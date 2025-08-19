Τραμπ: Έρχεται συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τριμερής με συμμετοχή του

Οι επαφές Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών δίνουν σήμα για πιθανή συνάντηση με τον Πούτιν και συζητήσεις για εγγυήσεις ασφάλειας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τραμπ: Έρχεται συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τριμερής με συμμετοχή του

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο κέντρο, συμμετέχει σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο καγκελάριος Mερτς

AP
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον Λευκό Οίκο βρέθηκαν χθες Ευρωπαίοι ηγέτες μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιδιώκοντας πρόοδο στις συζητήσεις με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Αμέσως μετά το πέρας των διαδοχικών συναντήσεων - αφού αυτή στο ανατολικό γραφείο του Λευκού Οίκου, ακολούθησε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο αλλά και ένα τηλεφώνημα στον Πούτιν - ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει αρχίσει να οργανώνει μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Μετά τη διμερή αυτή συνάντηση, είπε ότι θα εργαστεί για μια τριμερή συνάντηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο.Όπως ισχυρίστηκες οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου σκοπεύουν να επισημοποιήσουν «εντός δέκα ημερών» τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν στην Ουκρανία για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση στη χώρα σε περίπτωση που υπογράψει συμφωνία ειρήνης με τη Μόσχα. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας πιθανόν θα αποφασιστούν από τους εταίρους μας και θα υπάρξουν ολοένα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς τα πάντα θα γραφτούν στο χαρτί και θα επισημοποιηθούν (...) εντός μιας εβδομάδας, σε ως και δέκα ημέρες», σημείωσε μετά τις συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο χθες. Το ζήτημα των εδαφών «θα το συζητήσουμε εγώ κι ο Πούτιν», πρόσθεσε.

Βολοντιμίρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει σε δημοσιογράφους στο πάρκο Λαφαγιέτ, απέναντι από τον Λευκό Οίκο, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον.

AP

Η ρωσική αντίδραση

Στα πρώτα σχόλια από τη Ρωσία μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, δήλωσε: "Μια σημαντική ημέρα διπλωματίας σήμερα με επίκεντρο τη διαρκή ειρήνη και όχι την προσωρινή κατάπαυση του πυρός".

Απρόσμενη πρόοδος

Οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο έδωσαν νέα ώθηση στην προοπτική ειρήνευσης στην Ουκρανία. Αν και οι λεπτομέρειες των αμερικανικών εγγυήσεων ασφάλειας παραμένουν αδιευκρίνιστες, το κλίμα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον, Κίεβο και Ευρωπαίους ηγέτες φαίνεται πιο συντονισμένο από ποτέ. Η πιθανότητα απευθείας συνάντησης Ζελένσκι–Πούτιν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες ίσως αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία του πολέμου.

Η συνάντηση ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς ο Τραμπ εμφανίστηκε θετικός σε κάποια μορφή εγγυήσεων ασφάλειας, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι και ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε επί της αρχής. Ωστόσο, καμία δέσμευση δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Πιθανά επόμενα βήματα

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανέφερε ότι τα επόμενα βήματα μπορεί να περιλαμβάνουν μια συνάντηση Ζελένσκι–Πούτιν και στη συνέχεια μια τριμερή με δική του συμμετοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, χωρίς όμως να υπάρχουν επίσημες δηλώσεις από τον Ρώσο ηγέτη.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι «αυτές είναι καθοριστικές ημέρες για την Ουκρανία» και εξέφρασε την πεποίθηση πως η συνάντηση Ζελένσκι–Πούτιν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε δύο εβδομάδες.

Ενθαρρυντική εικόνα για τον Ζελένσκι

Η παρουσία του Ουκρανού προέδρου είχε σαφώς διαφορετικό χαρακτήρα από τον Φεβρουάριο. Αυτήν τη φορά, φορώντας κοστούμι, εμφανίστηκε πιο χαλαρός, χαμογελαστός και συνεργάσιμος. Το κλίμα θεωρήθηκε θετικό από τους συνομιλητές του, ενώ ο ίδιος υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν σε οποιοδήποτε σχήμα.

Θέσεις των Ευρωπαίων ηγετών

Εμανουέλ Μακρόν: Εξέφρασε σκεπτικισμό για τη διάθεση της Μόσχας να προχωρήσει σε ειρήνη, προτείνοντας αύξηση των κυρώσεων εάν η Ρωσία απορρίψει τη διαδικασία. Εξήγησε πως έθιξε στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο ότι σε «αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας» συγκαταλέγεται το να συνεχίσει να υφίσταται «ρωμαλέος ουκρανικός στρατός, που θα μπορεί να προβάλει αντίσταση σε οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης και να την αποτρέψει, κατά συνέπεια δεν θα υφίσταται περιορισμούς ως προς τους αριθμούς, τις δυνατότητες, τους εξοπλισμούς», μετά τη συνάντηση με τους προέδρους των ΗΠΑ, της Ουκρανίας κι ευρωπαίους ηγέτες. Σημείωσε εξάλλου ότι το ζήτημα των ενδεχόμενων εδαφικών παραχωρήσεων της Ουκρανίας δεν εθίγη. «Δεν μιλήσαμε για αυτό το ζήτημα καθόλου», διαβεβαίωσε, «για δυο λόγους. Καταρχάς, η προτεραιότητα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας· κι έπειτα, είπαμε ‘αυτό ας συζητηθεί σε διμερές και τριμερές επίπεδο’». Ακόμη, ο κ. Μακρόν κάλεσε να «αυξηθούν οι κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας αν οι προσεχείς διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Αν «η διαδικασία» σκοντάψει στην «άρνηση» της Μόσχας, «είμαστε όλοι σύμφωνοι πως πρέπει να αυξήσουμε τις κυρώσεις και, σε κάθε περίπτωση, να τηρήσουμε στάση που θα ασκήσει περισσότερη πίεση στη ρωσική πλευρά», είπε σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

Αλεξάντερ Στουμπ (Φινλανδία): Ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ έκρινε χθες Δευτέρα πως ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης», μετά τις συνομιλίες στις οποίες έλαβε μέρος στον Λευκό Οίκο με οικοδεσπότη τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και προσκεκλημένους τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς άλλους ευρωπαίους ηγέτες. «Ο Πούτιν σπάνια είναι άξιος εμπιστοσύνης. Μένει να δούμε επομένως αν θα είχε το θάρρος να έρθει σε συνάντηση αυτού του είδους. Έχει το θάρρος να έρθει σε τριμερή σύνοδο, ή προσπαθεί για ακόμη μια φορά να κερδίσει χρόνο;» διερωτήθηκε ο κ. Στουμπ απευθυνόμενους σε απεσταλμένους του Τύπου της Φινλανδίας.

Κιρ Στάρμερ (Ηνωμένο Βασίλειο): Μίλησε για «δύο ουσιαστικά αποτελέσματα» – τη συνεργασία ΗΠΑ και συμμαχικών χωρών για εγγυήσεις ασφάλειας τύπου «Άρθρου 5», και τη δρομολόγηση συνάντησης Πούτιν–Ζελένσκι.

Δεν συζητείται η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε ότι η αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία «δεν συζητήθηκε καθόλου». Συγκεκριμένα τόνισε πώς δεν συζητείται η ένταξη της Ουκρανίας στο NATO, αλλά γίνεται λόγος για εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο τύπου «άρθρου 5», που προβλέπει συλλογική άμυνα, στη χώρα όπου εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

«Η κατάσταση έχει ως εξής — οι ΗΠΑ και ορισμένες άλλες χώρες έχουν πει πως τάσσονται εναντίον του να γίνει η Ουκρανία κράτος μέλος του NATO. Η επίσημη θέση του NATO είναι (...) πως ο δρόμος προς την ένταξη της Ουκρανίας είναι αμετάκλητος», είπε ο κ. Ρούτε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

«Όμως αυτό που συζητάμε εδώ δεν είναι το να γίνει η χώρα μέλος του NATO, αυτό που συζητάμε είναι εγγυήσεις ασφαλείας τύπου του άρθρου 5 για την Ουκρανία και το τι ακριβώς σημαίνει αυτό θα συζητηθεί τώρα πιο συγκεκριμένα», πρόσθεσε.

Το άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας προβλέπει πως επίθεση εναντίον κράτους μέλος της εκλαμβάνεται ως επίθεση εναντίον όλων. Η ένταξη της Ουκρανίας στο NATO είναι στρατηγικός στόχος του Κιέβου, που έχει εγγραφτεί στο Σύνταγμα. Ωστόσο αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο κ. Ρούτε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας αυτού του τύπου μπορεί να προσφερθούν στο Κίεβο αντί της ένταξης.

Trump Russia Ukraine War

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αγγίζει το ακουστικό του πριν από συνέντευξη στο Fox News στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, στην Ουάσιγκτον.

AP

Ο ανταποκριτής του Sky στις ΗΠΑ, Μαρκ Στόουν, σημείωσε ότι υπήρξε «απρόσμενη πρόοδος», αν και παραμένει ασαφές πώς θα εφαρμοστούν οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας. Το γεγονός ότι τίθεται πλέον στο τραπέζι μια ενδεχόμενη συνάντηση Ζελένσκι–Πούτιν, με πιθανή αμερικανική συμμετοχή, θεωρείται βήμα πιο προχωρημένο απ’ ό,τι αναμενόταν στην αρχή της ημέρας.

Παράπλευρες εξελίξεις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Financial Times, η Ουκρανία προτίθεται να συνάψει συμφωνία ύψους 100 δισ. δολαρίων για αγορά αμερικανικών όπλων, προκειμένου να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ. Το σχέδιο προβλέπει ότι ευρωπαϊκές χώρες θα χρηματοδοτήσουν τη συμφωνία, ενώ Κίεβο και Ουάσιγκτον θα συνεργαστούν σε παραγωγή drones αξίας 50 δισ. δολαρίων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:05ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: Η παρακολούθηση TikTok και Reels είναι πιο επιβλαβής από την κατανάλωση αλκοόλ

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Μακρόν: «Ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία για μένα» - Η αποκάλυψη από το ανοιχτό μικρόφωνο

07:00WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε η «πυξίδα» του ανθρώπινου εγκεφάλου: Πώς μας βοηθά στον προσανατολισμό και στη διάγνωση του Αλτσχάιμερ

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντονισμένα πυρά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

06:50ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικές μηχανότρατες «αλωνίζουν» στους Αρκιούς – Κάνουν «φύλλο και φτερό» κάθε έννοια νομιμότητας

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και πότε εφαρμόζεται - Η σχέση με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

06:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα προσωρινά αποτελέσματα για 1.113 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου από τον ΑΣΕΠ 7Κ/2024

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι – Αμετανόητος ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη: «Αυτή ήταν η αιτία για ό,τι έγινε»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας εν όψει νέου κύματος καύσωνα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει ειρήνη χωρίς εκεχειρία - Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έρχεται συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τριμερής με συμμετοχή του ίδιου - Θρίλερ με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Ικανοποίηση για την αύξηση των άκυρων ψηφοδελτίων από τον πρώην πρόεδρο Μοράλες

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Δεν πρέπει να υπάρξει περιορισμός του μεγέθους του στρατού της Ουκρανίας

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου και νοσοκομείο στο Βόλγκογκραντ από ουκρανικά drones

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Εντός 10 ημερών οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τα 40άρια το GFS - Πότε «βλέπουν» οι Αμερικανοί ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έρχεται συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τριμερής με συμμετοχή του ίδιου - Θρίλερ με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι – Αμετανόητος ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη: «Αυτή ήταν η αιτία για ό,τι έγινε»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει ειρήνη χωρίς εκεχειρία - Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

00:41ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τιμερής με συμμετοχή του - Τι είπε για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός τώρα στην Καρδίτσα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για το Birth Center: «Δεχόμαστε πόλεμο από παντού - Άλλος θα είχε ήδη φαλιρίσει»

15:06LIFESTYLE

Τζέισον Στέιθαμ: Στην Αντίπαρο ο ηθοποιός

00:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σεσημασμένος για ληστείες ο νεκρός στον Άγιο Παντελεήμονα - Τι ερευνούν οι αρχές

07:00WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε η «πυξίδα» του ανθρώπινου εγκεφάλου: Πώς μας βοηθά στον προσανατολισμό και στη διάγνωση του Αλτσχάιμερ

07:05ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: Η παρακολούθηση TikTok και Reels είναι πιο επιβλαβής από την κατανάλωση αλκοόλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ