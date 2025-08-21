Απόστολος Βεσυρόπουλος – Το συλλυπητήριο μήνυμα Τασούλα: «Είχε ακόμη πολλά να προσφέρει»

Θλίψη έχει «σκορπίσει» στον πολιτικό κόσμο η είδηση του ξαφνικού θανάτου του πρώην υφυπουργού και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεζυρόπουλου, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, συγκινεί στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει».

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Κώστα Τασούλα:

«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του.

Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει.

Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».

