Ρωσία: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη διπλωματία, με έμφαση στην διαρκή ειρήνη»

Η Ρωσία χαρακτήρισε τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο «σημαντική ημέρα διπλωματίας».
Στα πρώτα σχόλια από τη Ρωσία μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, δήλωσε: "Μια σημαντική ημέρα διπλωματίας σήμερα με επίκεντρο τη διαρκή ειρήνη και όχι την προσωρινή κατάπαυση του πυρός".
Νωρίτερα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν αυτός που πρότεινε μια διμερή συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, ακολουθούμενη από μια που θα περιλαμβάνει και τις ΗΠΑ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο Πούτιν θα δεχόταν τις συμφωνημένες εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά δεν έχουμε ακόμη ακούσει τίποτα από τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο.
