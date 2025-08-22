Απόστολος Βεσυρόπουλος: Προσπαθούσαν επί 66 λεπτά να τον επαναφέρουν

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ήταν στην ακτή Καλογριάς Χαλκιδικής, όπου απολάμβανε τις διακοπές με την οικογένειά του. Λίγο μετά το πρωινό του μπάνιο και ενώ κατευθυνόταν προς το ξενοδοχείο του, ένιωσε μια αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Άμεσα έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας κι ένας γιατρός που βρίσκονταν στην παραλία και ξεκίνησαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ. Έπειτα από περίπου 20 λεπτά ήρθε και το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και επί 40 λεπτά προσπαθούσαν με ΚΑΡΠΑ να τον επαναφέρουν στη ζωή. Ωστόσο, ήδη από τη στιγμή που ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή, στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας ο οποίος με τη συνδρομή γιατρού που επίσης κατά σύμπτωση βρισκόταν στο beach bar στη Σιθωνία προσπάθησαν να επαναφέρουν τον γενικό γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή του ΕΚΑΒ, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έπαθε ανακοπή ώρα 12:42. Σχεδόν αμέσως έδωσαν τη συνδρομή τους ο διασώστης εκτός υπηρεσίας και ο γιατρός που έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Τις προσπάθειές του συνέδραμαν ακόμη δύο διασώστες του EKAB που έφτασαν με μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο που αφίχθησαν στην περιοχή ώρα 13:03.

Από εκείνη τη στιγμή οι προσπάθειές τους να επαναφέρουν τον Απόστολο Βεσυρόπουλο συνεχίστηκαν με όλα τα τεχνικά μέσα -δηλαδή και με την χρήση απινιδωτή- μέχρι τις 13:48. Δηλαδή επί σχεδόν 66 λεπτά, οι διασώστες και οι γιατροί επιχειρούσαν ανεπιτυχώς να επαναφέρουν τον Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Ωρα 13:48 το μεσημέρι της Πέμπτης το ασθενοφόρο ξεκίνησε τη διαδρομή προς το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου έφτασε ώρα 14:19. Εκεί, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο αδόκητος θάνατος του 59χρονου Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Η μάχη που έδωσε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος για τους απινιδωτές

Όπως υπενθύμισε με ανάρτησή της η Μη Κυβερνητική Ομάδα «Kids Save Lives - Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές», ο Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε παρέμβει καθοριστικά προκειμένου να μπουν 2.000 περίπου απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ, ως υφυπουργός Οικονομικών, το 2021, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε αποδεχθεί αίτημα για μείωση του ΦΠΑ στην αγορά των συγκεκριμένων συσκευών εισηγούμενος σχετικά στον πρώην υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, με αποτέλεσμα τη θεσμοθέτηση μείωσης του ΦΠΑ απινιδωτών στο 6%.

Κι όπως προσθέτει η ΜΚΟ, σήμερα «τέσσερα χρόνια μετά, η ζωή ΑΔΙΚΕΙ αυτόν τον άνθρωπο», καθώς αυτός «που βοήθησε με την εισήγησή του να μπουν 2.000 περίπου Απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες, έπρεπε να περιμένει το ασθενοφόρο να φέρει Απινιδωτή, κάτι που στην επαρχία σημαίνει καθυστέρηση και μειωμένες πιθανότητες επιβίωσης, εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων».

Πότε θα γίνει η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα τελεστεί αύριο Σάββατο (23.8) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τον τόπο καταγωγής του πολιτικού. Αναμένεται να είναι παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12.00 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 το πρωί.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών και ήταν αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας από το 2019 έως το 2023. Όπως αναφέρει στη Voria.gr ο πρόεδρος και συνιδρυτής της οργάνωσης Kids Save Lives, Αναστάσιος Στεφανάκης, ο οποίος εργάζεται περίπου 20 χρόνια στο ΕΚΑΒ Χαλκιδικής, ήταν τέτοιες ημέρες το 2021 «όταν πήγαμε στο γραφείο του Βεσυρόπουλου και του παρουσιάσαμε το σχέδιό μας για την αύξηση των απινιδωτών σε διάφορα σημεία της χώρας.

Παράλληλα, του ζητήσαμε να γίνει μια κομβική κίνηση: Nα μειωθεί ο ΦΠΑ στους απινιδωτές ώστε να ενθαρρυνθούν πολίτες και φορείς και να αγοράσουν το μηχάνημα που σώζει ζωές. Ο τότε υφυπουργός το δέχτηκε και μάλιστα βοήθησε ώστε να μπουν 2.000 απινιδωτές στα σχολεία!».

Σύμφωνα με τον κ. Στεφανάκη, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος εισηγήθηκε άμεσα στον τότε υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τη μείωση του ΦΠΑ σε 6% για τους απινιδωτές. «Σε λίγες ημέρες αυτό έγινε νόμος του κράτους και οι απινιδωτές σε όλη τη χώρα αυξήθηκαν με γοργό ρυθμό για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε τετραπλάσιο σε σχέση με το 2021», συμπληρώνει.

Η μοίρα, ωστόσο, στάθηκε πολύ σκληρή μαζί του και παρότι σήμερα υπάρχουν περίπου 70 απινιδωτές στον δήμο Σιθωνίας, στην παραλία όπου βρισκόταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, δεν έχει τοποθετηθεί τέτοιο μηχάνημα.

