Τραμπ: Έρχεται συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τριμερής με συμμετοχή του

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο κέντρο, συμμετέχει σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο καγκελάριος Mερτς

Στον Λευκό Οίκο βρέθηκαν χθες Ευρωπαίοι ηγέτες μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιδιώκοντας πρόοδο στις συζητήσεις με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Αμέσως μετά το πέρας των διαδοχικών συναντήσεων - αφού αυτή στο ανατολικό γραφείο του Λευκού Οίκου, ακολούθησε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο αλλά και ένα τηλεφώνημα στον Πούτιν - ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει αρχίσει να οργανώνει μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Μετά τη διμερή αυτή συνάντηση, είπε ότι θα εργαστεί για μια τριμερή συνάντηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο.Όπως ισχυρίστηκες οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου σκοπεύουν να επισημοποιήσουν «εντός δέκα ημερών» τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν στην Ουκρανία για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση στη χώρα σε περίπτωση που υπογράψει συμφωνία ειρήνης με τη Μόσχα. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας πιθανόν θα αποφασιστούν από τους εταίρους μας και θα υπάρξουν ολοένα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς τα πάντα θα γραφτούν στο χαρτί και θα επισημοποιηθούν (...) εντός μιας εβδομάδας, σε ως και δέκα ημέρες», σημείωσε μετά τις συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο χθες. Το ζήτημα των εδαφών «θα το συζητήσουμε εγώ κι ο Πούτιν», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει σε δημοσιογράφους στο πάρκο Λαφαγιέτ, απέναντι από τον Λευκό Οίκο, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP

Η ρωσική αντίδραση

Στα πρώτα σχόλια από τη Ρωσία μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, δήλωσε: "Μια σημαντική ημέρα διπλωματίας σήμερα με επίκεντρο τη διαρκή ειρήνη και όχι την προσωρινή κατάπαυση του πυρός".

Απρόσμενη πρόοδος

Οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο έδωσαν νέα ώθηση στην προοπτική ειρήνευσης στην Ουκρανία. Αν και οι λεπτομέρειες των αμερικανικών εγγυήσεων ασφάλειας παραμένουν αδιευκρίνιστες, το κλίμα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον, Κίεβο και Ευρωπαίους ηγέτες φαίνεται πιο συντονισμένο από ποτέ. Η πιθανότητα απευθείας συνάντησης Ζελένσκι–Πούτιν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες ίσως αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία του πολέμου.

Η συνάντηση ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς ο Τραμπ εμφανίστηκε θετικός σε κάποια μορφή εγγυήσεων ασφάλειας, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι και ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε επί της αρχής. Ωστόσο, καμία δέσμευση δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Πιθανά επόμενα βήματα

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανέφερε ότι τα επόμενα βήματα μπορεί να περιλαμβάνουν μια συνάντηση Ζελένσκι–Πούτιν και στη συνέχεια μια τριμερή με δική του συμμετοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, χωρίς όμως να υπάρχουν επίσημες δηλώσεις από τον Ρώσο ηγέτη.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι «αυτές είναι καθοριστικές ημέρες για την Ουκρανία» και εξέφρασε την πεποίθηση πως η συνάντηση Ζελένσκι–Πούτιν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε δύο εβδομάδες.

Ενθαρρυντική εικόνα για τον Ζελένσκι

Η παρουσία του Ουκρανού προέδρου είχε σαφώς διαφορετικό χαρακτήρα από τον Φεβρουάριο. Αυτήν τη φορά, φορώντας κοστούμι, εμφανίστηκε πιο χαλαρός, χαμογελαστός και συνεργάσιμος. Το κλίμα θεωρήθηκε θετικό από τους συνομιλητές του, ενώ ο ίδιος υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν σε οποιοδήποτε σχήμα.

Θέσεις των Ευρωπαίων ηγετών

Εμανουέλ Μακρόν: Εξέφρασε σκεπτικισμό για τη διάθεση της Μόσχας να προχωρήσει σε ειρήνη, προτείνοντας αύξηση των κυρώσεων εάν η Ρωσία απορρίψει τη διαδικασία. Εξήγησε πως έθιξε στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο ότι σε «αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας» συγκαταλέγεται το να συνεχίσει να υφίσταται «ρωμαλέος ουκρανικός στρατός, που θα μπορεί να προβάλει αντίσταση σε οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης και να την αποτρέψει, κατά συνέπεια δεν θα υφίσταται περιορισμούς ως προς τους αριθμούς, τις δυνατότητες, τους εξοπλισμούς», μετά τη συνάντηση με τους προέδρους των ΗΠΑ, της Ουκρανίας κι ευρωπαίους ηγέτες. Σημείωσε εξάλλου ότι το ζήτημα των ενδεχόμενων εδαφικών παραχωρήσεων της Ουκρανίας δεν εθίγη. «Δεν μιλήσαμε για αυτό το ζήτημα καθόλου», διαβεβαίωσε, «για δυο λόγους. Καταρχάς, η προτεραιότητα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας· κι έπειτα, είπαμε ‘αυτό ας συζητηθεί σε διμερές και τριμερές επίπεδο’». Ακόμη, ο κ. Μακρόν κάλεσε να «αυξηθούν οι κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας αν οι προσεχείς διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Αν «η διαδικασία» σκοντάψει στην «άρνηση» της Μόσχας, «είμαστε όλοι σύμφωνοι πως πρέπει να αυξήσουμε τις κυρώσεις και, σε κάθε περίπτωση, να τηρήσουμε στάση που θα ασκήσει περισσότερη πίεση στη ρωσική πλευρά», είπε σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

Αλεξάντερ Στουμπ (Φινλανδία): Ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ έκρινε χθες Δευτέρα πως ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης», μετά τις συνομιλίες στις οποίες έλαβε μέρος στον Λευκό Οίκο με οικοδεσπότη τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και προσκεκλημένους τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς άλλους ευρωπαίους ηγέτες. «Ο Πούτιν σπάνια είναι άξιος εμπιστοσύνης. Μένει να δούμε επομένως αν θα είχε το θάρρος να έρθει σε συνάντηση αυτού του είδους. Έχει το θάρρος να έρθει σε τριμερή σύνοδο, ή προσπαθεί για ακόμη μια φορά να κερδίσει χρόνο;» διερωτήθηκε ο κ. Στουμπ απευθυνόμενους σε απεσταλμένους του Τύπου της Φινλανδίας.

Κιρ Στάρμερ (Ηνωμένο Βασίλειο): Μίλησε για «δύο ουσιαστικά αποτελέσματα» – τη συνεργασία ΗΠΑ και συμμαχικών χωρών για εγγυήσεις ασφάλειας τύπου «Άρθρου 5», και τη δρομολόγηση συνάντησης Πούτιν–Ζελένσκι.

Δεν συζητείται η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε ότι η αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία «δεν συζητήθηκε καθόλου». Συγκεκριμένα τόνισε πώς δεν συζητείται η ένταξη της Ουκρανίας στο NATO, αλλά γίνεται λόγος για εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο τύπου «άρθρου 5», που προβλέπει συλλογική άμυνα, στη χώρα όπου εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

«Η κατάσταση έχει ως εξής — οι ΗΠΑ και ορισμένες άλλες χώρες έχουν πει πως τάσσονται εναντίον του να γίνει η Ουκρανία κράτος μέλος του NATO. Η επίσημη θέση του NATO είναι (...) πως ο δρόμος προς την ένταξη της Ουκρανίας είναι αμετάκλητος», είπε ο κ. Ρούτε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

«Όμως αυτό που συζητάμε εδώ δεν είναι το να γίνει η χώρα μέλος του NATO, αυτό που συζητάμε είναι εγγυήσεις ασφαλείας τύπου του άρθρου 5 για την Ουκρανία και το τι ακριβώς σημαίνει αυτό θα συζητηθεί τώρα πιο συγκεκριμένα», πρόσθεσε.

Το άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας προβλέπει πως επίθεση εναντίον κράτους μέλος της εκλαμβάνεται ως επίθεση εναντίον όλων. Η ένταξη της Ουκρανίας στο NATO είναι στρατηγικός στόχος του Κιέβου, που έχει εγγραφτεί στο Σύνταγμα. Ωστόσο αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο κ. Ρούτε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας αυτού του τύπου μπορεί να προσφερθούν στο Κίεβο αντί της ένταξης.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αγγίζει το ακουστικό του πριν από συνέντευξη στο Fox News στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, στην Ουάσιγκτον. AP

Ο ανταποκριτής του Sky στις ΗΠΑ, Μαρκ Στόουν, σημείωσε ότι υπήρξε «απρόσμενη πρόοδος», αν και παραμένει ασαφές πώς θα εφαρμοστούν οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας. Το γεγονός ότι τίθεται πλέον στο τραπέζι μια ενδεχόμενη συνάντηση Ζελένσκι–Πούτιν, με πιθανή αμερικανική συμμετοχή, θεωρείται βήμα πιο προχωρημένο απ’ ό,τι αναμενόταν στην αρχή της ημέρας.

Παράπλευρες εξελίξεις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Financial Times, η Ουκρανία προτίθεται να συνάψει συμφωνία ύψους 100 δισ. δολαρίων για αγορά αμερικανικών όπλων, προκειμένου να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ. Το σχέδιο προβλέπει ότι ευρωπαϊκές χώρες θα χρηματοδοτήσουν τη συμφωνία, ενώ Κίεβο και Ουάσιγκτον θα συνεργαστούν σε παραγωγή drones αξίας 50 δισ. δολαρίων.

