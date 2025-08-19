Ο αναπληρωτής επικεφαλής του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολίασε τις χθεσινές συνομιλίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι «έσκυψαν» στον Τραμπ.

«Ο αντιρωσικός μαχητικός «Συνασπισμός των Προθύμων» απέτυχε να νικήσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στο δικό του πεδίο. Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και υποχώρησε. Το ερώτημα είναι τι τραγούδι θα τραγουδήσει ο κλόουν του Κιέβου για εγγυήσεις και εδάφη στο εσωτερικό όταν φορέσει ξανά την πράσινη στρατιωτική του στολή», έγραψε στα αγγλικά ο αναπληρωτής επικεφαλής του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, αναφέροντας τον Τραμπ στο δημοσίευμα.

