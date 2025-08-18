Τραμπ-Ζελένσκι-Πούτιν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης μέσα στην εβδομάδα

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολιντίμιρ Ζελένσκι μέσα στην εβδομάδα, αναλόγως με την πορεία της σημερινής συνόδου κορυφής στον Λευκό Οίκο, παρουσία και των Ευρωπαίων συμμάχων του Ουκρανού προέδρου.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Skynews, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ και της ΕΕ συμφώνησαν η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, εκτός να μεσολαβήσουν νέες εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της «συμμαχίας των προθύμων», η Τζόρτζια Μελόνι πρότεινε τη Ρώμη ως τοποθεσία για την πιθανή τριμερή συνάντηση, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε τη Γενεύη.

Από την πλευρά τους, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ φέρονται να προτιμούν και οι δύο τη Ρώμη, και ιδιαίτερα το Βατικανό, ωστόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν προτιμά τη Γενεύη.

Τόσο το ιταλικό όσο και το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών επιμένουν ότι είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν τις συνομιλίες, με διπλωμάτες της ΕΕ να αξιολογούν και άλλες τοποθεσίες, όπως η Βουδαπέστη και το Ελσίνκι.

