Η στρατηγική Μητσοτάκη για την Ουκρανία και τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας

Η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έχει χαράξει μια σταθερή γραμμή που βασίζεται σε τρεις πυλώνες.

Την υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου

Την προσήλωση στο απαραβίαστο των συνόρων

Την ανάγκη η ίδια η Ουκρανία να αποφασίζει για την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα

Η Αθήνα έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια στα διεθνή φόρα, επιδιώκοντας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, να καταδείξει ότι η επιβολή λύσεων με τη βία ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για την παγκόσμια σταθερότητα. Για την Ελλάδα, η συζήτηση δεν αφορά μόνο μια μακρινή κρίση στην Ανατολική Ευρώπη. Συνδέεται άμεσα με τα εθνικά ζητήματα, με το Κυπριακό και με τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι τηλεδιασκέψεις και οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο αυτό, οι πρόσφατες τηλεδιασκέψεις ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων για το ουκρανικό αποτέλεσαν ευκαιρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάσει με σαφήνεια την ελληνική θέση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η άμεση εκεχειρία αποτελεί τον μόνο δρόμο για να σταματήσει η αιματοχυσία και να δημιουργηθεί έδαφος για πολιτική διαδικασία. Στις ίδιες συζητήσεις επανέλαβε ότι τα ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς την Ουκρανία.

Η αντανάκλαση στα εθνικά ζητήματα

Η στάση αυτή εξηγείται από την εμπειρία της Ελλάδας. Κυβερνητικοί παράγοντες τονίζουν ότι το παράδειγμα της Κύπρου, όπου η Τουρκία προσπαθεί επί δεκαετίες να παγιώσει τα τετελεσμένα της εισβολής, δείχνει γιατί η Αθήνα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε «λύση» έξω από το Διεθνές Δίκαιο. Ένα τέτοιο προηγούμενο θα μπορούσε να ενισχύσει την τουρκική αναθεωρητική στρατηγική και να προκαλέσει νέα ένταση στο Αιγαίο.

Η διατλαντική διάσταση

Στις τοποθετήσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στήριξε την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών και τις συζητήσεις για διεθνείς εγγυήσεις ασφάλειας. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι για την Αθήνα μια εκεχειρία χωρίς αξιόπιστο πλαίσιο θα ήταν επισφαλής. Η διατλαντική συνεργασία θεωρείται ο μόνος μηχανισμός που μπορεί να δώσει βάθος και διάρκεια σε μια συμφωνία.

Η ευρωπαϊκή συμμετοχή

Παρά τα κενά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα επιδιώκει να βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στάσης. Η συμμετοχή Μητσοτάκη σε διαδοχικές τηλεδιασκέψεις αναδεικνύει την πρόθεση της Αθήνας να συμβάλλει στην ενότητα της Ένωσης και να στηρίξει τον ρόλο της Ευρώπης σε μια κρίση που εκτυλίσσεται εντός της ηπείρου.

Τα όρια της ελληνικής εμπλοκής

Η γραμμή της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστείλει στρατεύματα στην Ουκρανία. Η συμβολή της θα είναι πολιτική και διπλωματική. Με αυτό τον τρόπο, εκτιμάται ότι η Αθήνα παραμένει ενεργή και αξιόπιστη χωρίς να εκθέτει τη χώρα σε κινδύνους στρατιωτικής εμπλοκής.

Η συνολική στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ουκρανικό αποτυπώνεται σε τρεις κατευθύνσεις. Υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και των αρχών κυριαρχίας. Ανάδειξη της σύνδεσης του ουκρανικού με τα ελληνικά εθνικά ζητήματα. Ενίσχυση του διατλαντικού και ευρωπαϊκού πλαισίου με σαφή όρια εμπλοκής. Οι παρεμβάσεις του πρωθυπουργού καταγράφουν την πρόθεση της Αθήνας να μιλήσει με καθαρή φωνή, έχοντας στο επίκεντρο την προστασία των ελληνικών συμφερόντων και την αποτροπή κάθε μορφής αναθεωρητισμού.

