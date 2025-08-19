ΔΕΘ: Ποια μέτρα θα ανακοινωθούν - Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση εξετάζει να ελαστικοποιήσει τα κριτήρια για να λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ περισσότεροι συνταξιούχοι

Newsbomb

ΔΕΘ: Ποια μέτρα θα ανακοινωθούν - Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση των μέτρων που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η κυβέρνηση.

Στο επίκεντρο είναι πώς θα ενισχυθούν οικονομικά οι συνταξιούχοι, τι θα γίνει με τις μειώσεις στη φορολογία ενώ θα υπάρξουν και παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση και μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθούν και αφορούν τις αυξήσεις στους μισθούς των Σωμάτων Ασφαλείας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση εξετάζει να ελαστικοποιήσει τα κριτήρια για να λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ περισσότεροι συνταξιούχοι. Ακόμη εξετάζεται αν το ποσό αυτό θα αυξηθεί, μια απόφαση που θα λάβει ο πρωθυπουργός αυτό το διάστημα.

Τα μέτρα που κλείδωσαν

  • μειώσεις άμεσων φόρων με αλλαγές στη φορολογική κλίμακα
  • ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά
  • νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
  • διόρθωση επί το δικαιότερο αλλά όχι κατάργηση τεκμηρίων

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έδειξε στον Ζελένσκι και στον Μακρόν τη συλλογή του από καπέλα

13:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο

13:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πένθος στον «Δικέφαλο του Βορρά» - Πέθανε ο Απόστολος Σαββουλίδης

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος για το επίδομα «βαρέων και ανθυγιεινών» στους υπαλλήλους της Βουλής  - Ποια κόμματα ψήφισαν «ΝΑΙ»

13:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε παραμονή Λαρεντζάκη

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 55χρονος για εμπρησμό στην Πάρνηθα το 2005

13:00ΚΟΣΜΟΣ

«Εκτροχιάστηκε» επιβάτης σε πτήση - Έφτασε στο σημείο να κάνει εμετό στην διπλανή οικογένεια

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Μύδροι Μακρόν κατά Πούτιν: «Είναι αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας»

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Οι εξηγήσεις του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για τους σεισμούς στην Εύβοια

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Συναγερμός στο αεροδρόμιο - Ακούστηκε δυνατός θόρυβος σε Boeing 737

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Νεκρός 20χρονος και τραυματίας 17χρονος από τροχαίο με μοτοσυκλέτα

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για μετανάστες: «Στην Ελλάδα δεν έρχονται μόνο κατατρεγμένοι. Έρχονται και κακομαθημένοι»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

«Κούρσα τρόμου» στο Ηράκλειο: Οδηγός ταξί προσπάθησε να ασελγήσει σε βάρος 30χρονης

12:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Μεγάλες «μάχες» σε Παραλία και «Ζωσιμάδες» - Το πρόγραμμα

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος έκανε... σμπαράλια το αυτοκίνητο του πρώην της - Η χαμογελαστή φωτογραφία στο Τμήμα

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός sniper «φάντασμα» σκότωσε 2 Ρώσους στρατιώτες με μια βολή και… έσπασε ρεκόρ

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βυτιοφόρο ανετράπη και έπεσε σε κανάλι στην Εθνική Οδό - Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Φίνος Φιλμ: Το απολαυστικό βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα θα ανακοινωθούν - Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος για το επίδομα «βαρέων και ανθυγιεινών» στους υπαλλήλους της Βουλής  - Ποια κόμματα ψήφισαν «ΝΑΙ»

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα θα ανακοινωθούν - Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός sniper «φάντασμα» σκότωσε 2 Ρώσους στρατιώτες με μια βολή και… έσπασε ρεκόρ

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Η φρίκη των εξαφανισμένων ορφανών - Αποκαλυπτική έρευνα των New York Times

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα και τη μαχαίρωσα» είπε στους αστυνομικούς

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος έκανε... σμπαράλια το αυτοκίνητο του πρώην της - Η χαμογελαστή φωτογραφία στο Τμήμα

11:29LIFESTYLE

Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

09:20ΠΟΛΤΟΣ

Ο Τραμπ, το κοστούμι του Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σωματοφύλακες

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες ώρες του τραγουδιστή μετά το εξιτήριο από το «Δρομοκαΐτειο» - Οι επόμενες κινήσεις του

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τα 4 βασικά σημεία της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Οι συμφωνίες, οι διαφωνίες και στο βάθος... τριμερής με Πούτιν

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» δήλωσε ένοχη για τον θάνατό του

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για το Birth Center: «Δεχόμαστε πόλεμο από παντού - Άλλος θα είχε ήδη φαλιρίσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ