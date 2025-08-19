Politico: Ο Τραμπ εγγυάται πώς δεν θα υπάρξουν στρατοί στην Ουκρανία

Μιλώντας μετά τις διμερείς συναντήσεις στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο και ευρωπαϊκούς ηγέτες, ο Τραμπ ανέφερε στο Fox News ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να στηρίξουν τους συμμάχους της Ουκρανίας για την αποτροπή μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων

Politico: Ο Τραμπ εγγυάται πώς δεν θα υπάρξουν στρατοί στην Ουκρανία
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να παίξει ρόλο «από τον αέρα» στο πλαίσιο μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, προειδοποιώντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι θα αντιμετωπίσει μια «δύσκολη κατάσταση» εάν δεν συνεργαστεί για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μιλώντας μετά τις διμερείς συναντήσεις στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο και ευρωπαϊκούς ηγέτες, ο Τραμπ ανέφερε στο Fox News ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να στηρίξουν τους συμμάχους της Ουκρανίας για την αποτροπή μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων.

«Όσον αφορά την ασφάλεια, [οι Ευρωπαίοι] είναι πρόθυμοι να βάλουν ανθρώπους στο έδαφος», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Εμείς είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε, κυρίως, πιθανώς από τον αέρα, γιατί δεν υπάρχει κανείς που να διαθέτει τα μέσα που έχουμε εμείς. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα». Δεν έγινε σαφές αν αναφερόταν στη χρήση μαχητικών αεροσκαφών ή σε δυνατότητες όπως αερομεταφερόμενη συλλογή πληροφοριών και επιτήρηση, όπως αναφέρει το Politico.

Η ερώτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας παραμένει ένα από τα σημαντικά θέματα που δεν έχουν επιλυθεί μετά τη συνάντηση υψηλού επιπέδου στον Λευκό Οίκο και την πρόσφατη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά έχουμε τις ευρωπαϊκές χώρες και αυτές θα αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος», αναφερόμενος σε Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα αποδεχθεί καμία δυτική στρατιωτική παρουσία στο ουκρανικό έδαφος. Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ οργανώνουν διμερή συνάντηση μεταξύ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι για να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός, αν και το Κρεμλίνο δεν έχει δώσει ακόμη δημόσια τη συγκατάθεσή του.

«Πιστεύω ότι ο Πούτιν είναι κουρασμένος από όλο αυτό. Όλοι είναι κουρασμένοι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θα μάθουμε για τον Πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες εβδομάδες. Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε. Προσέθεσε ότι μετά την αρχική συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η ρωσική πλευρά, δια μέσου του ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ, απέφυγε να απαντήσει αν ο Πούτιν έχει συμφωνήσει να συναντήσει τον Ζελένσκι, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε υψηλού επιπέδου συνάντηση πρέπει να «προετοιμαστεί εξαιρετικά προσεκτικά».

Παρά τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να καθοδηγήσουν τον Ζελένσκι στις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν «στρατιώτες στο έδαφος».

Ένα άλλο σημείο τριβής στις συνομιλίες είναι η ρωσική απαίτηση να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη στις ανατολικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, σε αντάλλαγμα για πάγωμα της γραμμής του μετώπου σε Χερσώνα και Ζαπορίζια. Ωστόσο, το Κίεβο επιμένει ότι δεν θα παραδώσει κανένα έδαφος, παρομοιάζοντας το ενδεχόμενο παραχώρησης του Ντονέτσκ με το να παραχωρούσε η Αμερική την ανατολική Φλόριντα στον Τραμπ, μια αναλογία που εντυπωσίασε τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι ευρωπαϊκές χώρες, σημείωσαν αξιωματούχοι, εργάζονται ήδη για το περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας, ενώ προγραμματίζεται νέα συνάντηση ηγετών για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών.

