Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη να δημιουργήσει «μία νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας»
«Στόχος μας είναι μία αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία και όλη την Ευρώπη», επανέλαβε ο Ουκρανός πρόεδρος
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο επιδιώκει μία «αξιόπιστη και διαρκή ειρήνη» στον πόλεμο με τη Ρωσία και ότι είναι έτοιμο να δημιουργήσει «μία νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας».
«Ο κύριος στόχος μας είναι μία αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία και ολόκληρη την Ευρώπη. Φυσικά, είναι σημαντικό η δυναμική όλων των συναντήσεων να οδηγήσει ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα», έγραψε πριν από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.
«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μία πραγματική εκεχειρία και τη δημιουργία μίας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Χρειαζόμαστε ειρήνη», τόνισε ακόμη ο Ουκρανός πρόεδρος.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στον Τύρναβο – Καίει σε χωράφια
18:32 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ