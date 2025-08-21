Απόστολος Βεσυρόπουλος: Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ - Οι δραματικές προσπάθειες με το ΚΑΡΠΑ

Για περίπου μία ώρα οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες να επαναφέρουν στη ζωή τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, χωρίς όμως αποτέλεσμα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας σχετικά με την απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο 59χρονος πολιτικός υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όταν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα και έφτασε στην περιοχή μέσα σε 21 λεπτά, παρά τη δυσκολία πρόσβασης, ωστόσο οι εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) δεν είχαν αποτέλεσμα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πρώτες προσπάθειες για ΚΑΡΠΑ είχαν ξεκινήσει πριν την άφιξη του ασθενοφόρου, από έναν διασώστη του ΕΚΑΒ που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στην περιοχή και από έναν γιατρό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:



«Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.

Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του».

