Αντώνης Σαμαράς για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του»
Ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ο βουλευτής και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08) από ανακοπή.
«Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων», σημειώνει στο συλλυπητήριό μήνυμά του μέσω του Facebook ο Αντώνης Σαμαράς για τον χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου.
«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας.
Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων.
Συλλυπητήρια στους οικείους του».
