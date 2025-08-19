H διπλωματία των κοπλιμέντων δρομολογεί εξελίξεις

Αλεξία Τασούλη

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι στον Λευκό Οίκο

Σε εξέλιξη είναι οι διαβουλεύσεις για το επόμενα διπλωματικά βήματα που θα οδηγήσουν στην εκεχειρία ή ακόμη και στο αισιόδοξο σενάριο της οριστικής λύσης στο Ουκρανικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να αποδεικνύεται ένα ισχυρό διπλωματικό «νόμισμα», αφού οι Ευρωπαίοι ηγέτες που ταξίδεψαν στην Ουάσιγκτον, έσπευσαν ο ένας μετά τον άλλο γύρω από το τραπέζι που είχε στηθεί στο Λευκό Οίκο αλλά και σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση να κάνουν φιλοφρονήσεις προς τον Τραμπ για την προσπάθειά του να δώσει ένα τέλος στον πόλεμο που μαίνεται για περισσότερο από 3 χρόνια. Το ίδιο άλλωστε έκανε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ακόμη και το γεγονός ότι φόρεσε σακάκι είχε τον ισχυρό συμβολισμό του. Και φυσικά τους ευχαρίστησε και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα έδειξε ένα διαλλακτικό πρόσωπο. Ακόμη και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ «υποκλίθηκε» και ας έχει ξεκαθαρίσει ο Τραμπ πριν τη συνάντηση πως ο Ζελένσκι ότι θα πρέπει να ξεχάσει την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Ο Μάρκ Ρούτε επιμένει πως ο δρόμος της Ουκρανίας προς τη Συμμαχία είναι αμετάκλητος αλλά διευκρίνισε πως τη δεδομένη στιγμή είναι εκτός συζήτησης.

Όλο αυτό το σκηνικό δημιούργησε μια άνευ προηγουμένου διπλωματική κινητικότητα.

Το βασικό ζήτημα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας

Πάμε τώρα στο δύσκολα. Σε ότι αφορά τις διαβουλεύσεις για την μελλοντική συμφωνία ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία το βασικό ζήτημα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας με στόχο να αποτραπεί η πιθανότητα νέου πολέμου. Μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ απέφευγαν να δεσμευτούν ευθέως, αφήνοντας τον ρόλο αυτό στη Βρετανία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων». Ίσως αυτό ξεκαθαρίσει στη διμερή συνάντηση που μάλλον δεν θα αργήσει να πραγματοποιηθεί.

Ο Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν «σε κάθε μορφή», επιβεβαιώνοντας ότι η Μόσχα πρότεινε το συγκεκριμένο σχήμα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες Εμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισαν ότι καμία διαπραγμάτευση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς να προηγηθεί εκεχειρία. Όμως ο Τραμπ έχει διαφορετική άποψη αφού είπε ότι δεν χρειάζεται κατάπαυση του πυρός για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν σε μια «ουδέτερη χώρα» όπως η Ελβετία, προσθέτοντας ότι ο ίδιος πιέζει για τη Γενεύη. Σε δηλώσεις του στον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο LCI ο πρόεδρος της Γαλλίας είπε πως θα ήθελε να δει και τους Ευρωπαίους ηγέτες στο τραπέζι, στο πλαίσιο μίας συνόδου κορυφής μεταξύ Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο κ. Μακρόν επιβεβαίωσε ότι εντός της ημέρας θα ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις σχετικά με για τη σύνταξη πρότασης για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία. «Θα συγκαλέσουμε τον συνασπισμό των προθύμων με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ» είπε, προσθέτοντας πως παράλληλα θα υπάρξουν διεργασίες με τους Αμερικανούς «για να δούμε ποιος είναι έτοιμος να κάνει τι».

«Η Ουκρανία θα κάνει τις παραχωρήσεις που θεωρεί δίκαιες. Η ειρήνη δεν μπορεί να σημάνει συνθηκολόγηση, αυτό θα ήταν τραγικό για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους» τόνισε.

Ο παράγοντας Τουρκία

Σε όλα αυτά ας μην ξεχνάμε τον παράγοντα Τουρκία, με το Ταγίπ Ερντογάν να θέλει διακαώς να φιλοξενήσει επίσης τη διμερή συνάντηση.
Κάτι που σημαίνει ότι αυτή η δυναμική πρωτοβουλία του Τραμπ και η αβρότητα των Ευρωπαίων θα αλλάξει άρδην τον γεωπολιτικό χάρτη και εμείς θα ζήσουμε ένα σημαντικό κομμάτι της Παγκόσμιας Ιστορίας.

