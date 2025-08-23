Συντετριμμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

«Θα τον θυμόμαστε πάνω απ' όλα για το χαμόγελο, την όμορφη θετική ενέργεια που εξέπεμπε», είπε στον επικήδειο λόγο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Συντετριμμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

INTIME NEWS
«Έφυγε το καλύτερο παιδί, έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικήδειο λόγο του, κάνοντας λόγο για μεγάλο κενό που άφησε πίσω του ο εκλιπών Απόστολος Βεσυρόπουλος.

«Θα τον θυμόμαστε πάνω απ' όλα για το χαμόγελο, την όμορφη θετική ενέργεια που εξέπεμπε. Όταν μάθαμε για τον τραγικό και απροσδόκητο χαμό του, όλοι είπαμε μια κουβέντα: έφυγε το καλύτερο παιδί. Έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι. Ως έναν καλό άνθρωπο που νοιαζόταν για τους ανθρώπους, τους συμπολίτες του και για την παράταξη που υπηρέτησε», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας «Ψηλέ, θα μας λείψεις».

Ολόκληρος ο επικήδειος λόγος του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Συντετριμμένος αποχαιρετώ σήμερα, εκπροσωπώντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ολόκληρη την παράταξή μας, τον πολυαγαπημένο μας Αποστόλη.

Για το πολιτικό του έργο θα μιλήσουν πολλοί. Η παρουσία τόσων συμπολιτών του σήμερα στην εξόδιο ακολουθία είναι η καλύτερη απόδειξη του πόσο αγαπητός ήταν εδώ στον τόπο του, στην Ημαθία, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αλεξάνδρεια, το πόσα πολλά προσέφερε, το πώς εσείς τον τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας.

Εγώ θα τον θυμάμαι πάντα όχι απλά ως ένα άξιο στέλεχος, ως έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε το κόμμα και την κυβέρνηση από νευραλγικές θέσεις: ως Υφυπουργός Οικονομικών επί μία τετραετία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή μιας οικονομικής πολιτικής μείωσης φόρων και έχει και αυτός το δικό του μερίδιο στις επιτυχίες εκείνης της εποχής.

Πρώτα και πάνω απ’ όλα, όμως, νομίζω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε τον Αποστόλη για το χαμόγελό του, γι’ αυτή την όμορφη θετική ενέργεια την οποία εξέπεμπε. Και όταν μάθαμε για τον τραγικό και τόσο απροσδόκητο χαμό του, νομίζω όλοι είπαμε μια κουβέντα: «Έφυγε το καλύτερο παιδί».

Έτσι νομίζω θα τον θυμόμαστε όλοι: ως έναν καλό άνθρωπο, χαμογελαστό, προσηνή, που νοιαζόταν για τους συνανθρώπους του, για τους συμπολίτες του, για την παράταξη την οποία υπηρέτησε με τόσο μεγάλη ενέργεια και τόσο μεγάλη θετικότητα, ως Βουλευτής, ως Υφυπουργός, ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας.

Θα είναι μεγάλο το κενό το οποίο θα αφήσεις πίσω, αγαπητέ μας Αποστόλη.

Θέλω από καρδιάς να ευχηθώ στη Χρύσα, στην Καίτη, στον Βασίλη, στην οικογένειά του, να είστε δυνατοί, να τιμάτε τη μνήμη του. Και να τον αποχαιρετήσω μόνο με τέσσερις λέξεις: «Ψηλέ», θα μας λείψεις».

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ετελέσθη η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς, κατά τη διάρκεια διακοπών στη Χαλκιδική, σε ηλικία 59 ετών.

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στην κηδεία του. Την ώρα που το σκεπασμένο με την ελληνική σημαία φέρετρο εξήλθε απο την εκκλησία ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί αποχαιρέτισε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο με χειροκρότημα.

Παρόντες ήταν οι υπουργοί Α. Σκέρτσος, Ν Δένδιας, Κ. Τσιάρας, Ι. Κεφαλογιάνης, Μ. Χρυσοχοΐδης, οι υφυπουργοί Π. Μαρινάκης (Κυβερνητικός Εκπρόσωπος), Στ. Καλαφάτης, Κ. Γκιουλέκας, Κ. Καραγκούνης, Λ. Τσαβδαρίδης, Χρ. Δερμεντζόπουλος, Ν. Παπαιωάννου, οι πρώην υπουργοί και υφυπουργοί Ντ. Μπακογιάννη, Μ. Βορίδης, Χρ. Σταικούρας, Ι. Οικονόμου, Στ. Πέτσας, θ. Καράογλου, Στ. Κωνσταντινίδης, ο Γραμματέας της Π. Ε. της Ν.Δ. Κ. Σκρέκας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Πάρις Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, δήμαρχοι, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας.

