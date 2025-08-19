«Καλάθι» ΔΕΘ: Τι μέτρα σχεδιάζονται για στέγαση, συντάξεις και ασφαλιστικές εισφορές

Το οικονομικό επιτελείο ολοκληρώνει τις τελικές εκτιμήσεις

Αμαλία Κάτζου

Στιγμιότυπο από την τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Στιγμιότυπο από την τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων, με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος άνω των 2 δισ. ευρώ, προετοιμάζει η κυβέρνηση για να ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο, με εφαρμογή από το 2026.

Στόχος είναι η ενίσχυση της οικονομίας μέσα από παρεμβάσεις που εστιάζουν στην ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, την αντιμετώπιση στεγαστικών προβλημάτων και τη στήριξη των συνταξιούχων.

Το οικονομικό επιτελείο ολοκληρώνει τις τελικές εκτιμήσεις, ώστε να καθοριστούν οι οριστικές πολιτικές αποφάσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Όπως έχει ξεκαθαρίσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, το πακέτο δεν θα αποτελεί παροχές, αλλά μέτρα «με όρους αναπτυξιακής στήριξης και μείωσης βαρών για τη μεσαία τάξη», με έμφαση σε οριζόντιες παρεμβάσεις που προάγουν την ανάπτυξη.

Στεγαστικό ζήτημα – «Σπίτι μου 3» και φορολογικά κίνητρα 

Κεντρική θέση στο πακέτο καταλαμβάνουν τα μέτρα για την κατοικία. Παρά τις δυσκολίες που εμφανίζει το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» λόγω περιορισμών στην αγορά ακινήτων και αύξησης τιμών, εξετάζεται η παράτασή του με τη μορφή του «Σπίτι μου 3». Το πρόγραμμα, το οποίο επιδοτεί στεγαστικά δάνεια έως 190.000 ευρώ σε δικαιούχους κάτω των 50 ετών, στηρίζεται σε ευρωπαϊκά κονδύλια και συνεργασία με τράπεζες.

Παράλληλα, υπό μελέτη βρίσκεται η μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα από ενοίκια και η εισαγωγή κινήτρων για ιδιοκτήτες που διαθέτουν κλειστά ακίνητα στην αγορά, προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών. Επιπλέον, αναμένεται να ανακοινωθεί ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός κοινωνικής αντιπαροχής, με στόχο την κατασκευή και ενοικίαση κοινωνικών κατοικιών σε προσιτές τιμές, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών – Επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος 

Σημαντική ελάφρυνση προβλέπεται και στον τομέα των ασφαλιστικών εισφορών. Η κυβέρνηση εξετάζει να φέρει έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή το 2026 αντί για το 2027, την προγραμματισμένη μείωση κατά τουλάχιστον 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. Υπάρχει μάλιστα περιθώριο για περαιτέρω μείωση που μπορεί να φτάσει έως και μία μονάδα, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα είναι διαθέσιμος.

Η μεγαλύτερη μείωση αναμένεται να προέλθει από τις εισφορές προς τον ΕΟΠΥΥ και τη ΔΥΠΑ, με στόχο τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις, την τόνωση της απασχόλησης και τη βελτίωση των αποδοχών των εργαζομένων.

Συνταξιοδοτικές παρεμβάσεις – Κατάργηση ή μείωση της προσωπικής διαφοράς

 Στον τομέα των συντάξεων, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την κατάργηση ή σημαντική μείωση της προσωπικής διαφοράς που προέκυψε από τον επανυπολογισμό συντάξεων του 2016 (νόμος Κατρούγκαλου). Περίπου 600.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν σήμερα μειωμένα ποσά λόγω αυτής της διαφοράς.

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα επιφέρει αυξήσεις έως και 50 ευρώ το μήνα σε παλαιούς συνταξιούχους, με πρόσθετο κόστος περίπου 160 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τη δαπάνη του ΕΦΚΑ στα 580 εκατ. ευρώ. Το κόστος αυτό θεωρείται διαχειρίσιμο, δεδομένης της αύξησης των εσόδων του ΕΦΚΑ από την απασχόληση συνταξιούχων.

Εναλλακτικά, εξετάζεται το σενάριο μερικής κατάργησης, κατά τουλάχιστον 50%, που θα επιτρέψει σε περίπου 200.000 συνταξιούχους να δουν πλήρεις αυξήσεις από το 2026, ενώ άλλοι 400.000 θα λάβουν μερικές αυξήσεις.

