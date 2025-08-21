Το Σάββατο η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Στην τελετή θα δώσει το «παρών» και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Η τελευταία αποχαιρετιστήρια τελετή για τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Αυγούστου, στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Η σορός του πρώην υπουργού και βουλευτή θα εκτεθεί στην εκκλησία από τις 10:00 το πρωί, ενώ η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 12:00.
Στην τελετή θα δώσει το «παρών» και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
