ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους - Η απάντηση Μαρινάκη

Στην τελική ευθεία είναι η κυβέρνηση για να οριστικοποιηθούν τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση εξετάζει να ελαστικοποιήσει τα κριτήρια για να λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ περισσότεροι συνταξιούχοι. Μάλιστα, τα σενάρια που μελετώνται είναι δύο:

Αν το ποσό των 250 ευρώ αυξηθεί ή

αν θα διευρυνθούν τα κριτήρια για να το λάβουν περισσότεροι συνταξιούχοι

Σε κάθε περίπτωση, την τελική απόφαση θα λάβει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το αμέσως επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για το θέμα στον ΣΚΑΪ, ανέφερε: «Ό,τι αποφάσεις ληφθούν και για τους συνταξιούχους, θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα έχουν λογική διεύρυνσης». Μάλιστα, συμπλήρωσε: «Δεν θα μιλάμε για επίδομα αλλά θα μιλάμε για μέτρο μόνιμου χαρακτήρα».

