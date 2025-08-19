Ντόναλντ Τραμπ: «Αν τερματίσω τον πόλεμο στην Ουκρανία μπορεί να πάω στον Παράδεισο»

«Ακούω ότι είμαι πραγματικά στον πάτο της ιεραρχίας. Αλλά αν μπορώ να πάω στον παράδεισο, αυτός θα είναι ένας από τους λόγους», ανέφερε αναφορικά με τις προσπάθειες του για τον τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ 

Ντόναλντ Τραμπ: «Αν τερματίσω τον πόλεμο στην Ουκρανία μπορεί να πάω στον Παράδεισο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέκεται στην είσοδο του Λευκού Οίκου, έτοιμος να υποδεχθεί τον Ζελένσκι 

AP
Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτός από το Νόμπελ Ειρήνης φαίνεται πως είναι πλέον αποφασισμένος να τερματίσει τον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, γεγονός που αν επιτευχθεί θα τον οδηγήσει στον Παράδεισο, όπως δηλώνει ο ίδιος.

Σε συνέντευξή του στο Fox δήλωσε ότι το τέλος του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών θα τον βοηθούσε να μπει στον παράδεισο. Αστειεύτηκε μάλιστα ότι άκουσε πως βρίσκεται «στην τελευταία θέση της ιεραρχίας».

«Θέλω να τον τερματίσω. Ξέρετε, δεν χάνουμε αμερικανικές ζωές, δεν χάνουμε Αμερικανούς στρατιώτες. Χάνουμε Ρώσους και Ουκρανούς, κυρίως στρατιώτες. Μερικοί άνθρωποι, καθώς οι πύραυλοι χτυπούν λάθος σημεία ή πέφτουν σε πόλεις», είπε ο Τραμπ τηλεφωνικά στην εκπομπή «Fox & Friends».

Πρόσθεσε ότι «αν μπορώ να σώσω 7.000 ανθρώπους την εβδομάδα από το να σκοτωθούν, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό — θέλω να προσπαθήσω να πάω στον παράδεισο, αν είναι δυνατόν. Ακούω ότι δεν τα πάω καλά», συνέχισε. «Ακούω ότι είμαι πραγματικά στον πάτο της ιεραρχίας. Αλλά αν μπορώ να πάω στον παράδεισο, αυτός θα είναι ένας από τους λόγους».

Οι δηλώσεις του Τραμπ στο Fox έρχονται μια μέρα μετά την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, αλλά και με τους Ευρωπαίους ηγέτες αναφορικά με τις πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία πιθανότατα θα χρειαστεί να παραχωρήσει κάποια εδάφη ως μέρος οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, αν και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα εναπόκειται στον Ζελένσκι να υπογράψει τις εδαφικές παραχωρήσεις.

