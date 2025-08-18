Νέο μήνυμα Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Ζελένσκι: «Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο»

Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social, μερικές ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο.

«Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ ξανά δεν είχαμε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες ταυτόχρονα εδώ. Μεγάλη τιμή για την Αμερική! Για να δούμε, ποια θα είναι τα αποτελέσματα;», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο Τζέι Ντι Βανς θα δώσει το «παρών» στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς, αναμένεται να παραστεί στη σημερινή συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου ABC, που επικαλείται πηγή με γνώση των σχεδίων.

Κατά τη «θυελλώδη» συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, ο Βανς είχε πρωτοστατήσει στις επικρίσεις εναντίον του Ουκρανού προέδρου, προτού λάβει τον λόγο και ο Τραμπ.

Ο Βανς είχε κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι έδειξε ασέβεια επειδή δεν φορούσε κοστούμι στη συνάντηση, ενώ, υποστήριξε επίσης πως ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους είχε «στηρίξει» τους Δημοκρατικούς κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024.

Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν με τον Ζελένσκι

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που βρίσκονται στην Ουάσινγκτον, θα συνομιλήσουν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τη δική του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 (ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόκειται για μία «προπαρασκευαστική συνάντηση», όπως αναφέρεται στην επίσημη ατζέντα της Επιτροπής, εν όψει των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν στον Λευκό Οίκο.

