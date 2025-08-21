Αντώνης Σαμαράς για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του»

Ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ο βουλευτής και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08) από ανακοπή.

«Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων», σημειώνει στο συλλυπητήριό μήνυμά του μέσω του Facebook ο Αντώνης Σαμαράς για τον χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας.

Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων.

Συλλυπητήρια στους οικείους του».

