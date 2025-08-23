Κηδεία Απόστολου Βεσυρόπουλου: Έφτασε στον Ιερό Ναό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Λίγο πριν τις 12:00 έφτασε στον Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ο πρωθυπουργός

Κηδεία Απόστολου Βεσυρόπουλου: Έφτασε στον Ιερό Ναό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας τελείται η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς, κατά τη διάρκεια διακοπών στη Χαλκιδική, σε ηλικία 59 ετών.

Λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι έφτασε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για να αποχαιρετήσει τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, έναν εκ των πλέον στενών συνεργατών του στο κυβερνητικό σχήμα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

