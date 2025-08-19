Διπλωματία γένους θηλυκού – Τι έγραφε η επιστολή της Ολένα Ζελένσκα στη Μελάνια Τραμπ

Στην αρχή της χθεσινής τους συνάντησης (18/08) στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρέδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ μία επιστολή ευγνωμοσύνης προς τη γυναίκα του, Μελάνια Τραμπ. Η επιστολή αυτή γράφτηκε από την Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα και αφορά την παρέμβαση της Μελάνια για την προστασία των παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία.

Η Ζελένσκα ευχαρίστησε τη Μελάνια για την ευαισθητοποίηση που επέδειξε σχετικά με τα τουλάχιστον 19.500 παιδιά που, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, έχουν απαχθεί ή απομακρυνθεί βίαια από τα σπίτια τους, από την έναρξη του πολέμου, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Η Μελάνια Τραμπ είχε στείλει επιστολή στον Βλαντιμίρ Πούτιν, καλώντας τον να προστατεύσει την αθωότητα των παιδιών, επισημαίνοντας πως «προστατεύοντας αυτά τα παιδιά, δεν υπηρετείτε μόνο τη Ρωσία, υπηρετείτε την ανθρωπότητα».

Σε άλλο σημείο της επιστολής, έγραψε: «Κύριε Πούτιν, μόνο εσείς μπορείτε να επαναφέρετε το μελωδικό γέλιο τους».

Η επιστολή δεν αναφερόταν σε συγκεκριμένα παιδιά, αλλά κοινοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο στα κοινωνικά δίκτυα.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι η σύζυγός του «αγαπά πολύ τα παιδιά» και «μισεί να βλέπει τέτοια τραγικά γεγονότα». Ακόμη, τόνισε πως η Μελάνια θα ήθελε να δει το τέλος αυτής της τραγωδίας και πως αναφέρεται συχνά σε αυτό με υπερηφάνεια αλλά και βαθιά θλίψη.

Ο Ζελένσκι εξήρε τη Μελάνια για την εστίαση σε ένα από τα πλέον «επώδυνα και δύσκολα» ζητήματα του πολέμου –την απαγωγή παιδιών– και υπογράμμισε ότι «εκτιμούμε βαθιά τη συμπόνια της. Η φωνή της έχει σημασία και δίνει δύναμη στον αγώνα μας».

Η Ουκρανία αναφέρει πως έχουν απαχθεί περίπου 19.500 παιδιά, ενώ μόνο 1.500 έχουν επιστρέψει στις οικογένειές τους. Το 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν και την επίτροπο για τα δικαιώματα των παιδιών, Μαρία Λβόβα – Μπελόβα, για την παράνομη απέλαση ανηλίκων.

Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι μετέφερε τα παιδιά για να τα προστατεύσει από τον πόλεμο.

Η επιστροφή των παιδιών αποτελεί βασικό σημείο της ουκρανικής θέσης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Μετά τη συνάντηση Ζελένσκι, Τραμπ και Ευρωπαίων ηγετών στο Λευκό Οίκο, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημείωσε πως «το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου πρέπει να τερματιστεί. Κάθε παιδί που έχει απαχθεί, πρέπει να επιστραφεί στην οικογένειά του».

Επίσης, ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη σαφή του δέσμευση να συμβάλλει στην επανένωση αυτών των παιδιών με τους δικούς τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι τα αγνοούμενα παιδιά παγκοσμίως είναι θέμα ιδιαίτερης σημασίας για τη Μελάνια.

