Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη να δημιουργήσει «μία νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο επιδιώκει μία «αξιόπιστη και διαρκή ειρήνη» στον πόλεμο με τη Ρωσία και ότι είναι έτοιμο να δημιουργήσει «μία νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας».

«Ο κύριος στόχος μας είναι μία αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία και ολόκληρη την Ευρώπη. Φυσικά, είναι σημαντικό η δυναμική όλων των συναντήσεων να οδηγήσει ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα», έγραψε πριν από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μία πραγματική εκεχειρία και τη δημιουργία μίας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Χρειαζόμαστε ειρήνη», τόνισε ακόμη ο Ουκρανός πρόεδρος.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

