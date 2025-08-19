Διπλωματία γένους θηλυκού – Τι έγραφε η επιστολή της Ολένα Ζελένσκα στη Μελάνια Τραμπ

Το «ευχαριστώ» της Πρώτης Κυρίας της Ουκρανίας στη σύζυγο του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, μέσω της επιστολής που παρέδωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια της χθεσινής τους συνάντησης, στον Λευκό Οίκο

Newsbomb

Διπλωματία γένους θηλυκού – Τι έγραφε η επιστολή της Ολένα Ζελένσκα στη Μελάνια Τραμπ
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην αρχή της χθεσινής τους συνάντησης (18/08) στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρέδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ μία επιστολή ευγνωμοσύνης προς τη γυναίκα του, Μελάνια Τραμπ. Η επιστολή αυτή γράφτηκε από την Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα και αφορά την παρέμβαση της Μελάνια για την προστασία των παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία.

Η Ζελένσκα ευχαρίστησε τη Μελάνια για την ευαισθητοποίηση που επέδειξε σχετικά με τα τουλάχιστον 19.500 παιδιά που, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, έχουν απαχθεί ή απομακρυνθεί βίαια από τα σπίτια τους, από την έναρξη του πολέμου, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Η Μελάνια Τραμπ είχε στείλει επιστολή στον Βλαντιμίρ Πούτιν, καλώντας τον να προστατεύσει την αθωότητα των παιδιών, επισημαίνοντας πως «προστατεύοντας αυτά τα παιδιά, δεν υπηρετείτε μόνο τη Ρωσία, υπηρετείτε την ανθρωπότητα».

Σε άλλο σημείο της επιστολής, έγραψε: «Κύριε Πούτιν, μόνο εσείς μπορείτε να επαναφέρετε το μελωδικό γέλιο τους».

Η επιστολή δεν αναφερόταν σε συγκεκριμένα παιδιά, αλλά κοινοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο στα κοινωνικά δίκτυα.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι η σύζυγός του «αγαπά πολύ τα παιδιά» και «μισεί να βλέπει τέτοια τραγικά γεγονότα». Ακόμη, τόνισε πως η Μελάνια θα ήθελε να δει το τέλος αυτής της τραγωδίας και πως αναφέρεται συχνά σε αυτό με υπερηφάνεια αλλά και βαθιά θλίψη.

Ο Ζελένσκι εξήρε τη Μελάνια για την εστίαση σε ένα από τα πλέον «επώδυνα και δύσκολα» ζητήματα του πολέμου –την απαγωγή παιδιών– και υπογράμμισε ότι «εκτιμούμε βαθιά τη συμπόνια της. Η φωνή της έχει σημασία και δίνει δύναμη στον αγώνα μας».

Η Ουκρανία αναφέρει πως έχουν απαχθεί περίπου 19.500 παιδιά, ενώ μόνο 1.500 έχουν επιστρέψει στις οικογένειές τους. Το 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν και την επίτροπο για τα δικαιώματα των παιδιών, Μαρία Λβόβα – Μπελόβα, για την παράνομη απέλαση ανηλίκων.

Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι μετέφερε τα παιδιά για να τα προστατεύσει από τον πόλεμο.

Η επιστροφή των παιδιών αποτελεί βασικό σημείο της ουκρανικής θέσης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Μετά τη συνάντηση Ζελένσκι, Τραμπ και Ευρωπαίων ηγετών στο Λευκό Οίκο, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημείωσε πως «το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου πρέπει να τερματιστεί. Κάθε παιδί που έχει απαχθεί, πρέπει να επιστραφεί στην οικογένειά του».

Επίσης, ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη σαφή του δέσμευση να συμβάλλει στην επανένωση αυτών των παιδιών με τους δικούς τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι τα αγνοούμενα παιδιά παγκοσμίως είναι θέμα ιδιαίτερης σημασίας για τη Μελάνια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:52WHAT THE FACT

Τι αποκαλύπτει το χρώμα των δοντιών σας για εσάς σύμφωνα με την επιστήμη

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για τη φωτιά στο Γηροκομείο

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Αττική - Πολλά προβλήματα στο κέντρο από την ξαφνική μπόρα - Φωτογραφίες

17:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάλεσε τον κόσμο στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις (βίντεο)

17:23ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Χορεύει φορώντας στο κεφάλι μία... ψησταριά με κοντοσούβλια που ψήνονται

17:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παγκόσμια ανησυχία: Εντοπίστηκε γιγάντια τρύπα στον Ήλιο - Τι σημαίνει για τη Γη

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Michelle Williams: Ευχαριστεί τη γυναίκα που έγινε παρένθετη μητέρα για «το θαύμα της κόρης της

17:08WHAT THE FACT

Αυτή η απάτη σε ΑΤΜ έχει ξεγελάσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη - Πώς να την αποφύγετε

17:08LIFESTYLE

Μαρία Λεκάκη: Επέστρεψε στο Instagram μετά από 6 μήνες και έβαλε «φωτιά» με το ολόσωμο μαγιό της

17:06ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Ισραηλινή SK Group η πάλαι ποτέ κρατική ΕΛΒΟ

16:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μετάγραφες, Super League: Ο Διούδης υπογράφει στην ΑΕΛ μέχρι το 2027

16:58WHAT THE FACT

Και όμως δεν είναι χρυσόψαρο: Ο viral πορτοκαλί καρχαρίας και η σπάνια γενετική διαταραχή του

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κραύγαζε σαν «δαιμονισμένος» στη λιτανεία του Αγίου Γερασίμου - Βίντεο

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματία γένους θηλυκού – Τι έγραφε η επιστολή της Ολένα Ζελένσκα στη Μελάνια Τραμπ

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Κι όμως, ο ρομαντισμός δεν πέθανε: Νεαρός στη Θεσσαλονίκη κάνει καντάδα στην αγαπημένη του με Καρρά

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα μέχρι τέλος Αυγούστου «βλέπει» το ECMWF - Πότε θα χτυπήσουν διαδοχικά κύματα ζέστης

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Άνδρας χτύπησε με όπλο την πρώην σύντροφό του σε κεφάλι και σώμα

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ορατά βήματα για διάλογο Ουκρανίας-Ρωσίας, σταθερή η θέση για σύνορα»

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Δεν αναγνωρίζουμε ούτε το ψευδοκράτος ούτε το «δικαστικό» του σύστημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κραύγαζε σαν «δαιμονισμένος» στη λιτανεία του Αγίου Γερασίμου - Βίντεο

17:08WHAT THE FACT

Αυτή η απάτη σε ΑΤΜ έχει ξεγελάσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη - Πώς να την αποφύγετε

13:48ΚΟΣΜΟΣ

String, string, πού είναι τα string σας; Γιατί πλέον οι γυναίκες θέλουν τα μαγιό τους μικροσκοπικά

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Love scam: Έφηβος πουλήθηκε σε κύκλωμα βασανιστών από την «κοπέλα» του - Η απίστευτη ιστορία του

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: «Ναι, εγώ το έκανα» - Η κυνική ομολογία αλλοδαπού εμπρηστή για τέσσερις εστίες φωτιάς

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Η στιγμή που τουρίστρια αρπάζει 14χρονη «πορτοφολού» από την κοτσίδα - Την κράτησε μέχρι να την συλλάβει η αστυνομία

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος για το επίδομα «βαρέων και ανθυγιεινών» στους υπαλλήλους της Βουλής  - Ποια κόμματα ψήφισαν «ΝΑΙ»

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Αττική - Πολλά προβλήματα στο κέντρο από την ξαφνική μπόρα - Φωτογραφίες

17:08LIFESTYLE

Μαρία Λεκάκη: Επέστρεψε στο Instagram μετά από 6 μήνες και έβαλε «φωτιά» με το ολόσωμο μαγιό της

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας: Τι είπε ο Λαβρόφ για Τραμπ και Ευρωπαίους

16:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτό είναι το δυστοπικό μέλλον της ανθρωπότητας: Ρομπότ θα γεννά... μωρά το 2026!

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα - Πού βρέχει τώρα

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδός βουλευτής βρέθηκε νεκρός μέσα στο κοινοβούλιο

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Ακραίο Ισλάμ εναντίον Labubu: «Αυτή η τρέλα για τις κούκλες προωθεί τον Σατανά»

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα μέχρι τέλος Αυγούστου «βλέπει» το ECMWF - Πότε θα χτυπήσουν διαδοχικά κύματα ζέστης

15:26ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

«Καλάθι» ΔΕΘ: Τι μέτρα σχεδιάζονται για στέγαση, συντάξεις και ασφαλιστικές εισφορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ