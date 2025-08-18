Γιατί ο Πούτιν απαιτεί το Ντονμπάς – Το δίλημμα Ζελένσκι για «σωτηρία» ή «προδοσία»

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η περιοχή Ντονμπάς στην Ουκρανία, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να επιμένει στην προσάρτησή της αλλά και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αρνείται κάθε σχετική διαπραγμάτευση. Κι όλα αυτά, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τον Ντόνλαντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Η πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία προέκυψε από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, επικεντρώνεται στο να πειστεί το Κίεβο να παραιτηθεί από το Ντονμπάς, τη βιομηχανική περιοχή στα ανατολικά, αναφέρουν οι NYT σε ανάλυσή τους.

Η εν λόγω ρωσόφωνη περιοχή βρίσκεται στον πυρήνα αυτού που ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκαλεί «βασικές αιτίες» του πολέμου με την Ουκρανία. Η παραχώρηση της περιοχής στη Ρωσία είναι στην κορυφή της λίστας των εδαφικών και πολιτικών του απαιτήσεων.

Το Λουχάνσκ βρίσκεται ήδη σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό ρωσικό έλεγχο. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η Ουκρανία έχει κρατήσει περίπου το 30% του Ντόνετσκ, συμπεριλαμβανομένων αρκετών βασικών πόλεων και οχυρώσεων, με κόστος δεκάδες χιλιάδες ζωές Ουκρανών. Και οι δύο περιοχές –γνωστές μαζί ως Ντονμπάς– είναι πλούσιες σε ορυκτά και βιομηχανία. Η παράδοσή τους στη Ρωσία θα ήταν μια «τραγωδία», δήλωσε ο Ουκρανός ιστορικός Γιάροσλαβ Χρίτσακ.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν απαιτεί την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς, σύμφωνα με 2 ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το θέμα. Σε αντάλλαγμα, ο Ρώσος πρόεδρος προσφέρει να παγώσει τη σύγκρουση στην υπόλοιπη Ουκρανία κατά μήκος των σημερινών μετώπων και να παράσχει γραπτή υπόσχεση να μην επιτεθεί ξανά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τη συμφωνία.

«Η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη», δήλωσε στο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του στην Αλάσκα.

Το ξεκάθαρο μήνυμα Τραμπ προς Ζελένσκι

Λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα στον Ουκρανό ομόλογό του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας «αν το θέλει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε πως «δεν θα ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ» στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. «Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», σχολίασε στο μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Κριμαία μην αφήνοντας κανένα περιθώριο επιστροφής της στην Ουκρανία. Υπενθυμίζεται πως η Μόσχα προσάρτησε την Κριμαία το 2014, οκτώ χρόνια πριν την έναρξη του πολέμου.

Ο Ζελένσκι αρνείται την παραχώρηση του Ντονμπάς

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ουκρανία δεν θα παραδώσει το Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ειρήνη. Και η εμπιστοσύνη στη Ρωσία ότι θα τηρήσει οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία - αντί να χρησιμοποιήσει απλώς την προσαρτημένη γη για μελλοντικές επιθέσεις - είναι μειωμένη.

Για αυτόν και για άλλους λόγους, περίπου το 75% των Ουκρανών αντιτίθενται σε οποιαδήποτε επίσημη παραχώρηση γης στη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου.

Πιέσεις στον Ζελένσκι – Η γη που θα σώσει ζωές

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να σχεδιάζει να πιέσει τον Ζελένσκι να παραδώσει ολόκληρες τις ανατολικές ουκρανικές περιοχές Ντόνετσκ και Λουχάνσκ με αντάλλαγμα το πάγωμα της υπόλοιπης γραμμής του μετώπου από τη Ρωσία - μια πρόταση που υπέβαλε ο Πούτιν στην Αλάσκα.

Για κάποιους, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή να δοθεί γη για να σωθούν ζωές. Κάτι τέτοιο όμως αφήνει τον πρόεδρο Ζελένσκι «σε ένα σταυροδρόμι χωρίς ευνοϊκή διαδρομή μπροστά του», δήλωσε ο Βολοντμίρ Άριεφ, Ουκρανός βουλευτής του αντιπολιτευόμενου κόμματος Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης.

«Δεν έχουμε αρκετές δυνάμεις για να συνεχίσουμε τον πόλεμο για απεριόριστο χρονικό διάστημα», είπε ο Άριεφ. «Αλλά αν ο Ζελένσκι παραχωρούσε αυτή τη γη, αυτό δεν θα αποτελούσε μόνο κατάρρευση του συντάγματός μας, αλλά θα μπορούσε να έχει και τα χαρακτηριστικά της προδοσίας».

Γιατί ο Πούτιν διεκδικεί το Ντονμπάς

Από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Μόσχα προσάρτησε 4 ουκρανικές περιοχές. Αυτές περιλάμβαναν το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ, οι οποίες μαζί αποτελούν το Ντονμπάς.

Από τις 4 προσαρτημένες περιοχές, η Ρωσία ελέγχει πλήρως μόνο μία: το Λουχάνσκ. Οι χερσαίες δυνάμεις του Βλάντιμιρ Πούτιν έχουν πολεμήσει σε 8 άλλες ουκρανικές περιοχές από το 2022, τελικά αποσύροντας τα στρατεύματα από ορισμένες και καταλαμβάνοντας τμήματα άλλων.

Ωστόσο, το Ντονμπάς βρίσκεται στο επίκεντρο του οράματος του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο, ένα όραμα που διαμορφώνεται από την πίστη του στην ιστορική ενότητα των ρωσόφωνων σε ολόκληρη την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Ο Ρώσος πρόεδρος αρχικά παρουσίασε την εισβολή ως υπεράσπιση των φιλορώσων της περιοχής, οι οποίοι είχαν πολεμήσει εναντίον της κυβέρνησης της Ουκρανίας, με τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη του Κρεμλίνου από το 2014.

Αυτή η δέσμευση καθιστά τον έλεγχο του Ντονμπάς κρίσιμη προϋπόθεση για να δηλώσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι το έργο του στην Ουκρανία έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Κονσταντίν Ρεμτσούκοφ, συντάκτης στη Μόσχα με δεσμούς με το Κρεμλίνο.

Ο Ρεμτσούκοφ και άλλοι σχολιαστές του Κρεμλίνου έχουν εικάσει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να είναι πρόθυμος να ανταλλάξει άλλα κατεχόμενα εδάφη για να πάρει το υπόλοιπο Ντονμπάς.

«Το Ντονέτσκ θεωρείται πολύ πιο “δικό μας” από το Ντνίπρο, το Σούμι ή το Χάρκοβο», δήλωσε ο Σεργκέι Μάρκοφ, πολιτικός επιστήμονας με έδρα τη Μόσχα και πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Τι θα κάνει ο Ζελένσκι

Το πιο πιθανό σενάριο πάντως, είναι ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα προσπαθήσει να παρατείνει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με εναλλακτικό σχέδιο.

Ο Ζελένσκι πιθανότατα θα απαιτήσει τριμερή συνάντηση με τον Τραμπ και τον Πούτιν με το πρόσχημα, ότι μόνο οι αρχηγοί κρατών μπορούν να λάβουν μοιραίες αποφάσεις. Ωστόσο, η Ρωσία αναμένεται να αρνηθεί κάτι τέτοιο, καθώς δεν είναι πρόθυμη να επικοινωνήσει με την ουκρανική ηγεσία μέχρι να συμφωνήσει πρώτα στους όρους της ειρήνης.

*Με πληροφορίες από BBC και New York Times

Διαβάστε επίσης