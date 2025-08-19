Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια

Έγγραφο των FT παρουσιάζει τις προτάσεις του Κιέβου προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Newsbomb

Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
1 ΣΧΟΛΙΑ

Η Ουκρανία θα δεσμευτεί να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρώπη, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τις εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ μετά την ειρηνευτική διευθέτηση με τη Ρωσία, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν οι Financial Times.

Επίσης, το Κίεβο και η Ουάσινγκτον θα συνάψουν σχετική συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones σε συνεργασία με ουκρανικές εταιρείες που έχουν πρωτοστατήσει στη συγκεκριμένη τεχνολογία μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Το Κίεβο μοιράστηκε τις προτάσεις για νέες συμφωνίες ασφάλειας με τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής, σε μια λίστα θεμάτων προς συζήτηση με τους Ευρωπαίους συμμάχους πριν από τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που έχουν γνώση του θέματος. Το έγγραφο δεν αναφέρει ποια όπλα ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία στο πλαίσιο της συμφωνίας, αλλά το Κίεβο έχει εκφράσει σαφώς την επιθυμία να αγοράσει τουλάχιστον 10 αμερικανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot για την προστασία των πόλεών του και των κρίσιμων υποδομών, καθώς και άλλους πυραύλους και εξοπλισμό.

Τραμπ - Ευρωπαίοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι στον Λευκό Οίκο

AP

Το έγγραφο δεν προσδιορίζει το ποσό της συμφωνίας για τα drones. Ερωτηθείς τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο σχετικά με περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν δίνουμε τίποτα. Πουλάμε όπλα».

Το έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία σκοπεύει να αντιπαραβάλει πρόταση στις ΗΠΑ, μετά τη στάση του Τραμπ να δοθεί τέλος στον πόλεμο, κάτι που ήρθε στην επιφάνεια μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Τραμπ - Ευρωπαίοι

Σύμφωνα με το έγγραφο, το Κίεβο απορρίπτει επίσης την πρόταση του Πούτιν στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα να παγώσει το υπόλοιπο μέτωπο εάν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από τις μερικώς κατεχόμενες ανατολικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Αυτό θα δημιουργούσε «ένα ορμητήριο για περαιτέρω και ταχεία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς την πόλη του Ντνίπρο» και θα επέτρεπε στον Πούτιν να «επιτύχει τους στόχους της επιθετικής του πολιτικής με άλλα μέσα», αναφέρει το έγγραφο.

Μακρόν: Ένας «ρωμαλέος ουκρανικός στρατός» πρέπει να περιλαμβάνεται στις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε χθες Δευτέρα πως στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα πρέπει να συνοδεύσουν την όποια συμφωνία ειρήνης κλειστεί ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία θα είναι και το να υπάρχει «ρωμαλέος» ουκρανικός στρατός, ικανός να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα επίθεση.

Εξήγησε πως έθιξε στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο ότι σε «αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας» συγκαταλέγεται το να συνεχίσει να υφίσταται «ρωμαλέος ουκρανικός στρατός, που θα μπορεί να προβάλει αντίσταση σε οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης και να την αποτρέψει, κατά συνέπεια δεν θα υφίσταται περιορισμούς ως προς τους αριθμούς, τις δυνατότητες, τους εξοπλισμούς», μετά τη συνάντηση με τους προέδρους των ΗΠΑ, της Ουκρανίας κι ευρωπαίους ηγέτες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία για Ταλίς - Στα 7.000.000 ευρώ το deal

11:29LIFESTYLE

Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Naomi Watts: Ξεσπά σε κλάματα γιατί ο γιος της πάει στο κολέγιο

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: 11 «ευχαριστώ» σε πέντε λεπτά - H... ευγνωμοσύνη Ζελένσκι στον Τραμπ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιατρός που χειρούργησε τον εαυτό του: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που συγκλονίζει

11:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπελλο Ελλάδας και το Champions League

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος εποχής για τον δήμο Αθηναίων: Απομακρύνθηκαν 63 καρτοτηλέφωνα

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες ώρες του τραγουδιστή μετά το εξιτήριο από το «Δρομοκαΐτειο» - Οι επόμενες κινήσεις του

11:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλεισμός στο Μοντερέι

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια προϊόντα θα είναι πιο ακριβά από το φθινόπωρο

10:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνδυνος στο κινητό σας: Οι 9 εφαρμογές που... ξαφρίζουν ψηφιακά πορτοφόλια

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: 454.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από την αρχή του χρόνου

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Κύπρος απέστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

10:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Βγήκαν τα μεμονωμένα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με 21 μεγάλα έργα και πρωτοβουλίες Υπουργείο Πολιτισμού και Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύουν το πολύτιμο πολιτιστικό απόθεμα του Λεκανοπεδίου

10:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σπουδές Φαρμακευτικής: Για τον άνθρωπο και την επιστήμη

10:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δίνουν μάχη» Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία - Νεκρός 40χρονος χειριστής που καταπλακώθηκε από μηχάνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα και τη μαχαίρωσα» είπε στους αστυνομικούς

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια

11:29LIFESTYLE

Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες ώρες του τραγουδιστή μετά το εξιτήριο από το «Δρομοκαΐτειο» - Οι επόμενες κινήσεις του

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιατρός που χειρούργησε τον εαυτό του: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που συγκλονίζει

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σήμερα στην Αττική

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας προσπάθησε να στραγγαλίσει την κόρη του - «Πίστευα πως θα πεθάνω», είπε η 18χρονη

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τα 4 βασικά σημεία της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Οι συμφωνίες, οι διαφωνίες και στο βάθος... τριμερής με Πούτιν

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» δήλωσε ένοχη για τον θάνατό του

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Μέχρι πότε μπορείτε να τον εκδώσετε μόνοι σας - Ποια είναι η διαδικασία

09:20ΠΟΛΤΟΣ

Ο Τραμπ, το κοστούμι του Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σωματοφύλακες

20:56ΥΓΕΙΑ

Γιατί νυστάζουμε στον καναπέ και... ξυπνάμε όταν ξαπλώνουμε στο κρεβάτι; - Ψυχολόγος εξηγεί

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε... βίντεο του Only Fans - Άγγιξε το στήθος μοντέλου σε δήθεν έλεγχο

08:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται πρόστιμα σε 350.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τι θα πληρώσουν

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος εποχής για τον δήμο Αθηναίων: Απομακρύνθηκαν 63 καρτοτηλέφωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ