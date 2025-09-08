Πιερρακάκης: Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αφορούν 142.000 τριτέκνους και 125.000 πολυτέκνους

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, «στην πράξη το αφορολόγητο των οικογενειών από 4 παιδιά και πάνω ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ». Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αφορούν 142.000 τρίτεκνους και 125.000 πολύτεκνους, σημείωσε ακόμη ο υπουργός Οικονομικών.

Παράδειγμα: Τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ το μήνα θα έχει μείωση φόρου 1650 ευρώ ετησίως