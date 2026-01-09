Νικ Ράινερ: Πιστεύει ότι είναι «θύμα συνωμοσίας» για τη διπλή δολοφονία και έχει παραισθήσεις

Ο Νικ Ράινερ γνωρίζει ότι σκότωσε τους γονείς του, Ρομπ και Μισέλ, αλλά δεν καταλαβαίνει γιατί βρίσκεται στη φυλακή, έχει παραισθήσεις και πιστεύει ότι εξυφαίνεται μία συνωμοσία εναντίον του.

Αυτό προκύπτει από ντοκιμαντέρ του TMZ, που διερευνά τις δολοφονίες του θρυλικού σκηνοθέτη και της συζύγου του, από τον γιο τους και αναμένεται να προβληθεί απόψε.

Ο Rob Reiner και η Michele Singer Reiner AP

Επικαλούμενο πηγές, αναφέρει ότι η μοιραία ψυχική κατάρρευση του Νικ συνέβη περίπου ένα μήνα πριν από τους φόνους, όταν οι γιατροί άλλαξαν τα φάρμακα που έπαιρνε για τη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή - μια σοβαρή ψυχική ασθένεια που προκαλεί παραληρητικές ιδέες, παραισθήσεις και μανία. Τα φάρμακα τον έκαναν όλο και πιο επικίνδυνο και ασταθή.



Αναφέρεται επίσης, ότι η υπερασπιστική ομάδα του Νικ Ράινερ, κινείται προς την κατεύθυνση της παραδοχής της ενοχής του λόγω παραφροσύνης. Όπως σημειώνεται ωστόσο η παραδοχή αυτή δεν απαιτεί απόδειξη ότι ένας κατηγορούμενος, εν προκειμένων ο Νικ δεν γνώριζε τη διαφορά μεταξύ σωστού και λάθους. Το κλειδί είναι αν κατανοούσε τον «χαρακτήρα και την ποιότητα» των πράξεών του.

Ακόμα και αν οι δολοφονίες ήταν προμελετημένες, είναι πιθανό η επιτροπή να καταλήξει σε ετυμηγορία αθωότητας λόγω παραφροσύνης.

Aπόσπασμα από το ντοκιμαντέρ με τίτλο: "TMZ Investigates The Reiner Murders: What Really Happened", που θα προβληθεί από το Fox.