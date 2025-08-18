LIVEBLOG - Το μήνυμα Τραμπ, η «Δαμόκλειος σπάθη» πάνω από το Ζελένσκι και το στοίχημα των Ευρωπαίων

Ο Βολοντομίρ Ζελέσνκι, ο Κιρ Στάρμερ, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μέρτς έχουν δύσκολο έργο σήμερα στον Λευκό Οίκο

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για τις συναντήσεις κορυφής στον Λευκό Οίκο ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι τον συνοδεύουν στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε τον Ζελένσκι, σχεδόν χωρίς περιθώρια ελιγμών μετά τη ρωσοαμερικανική σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα. Ο Ζελένσκι πρέπει τώρα είτε να αποδεχτεί τους όρους της διευθέτησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία, οι οποίοι περιλαμβάνουν την παραχώρηση εδαφών, είτε να «υποστεί την οργή» του Λευκού Οίκου, γράφει το Bloomberg.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε νέο μήνυμα μέσω Truth Social.

«Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ ξανά δεν είχαμε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες ταυτόχρονα εδώ. Μεγάλη τιμή για την Αμερική! Για να δούμε, ποια θα είναι τα αποτελέσματα;», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Νωρίτερα, ο ειδικός εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει το εδαφικό ζήτημα με τον Ζελένσκι. Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η αναγνώριση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς από το Κίεβο ως ρωσικής περιοχής θα βοηθήσει στην ταχεία επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Η Washington Post αναφέρει ότι εν μέσω πιέσεων στον Ζελένσκι για συμφωνία, οι ΗΠΑ θα προσφέρουν ορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας.

Όλες οι παράμετροι όμως θα συζητηθούν περαιτέρω μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων κατά τη συνάντησή τους σήμερα το απόγευμα στην Ουάσινγκτον.

Δέκα νεκροί σε επιθέσεις πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Στο μεταξύ αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα χτυπήματα είχαν ως συνέπεια τουλάχιστον 10 νεκρούς, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των προέδρων Ζελένσκι και Τραμπ στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Reuters.

Μια ολόκληρη οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού παιδιού και του 16χρονου αδελφού του, ήταν μεταξύ των επτά νεκρών σε νυχτερινή επίθεση με drones σε μια κατοικημένη περιοχή στο βορειοανατολικό Χάρκοβο, σύμφωνα με τις αρχές. Είκοσι τρία άτομα τραυματίστηκαν, ανέφεραν.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων έχει ως εξής:

στις 19:00 οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα φτάσουν στον Λευκό Οίκο.

στις 20:00 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα χαιρετήσει τον Ζελένσκι.

Στις 20:15 στο Οβάλ Γραφείο θα ξεκινήσει διμερής συνάντηση μεταξύ των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας.

στις 21:15 ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου θα συναντηθεί με Ευρωπαίους ηγέτες στην Αίθουσα Δεξιώσεων.

στις 9:30 μ.μ. θα υπάρξει κοινή φωτογραφία του Αμερικανού Προέδρου με Ευρωπαίους ηγέτες στο Κρος Χολ.

Στις 10:00 μ.μ., θα ξεκινήσει στην Ανατολική Αίθουσα μια πολυμερής συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων ηγετών.

Παρακολουθήστε ζωντανά:

