 έτη ασφάλισης το 2011 και συμπληρωμένο το 52ο έτος το 2017. Αποχωρούν με απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης 58 ετών και 5 μηνών.

Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννηµένοι το 1962 και το 1963 με 23 έτη το 2012 και συμπληρωμένο το 55ο έτος το 2017 και το 2018. Αποχωρούν το 2025 με απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης 59 ετών και 5 μηνών και 61 ετών αντίστοιχα. Ανδρες και γυναίκες γεννημένοι από το 1964 ως το 1966 οι οποίοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα με μειωμένη σύνταξη στα 61, 60 και 59 έτη που τα συμπληρώνουν φέτος. Τα όρια ηλικίας που ισχύουν για τη μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο είναι 56 και 58 ετών, με προϋπόθεση αυτά να συμπληρώνονται ως το 2022 και οι ασφαλισμένοι να είχαν 25ετία στα έτη 2011 και 2012. Για παράδειγμα, υπάλληλος με 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών το 2022 έχει θεμελιωμένο δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη και μπορεί να βγει άμεσα με αίτηση ως το τέλος του 2025 σε ηλικία 59 ετών. Αντίστοιχα υπάλληλος που συμπλήρωσε 25ετία το 2012 και έκλεισε τα 58 το 2022 και φέτος είναι 61 ετών μπορεί να βγει άμεσα με μειωμένη σύνταξη.

Η αδικία με την 37ετία και τους ασφαλισμένους πριν το 1983

Οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με διορισμό στο διάστημα 1983-1992 μπορούν να πάρουν σύνταξη από το Δημόσιο με 37ετία εφόσον συμπληρώνεται ως το 2021 και με την προϋπόθεση να είχαν τα 25 έτη ως το 2010. Με αυτές τις προϋποθέσεις αποχωρούν πριν τα 62. Στην 37ετία συνυπολογίζεται και τυχόν χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα πριν το 1983 και πριν το διορισμό στο Δημόσιο.

Η αδικία με την εν λόγω διάταξη όμως είναι ότι δεν ισχύει για ασφαλισμένους που διορίστηκαν στο Δημόσιο πριν το 1983. Αυτή απαγόρευση έχει δημιουργήσει και σύγχυση σε μερίδα δημοσίων υπαλλήλων (π.χ. νοσηλευτικό προσωπικό δημόσιων νοσοκομείων), οι οποίοι ξεκίνησαν στο Δημόσιο πριν το 1983 με ασφάλιση ΙΚΑ και το διάστημα αυτό αναγνωρίστηκε ως αμιγώς δημόσια υπηρεσία κατά τον διορισμό τους μετά το 1983. Αυτή η ρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα να θεωρούνται διορισμένοι πριν το 1983 και να μην μπορούν να αποχωρήσουν πριν τα 62. Το χειρότερο, δε, είναι ότι πολλοί έχουν πάνω από 42 χρόνια ασφάλισης αλλά δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη πριν τα 62.

Η σύνταξη γονέων από το Δημόσιο το 2025

Οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μπορούν να πάρουν σύνταξη με διατάξεις ανήλικου τέκνου ή τριτέκνων το 2025 με βάση τα παρακάτω παραδείγματα:

*Μητέρα ανηλίκου δημοτική υπάλληλος με 25ετία το 2010 που γεννήθηκε τον 02/1967 και συμπλήρωσε το 50ό έτος της ηλικίας της το 2017 μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών που συμπληρώνει το 2025.

*Δημόσιος υπάλληλος, πατέρας ανηλίκου τέκνου, με 25ετία το 2011, που γεννήθηκε τον 04/1965 και συμπλήρωσε το 52ο έτος της ηλικίας του το 2017, μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών το 2025.

*Μητέρα ανηλίκου με 25ετία το 2010 στο Δημόσιο, που γεννήθηκε τον 02/1967 και συμπλήρωσε το 50ό έτος της ηλικίας της το 2017, μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών που συμπληρώνει το 2025.

*Πατέρας ανηλίκου με 25ετία το 2011 στο Δημόσιο, που γεννήθηκε τον 04/1965 και συμπλήρωσε το 52ο έτος της ηλικίας του το 2017, μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών που συμπληρώνει το 2025.

*Τρίτεκνες και άνω μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 20ετία μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2025 ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Τα ποσά για πλήρη και μειωμένη σύνταξη

Oι νέες συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν φέτος με 35 ως 40 έτη ασφάλισης και πλήρη σύνταξη διαμορφώνονται ως εξής:

1.Καθηγητής ΑΕΙ με 40 έτη και συντάξιμο μισθό 3.222 ευρώ θα πάρει 2.048 ευρώ μικτά.

Ασφαλισμένος του Δημοσίου που θα συνταξιοδοτηθεί με 38 έτη το 2025 και συντάξιμες αποδοχές 2.126 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.391 ευρώ. Δημόσιος υπάλληλος που θα συνταξιοδοτηθεί με 36 έτη το 2025 και συντάξιμες αποδοχές 1.710 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.117 ευρώ.

Τα αντίστοιχα ποσά για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο με αίτηση το 2025 και 25 ως 30 έτη ασφάλισης διαμορφώνονται ως εξής:

*Με 25 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 900 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 622 ευρώ και η μειωμένη είναι 491 ευρώ.

*Με 27 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.260 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 703 ευρώ και η μειωμένη είναι 592 ευρώ.

*Με 29 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.500 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 814 ευρώ και η μειωμένη είναι 683 ευρώ.

*Με 30 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.980 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 959 ευρώ και η μειωμένη είναι 828 ευρώ.

Πόσο θα αυξηθεί ο συντάξιμος μισθός με αίτηση συνταξιοδότησης το 2025;

Για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι μικτές μηνιαίες αποδοχές από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση. Οι αποδοχές αυτές αυξάνονται με τον δείκτη μεταβολής του πληθωρισμού κάθε έτους. Στη συνέχεια αθροίζονται και διαιρούνται με τους μήνες από το 2002 ως τον μήνα πριν τη συνταξιοδότηση. Ετσι βγαίνει ο μέσος μισθός από το 2002 και μετά, δηλαδή ο «συντάξιμος μισθός» με τον οποίο θα υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη. Για σύνταξη το 2025 οι μισθοί του 2002 αυξάνονται με δείκτη 1,53. Οι μισθοί του 2003 αναπροσαρμόζονται με δείκτη 1,48. Οι μισθοί του 2004 αναπροσαρμόζονται με δείκτη 1,44 κ.ο.κ. Η αύξηση στον συντάξιμο μισθό θα περάσει και στη σύνταξη.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν από 36 ως 40 έτη ασφάλισης παίρνουν ετήσια προσαύξηση 2,55% στα ποσοστά αναπλήρωσης και από 39,81% στα 36 έτη φτάνουν στο 50% για την 40ετία. Η προσαύξηση μετά τα 40 έτη πέφτει από 2,55% στο 0,5%, οπότε το κίνητρο παράτασης της συνταξιοδότησης πέραν της 40ετίας ελαττώνεται.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι που θα πάρουν μειωμένη σύνταξη υποβάλλοντας αίτηση πέντε χρόνια νωρίτερα (στα 62 αντί 67) θα έχουν περικοπή 30% στην εθνική σύνταξη. Με 20 έτη ασφάλισης και άνω θα λάβουν εθνική σύνταξη 305,48 ευρώ (αντί 436,40 ευρώ). Η απώλεια είναι υπολογίσιμη καθώς ανέρχεται στα 130,92 ευρώ τον μήνα.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο



1.Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2011

Ηλικία 52 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2017 58,5 το 2018 60,2 το 2019 61,1 το 2020 63,7 το 2021 65,3 Από 1ης/1/2022 67

2.Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2012

Ηλικία 55 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2017 59,6 το 2018 61 το 2019 62,6 το 2020 64 το 2021 65,6 Από 1ης/1/2022 67

3.Σύνταξη με 35 έτη στο σύνολο (25ετία ως το 2010)

35 έτη Ηλικία στην 35ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2019 58 60,5 Το 2020 58 61 Το 2021 58 61,5 Από 1ης/1/2022 58 62 αι 40 έτη

4.Σύνταξη με 37 έτη στο σύνολο (25ετία ως το 2010)

37 έτη Ηλικία στην 37ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2019 55 59,5 Το 2020 55 60,3 Το 2021 55 61,2 Από 1ης/1/2022 55 62 και 40 έτη

5.Σύνταξη με 36 έτη στο σύνολο (25ετία το 2011)

36 έτη Ηλικία στην 36ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2019 58 60,5 Το 2020 58 61 Το 2021 58 61,5 Από 1ης/1/2022 58 62 και 40 έτη

6.Σύνταξη με 37 έτη στο σύνολο (25ετία το 2012)

37 έτη Ηλικία στην 37ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2018 59 60,6 Το 2019 59 60,11 Το 2020 59 61,3 Το 2021 59 61,8 Από 1ης/1/2022 59 62 και 40 έτη

7.Σύνταξη εκπαιδευτικών με διατάξεις 30ετίας (διορισμένοι 1983-1992)

30 έτη Απαιτούμενη ηλικία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2019 60 64,5 Το 2020 60 65,3 Το 2021 60 66,2 Από 1ης/1/2022 60 67 (ή 62 με 40 έτη)

Πλήρης σύνταξη από το Δημόσιο με 36,38 και 40 έτη ασφάλισης το 2025

Συντάξιμος μισθός 2025 Σύνταξη με 36 έτη Σύνταξη με 38 έτη Σύνταξη με 40 έτη 3.222 € 1.719 € 1.883 € 2.048 € 2.905 € 1.593 € 1.741 € 1.889 € 2.540 € 1.447 € 1.577 € 1.707 € 2.212 € 1.317 € 1.430 € 1.543 € 2.126 € 1.283 € 1.391 € 1.500 € 1.919 € 1.201 € 1.298 € 1.396 € 1.765 € 1.139 € 1.229 € 1.319 € 1.710 € 1.117 € 1.204 € 1.292 €

*Ποσά συντάξεων μικτά.

Πλήρης και μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο με 25 ως 30 έτη ασφάλισης το 2025

Συντάξιμος μισθός 2025 Σύνταξη με 25 έτη ασφάλισης Σύνταξη με 27 έτη ασφάλισης Σύνταξη με 29 έτη ασφάλισης Σύνταξη με 30 έτη ασφάλισης Πλήρης Μειωμένη Πλήρης Μειωμένη Πλήρης Μειωμένη Πλήρης Μειωμένη 1.020 € 647 € 516 € 668 € 537 € 693 € 562 € 705 € 574 € 1.140 € 671 € 541 € 696 € 565 € 723 € 592 € 737 € 606 € 1.260 € 696 € 565 € 723 € 592 € 753 € 622 € 769 € 638 € 1.380 € 721 € 590 € 750 € 619 € 784 € 653 € 800 € 669 € 1.500 € 746 € 615 € 778 € 647 € 814 € 683 € 832 € 701 € 1.620 € 770 € 640 € 805 € 674 € 844 € 713 € 864 € 733 € 1.740 € 795 € 664 € 832 € 701 € 874 € 743 € 895 € 764 €

*Ποσά συντάξεων μικτά

Οι ευκαιρίες για πρόωρη έξοδο έως το τέλος του έτους – Ποιοι προλαβαίνουν και πόσα θα πάρουν [πίνακες]

Ευκαιρίες για σύνταξη με όρια ηλικίας από 58,5 ως 62 ετών μπορούν να αξιοποιήσουν στις 34 μέρες που απομένουν μέχρι να κλείσει η χρονιά 28 κατηγορίες ασφαλισμένων, από όλα σχεδόν τα Ταμεία.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν αλλά και τι κερδίζουν με αίτηση-εξπρές για άμεση έξοδο στη σύνταξη. Κάθε χρόνο το τελευταίο δίμηνο παρατηρείται ένας αυξημένος αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος όσο και αναπηρίας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

Όπως εξηγεί στο ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» η δικηγόρος-εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, μετά και τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης και συνέχιση εργασίας χωρίς περικοπή της σύνταξης, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα και από ανασφάλεια μήπως αλλάξουν τα δεδομένα από το 2026 σπεύδουν να καταθέσουν αίτηση ακόμη και για μειωμένη σύνταξη.

Η διαφορά από το να υποβάλει κανείς αίτηση ως το τέλος της χρονιάς ή εντός του 2026 έγκειται σε τρεις λόγους:

*Ο πρώτος έχει να κάνει με τις αυξήσεις συντάξεων και το επίδομα των 250 ευρώ. Οσοι υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θεωρούνται συνταξιούχοι με έναρξη πληρωμής τον επόμενο μήνα της αίτησης, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2025 και αυτομάτως στη σύνταξη που θα πάρουν θα προστεθεί και η αύξηση για το 2026 που θα είναι 2,4%. Η αύξηση θα πιστωθεί στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη. Ταυτόχρονα, όσοι αιτηθούν σύνταξη μέχρι 30 Νοεμβρίου 2025 και συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τον Δεκέμβριο καθίστανται δικαιούχοι από τον Νοέμβριο του 2026 του επιδόματος των 250 ευρώ.

Το επίδομα που καθιερώνεται από φέτος θα πληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου (ίσως και νωρίτερα) στους συνταξιούχους που έπαιρναν σύνταξη ως τον Σεπτέμβριο του 2025 και είχαν κλείσει τα 65 πέρυσι τον Δεκέμβριο. Οσοι πάρουν σύνταξη Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο και συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος μέχρι το τέλος του 2025 θα πάρουν το 250άρι τον Νοέμβριο του 2026. Οσοι κλείσουν τα 65 εντός του 2026 ή δεν θα έχουν πληρωθεί την οριστική σύνταξη μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 θα πάρουν το επίδομα τον Νοέμβριο του 2027.

*Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την αναζήτηση απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, καθώς πολλοί συνταξιούχοι επιλέγουν πλέον να απασχολούνται συμπληρώνοντας το εισόδημά τους χωρίς πλέον να έχουν την ποινή μείωσης της σύνταξής τους (που ήταν 30%) καθώς έχει καταργηθεί.

*Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την ασφάλεια που παρέχει η σύνταξη από πιθανές ανατροπές σε συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, οι οποίες όποτε έρχονται αφορούν όσους είναι ακόμη ασφαλισμένοι και όχι τους συνταξιούχους.

Αν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί τον Δεκέμβριο, οι συνταξιούχοι δεν θα θεωρηθούν συνταξιούχοι του 2026, αλλά του 2026 επειδή η έναρξη πληρωμής της σύνταξης θα είναι ο Ιανουάριος του 2026 (ο επόμενος μήνας μετά την αίτηση). Σε αυτήν την περίπτωση θα πάρουν την αύξηση 2,4% μόνο στην εθνική σύνταξη και όχι στην ανταποδοτική, η οποία θα αρχίσει να αυξάνεται από το 2027.

Ποιοι υποβάλλουν αίτηση

Από τις 28 κατηγορίες που μπορούν να λάβουν σύνταξη πριν το 62 ή στο 62 έτος καταθέτοντας αίτηση ως το τέλος του 2025, οι 8 προέρχονται από ΙΚΑ, 7 από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, οι 8 από το Δημόσιο και 5 από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

Από το ΙΚΑ σύνταξη με όρια ηλικίας από 58,5 ετών μπορούν να πάρουν υποβάλλοντας αίτηση μέχρι το τέλος του 2025 οι εξής κατηγορίες:

Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010, οι οποίες συμπλήρωσαν το 50ό έτος το 2017, μπορούν να πάρουν τη μειωμένη σύνταξη στα 58,5 έτη. Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011, οι οποίες συμπλήρωσαν το 52ο έτος το 2017, βγαίνουν με μειωμένη σύνταξη στα 58,5 έτη, ενώ όσες συμπλήρωσαν τα 52 έτη το 2018 βγαίνουν στα 60 τους έτη και 2 μήνες (60,2). Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2010 και συμπληρωμένο το 55ο έτος ως το 2017-2018 παίρνουν πλήρη σύνταξη με όρια ηλικίας 59,6 ετών και 61 ετών. Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 και συμπληρωμένο το 57ο έτος ως το 2018 παίρνουν πλήρη σύνταξη πριν τα 62. Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2012 και συμπληρωμένο το 55ο έτος ως το 2017-2018 παίρνουν μειωμένη σύνταξη άμεσα.

6.Γυναίκες με 3.600 βαρέα ένσημα στο ΙΚΑ και συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012, οι οποίες αποχωρούν με πλήρη σύνταξη σε ηλικίες 55, 56 και 57 ετών.

Ανδρες και γυναίκες με 7.500 βαρέα ένσημα στο ΙΚΑ και συνολικά 10.500 ημέρες ασφάλισης συνταξιοδοτούνται στα 62 με πλήρη και στα 60 με μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε εφόσον ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται από 1ης/1/2015. Άνδρες και γυναίκες με 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα μετά το 2013 και 4.500 στο σύνολο συνταξιοδοτούνται με όριο ηλικίας 62 ετών για πλήρη σύνταξη.

Σύνταξη-εξπρές από ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Από τους ασφαλισμένους σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών αίτηση για σύνταξη ως το τέλος του 2025 μπορούν να καταθέσουν: 7 κατηγορίες:

Ασφαλισμένιοι οι οποίοι συμπληρώνουν με πραγματικά έτη ή και εξαγορές τα 35 έτη ως το 2021. Συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε, καθώς το ηλικιακό όριο εξόδου είναι τα 61 χρόνια και 6 μήνες. Μητέρες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 50ό έτος της ηλικίας τους έως το 2017. Αποχωρούν οποτεδήποτε για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 58,5 ετών. Για όσες συμπληρώνουν τα 50 μετά το 2017, τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν στα 60,2, κ.ο.κ. σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα. Μητέρες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Αποχωρούν για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 60,2 ετών. Μητέρες που είχαν το 2012 την απαραίτητη 25ετία με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη άμεσα, καθώς έχουν πιάσει το νέο όριο ηλικίας που είναι 61 ετών. Τρίτεκνες μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 20ετία που ζητούν οι καταστατικές διατάξεις των Ταμείων τους. Μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε χωρίς όριο ηλικίας. Τρίτεκνες μητέρες που είχαν το 2011 την απαραίτητη 20ετία και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017 αποχωρούν με όριο ηλικίας ως 58,5 ετών. Τρίτεκνες μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 20ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 αποχωρούν με όριο ηλικίας 61 ετών.

Τι αυξήσεις θα πάρουν όσοι βγουν στη σύνταξη το 2025;

Οσοι βγουν στη σύνταξη το 2025 θα έχουν κέρδος από την τιμαριθμοποίηση των συντάξιμων αποδοχών τους κατά το ποσοστό της αύξησης του πληθωρισμού του 2024, που είναι 2,7%. Η τιμαριθμοποίηση θα βελτιώσει και το ποσό της ανταποδοτικής τους σύνταξης καθώς θα υπολογιστεί με υψηλότερο μισθό σε σχέση με όσους συνταξιοδοτήθηκαν το 2024 με τα ίδια έτη ασφάλισης. Οι νέοι συνταξιούχοι θα πάρουν επίσης αύξηση 2,4% στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη για το 2026.

Πλήρης σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ (*)

Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 55 ετών το 2017 59,6 55 ετών το 2018 61 55 ετών το 2019 62,6 55 ετών το 2020 64 55 ετών το 2021 65,6 55 ετών το 2022 67 Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 57 ετών το 2017 60,9 57 ετών το 2018 62 57 ετών το 2019 63,3 57 ετών το 2020 64,6 57 ετών το 2021 65,9 57 ετών το 2022 67

Μειωμένη σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ (*)

Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011 Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 50 ή 52 ετών το 2017 58,5 50 ή 52 ετών το 2018 60,2 50 ή 52 ετών το 2019 61,10 50 ή 52 από 1ης/1/2020 62 Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2012 Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 55 ετών το 2017 59,6 55 ετών το 2018 61 55 ετών από 1ης/1/2019 62

(*)ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992

Πλήρης και μειωμένη σύνταξη με βαρέα στο ΙΚΑ (άνδρες – γυναίκες)

Με 10.500 ένσημα συνολικά και 7.500 στα «βαρέα» Ηλικία συνταξιοδότησης Πλήρης σύνταξη Μειωμένη σύνταξη Το 2012 56,6 54,6 Το 2013 60,9 58,9 Το 2014 61,6 59,6 Από 1ης/1/2015 62 60

Πλήρης σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Με 25ετία και ανήλικο το 2010-2011 Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 50 ή 52 ετών το 2017 58,5 50 ή 52 ετών το 2018 60,2 50 ή 52 ετών το 2019 61,1 50 ή 52 ετών 2020 63,7 50 ή 52 ετών 2021 65,3 50 ή 52 ετών 2022 67 Με 25ετία και ανήλικο το 2012 Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 55 ετών 2017 59,6 55 ετών 2018 61 55 ετών 2019 62,6 55 ετών 2020 64 55 ετών 2021 65,6 55 ετών 2022 67

Μειωμένη σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Με ανήλικο και 25ετία το 2011 Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 50 ετών 2017 58,5 50 ετών 2018 60,2 50 ετών 2019 61,1 50 ετών από 1ης/1/2020 62 Μειωμένη σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2012 Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης 53 ετών το 2017 59,6 53 ετών το 2018 61 53 ετών από 1ης/1/2019 62

Τα ποσά για πλήρη σύνταξη με αίτηση το 2025 για ασφαλισμένους από ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών

Συντάξιμος μισθός 2025 Σύνταξη με 30 έτη Σύνταξη με 35 έτη Σύνταξη με 40 έτη 3.595 € 1.384 € 1.778 € 2.234 € 2.634 € 1.131 € 1.259 € 1.754 € 2.212 € 1.020 € 1.227 € 1.543 € 1.953 € 951 € 1.150 € 1.413 € 1.710 € 887 € 1.039 € 1.292 € 1.620 € 863 € 1.004 € 1.246 € 1.526 € 839 € 1.033 € 1.200 € 1.454 € 820 € 951 € 1.164 € 1.325 € 786 € 906 € 1.099 € 1.263 € 770 € 1.778 € 1.068 €

Πλήρης και μειωμένη σύνταξη με 25 και 30 έτη ασφάλισης το 2025

Συντάξιμος μισθός 2025 Σύνταξη με 25 έτη ασφάλισης Σύνταξη με 30 έτη ασφάλισης Πλήρης Μειωμένη Πλήρης Μειωμένη 900 € 622 € 491 € 674 € 543 € 1.020 € 647 € 516 € 705 € 574 € 1.140 € 671 € 541 € 737 € 606 € 1.260 € 696 € 565 € 769 € 638 € 1.380 € 721 € 590 € 800 € 669 € 1.500 € 746 € 615 € 832 € 701 € 1.620 € 770 € 640 € 864 € 733 € 1.740 € 795 € 664 € 895 € 764 € 1.860 € 820 € 689 € 927 € 796 € 1.980 € 845 € 714 € 959 € 828 €

*Ποσά συντάξεων μικτά

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»