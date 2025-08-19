ΔΕΘ: Ποια μέτρα θα ανακοινωθούν - Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

Στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση των μέτρων που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η κυβέρνηση.

Στο επίκεντρο είναι πώς θα ενισχυθούν οικονομικά οι συνταξιούχοι, τι θα γίνει με τις μειώσεις στη φορολογία ενώ θα υπάρξουν και παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση και μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθούν και αφορούν τις αυξήσεις στους μισθούς των Σωμάτων Ασφαλείας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση εξετάζει να ελαστικοποιήσει τα κριτήρια για να λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ περισσότεροι συνταξιούχοι. Ακόμη εξετάζεται αν το ποσό αυτό θα αυξηθεί, μια απόφαση που θα λάβει ο πρωθυπουργός αυτό το διάστημα.

Τα μέτρα που κλείδωσαν