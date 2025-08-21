Το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Κώστα Καραμανλή για τον χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Το «αντίο» του πρώην πρωθυπουργού στον Απόστολο Βεσυρόπουλο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου:
«Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό.
Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:14 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Επτά χρόνια από την τυπική έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια
16:35 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Προσαγωγές οπαδών της Ένωσης στις Βρυξέλλες
15:09 ∙ WHAT THE FACT