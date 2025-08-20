ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους - Η απάντηση Μαρινάκη

Δύο είναι τα σενάρια που επικρατούν για το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους - Τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης 

Newsbomb

ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους - Η απάντηση Μαρινάκη
Τα σενάρια για το επίδομα των 250 ευρώ που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι
Intime News
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην τελική ευθεία είναι η κυβέρνηση για να οριστικοποιηθούν τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση εξετάζει να ελαστικοποιήσει τα κριτήρια για να λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ περισσότεροι συνταξιούχοι. Μάλιστα, τα σενάρια που μελετώνται είναι δύο:

  • Αν το ποσό των 250 ευρώ αυξηθεί ή
  • αν θα διευρυνθούν τα κριτήρια για να το λάβουν περισσότεροι συνταξιούχοι

Σε κάθε περίπτωση, την τελική απόφαση θα λάβει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το αμέσως επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για το θέμα στον ΣΚΑΪ, ανέφερε: «Ό,τι αποφάσεις ληφθούν και για τους συνταξιούχους, θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα έχουν λογική διεύρυνσης». Μάλιστα, συμπλήρωσε: «Δεν θα μιλάμε για επίδομα αλλά θα μιλάμε για μέτρο μόνιμου χαρακτήρα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατασκήνωση με κατσαρολικά και ίντερνετ 650 μέτρα κάτω από το έδαφος - Τι είδαν οι ερευνητές στα άδυτα του βαθύτερου σπηλαίου της χώρας - Βίντεο, εικόνες

13:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

TELEKOM CENTER Athens: Η COSMOTE TELEKOM χορηγός ονοματοδοσίας στο σύνολο του συγκροτήματος του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ του ΟΑΚΑ

13:37LIFESTYLE

Όστιν Μπάτλερ: Έσωσε τη Ζόι Κράβιτζ από «επίθεση» μέλισσας όπως είχε κάνει με την Έμα Στόουν

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε άτομο στις γραμμές του ηλεκτρικού στο Νέο Ηράκλειο

13:33LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Αγκαλιά με τις κόρες της Σάντεϊ και Φέιθ – Σπάνιες φωτογραφίες

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Tiffani Thiessen: Πώς η 51χρονη ηθοποιός δοκιμάζει γυμνή κέικ στο Instagram - «Εσύ πώς το τρως;», αναρωτιέται

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το καθεστώς της ΕΜΥ: Αναβάθμιση της Υπηρεσίας σε ανεξάρτητη αρχή, ζητάει ο Κολυδάς

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στη Χίο: Καταστροφικές οι πυρκαγιές της τελευταίας δεκαετίας - Έχει καεί το 22% του νησιού - Χάρτης

13:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό»

13:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Με VAR και ημιαυτόματο οφσάιντ όλοι οι αγώνες

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Στους τρεις ο απολογισμός των νεκρών από τις πυρκαγιές

13:06ΚΟΣΜΟΣ

To παρασκήνιο της Αλάσκας: Τι αποκάλυψε ο Στίβεν Γουίτκοφ για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

13:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Sam Altman: Ζούμε σε μία «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης - «Υπερβολικά ενθουσιασμένοι» οι επενδυτές

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η αλήθεια για τον Αφγανό στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Δεν συνελήφθη, αλλά ακυρώθηκε η αίτηση ασύλου του - Παλαιότερο το βίντεο που κυκλοφόρησε

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα για εξαφάνιση 16χρονης

12:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το ΟΑΚΑ Basketball Arena μετονομάζεται σε TELEKOM CENTER Athens

12:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Ωνάσεια Σχολεία: Υποβολή αιτήσεων για θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών ΕΕΠ - Ψυχολόγων - Σχολικών Νοσηλευτών - Κοινωνικών Λειτουργών

12:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το ΟΑΚΑ… έγινε πλέον TELEKOM CENTER Athens

12:30ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Μεταξά: Σκύλοι θεραπείας ανακουφίζουν τους ογκολογικούς ασθενείς

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Έτοιμη» για νέα επίθεση του Ισραήλ η Τεχεράνη - Ανάπτυξη «νέων και ισχυρότερων πυραύλων» ανακοίνωσε το ιρανικό υπουργείο Άμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Πέθανε σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση ο Γάλλος streamer - Τον εξευτέλιζαν και τον κακοποιούσαν

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε άτομο στις γραμμές του ηλεκτρικού στο Νέο Ηράκλειο

12:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους - Η απάντηση Μαρινάκη

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός ο ένας από τους δύο αναβάτες

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η αλήθεια για τον Αφγανό στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Δεν συνελήφθη, αλλά ακυρώθηκε η αίτηση ασύλου του - Παλαιότερο το βίντεο που κυκλοφόρησε

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νεκρός ο αναβάτης της μηχανής μετά το τροχαίο

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η αποκρυπτογράφηση ενός χάρτη: Γιατί ο Τραμπ ήθελε να τον δει όλος ο πλανήτης και ο... Ζελένσκι;

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Tiffani Thiessen: Πώς η 51χρονη ηθοποιός δοκιμάζει γυμνή κέικ στο Instagram - «Εσύ πώς το τρως;», αναρωτιέται

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν τα 40άρια σε πέντε περιοχές - Πότε θα ξαναπέσει η θερμοκρασία

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό - Άγρια καταδίωξη: Χειροπέδες σε αδίστακτους κακοποιούς - Είχαν πυροβολήσει αστυνομικούς και αρπάξει όπλο από Ταξίαρχο εν αποστρατεία

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Love scam: 19χρονος Κινέζος πουλήθηκε σε κύκλωμα βασανιστών από την «κοπέλα» του - Η απίστευτη ιστορία του

08:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χάος σε συναυλία - Γυναίκα έχυσε κατά λάθος το ποτό της σε θεατή και εκείνος την ξυλοκόπησε άγρια

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα για εξαφάνιση 16χρονης

08:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10+1 επιδόματα για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο - Ποιοι οι δικαιούχοι των 250 ευρώ

13:37LIFESTYLE

Όστιν Μπάτλερ: Έσωσε τη Ζόι Κράβιτζ από «επίθεση» μέλισσας όπως είχε κάνει με την Έμα Στόουν

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό και δεν σταματούσε - Βίντεο ντοκουμέντο

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Η στιγμή που τουρίστρια αρπάζει 14χρονη «πορτοφολού» από την κοτσίδα - Την κράτησε μέχρι να την συλλάβει η αστυνομία

20:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ