Πάει για νέο καβγά ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο; Γόρδιος δεσμός το εδαφικό για Ρωσία - Ουκρανία

Τα είπαν, τα συμφώνησαν και πήραν το δρόμο τους για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ωστόσο, κατά την αυριανή επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια νέα διαμάχη με τον επικεφαλής του Λευκού Οίκου Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή την εκτίμηση κάνει η γερμανική εφημερίδα Bild.

Και κρίνοντας από τις τελευταίες του δηλώσεις, πάει....φουριόζος στην Ουάσινγκτον.

Μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι είπε πριν λίγο ότι το «Σύνταγμα της Ουκρανίας καθιστά αδύνατη την παραχώρηση ή την ανταλλαγή εδαφών», κάτι που αναμένεται να προκαλέσει πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις για το εδαφικό.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέδωσε μια σειρά δηλώσεων στο X μετά τη συνάντησή του με Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών με τον Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ την Δευτέρα.

Στις δηλώσεις του, ο Ζελένσκι ανέφερε:

«Πρέπει να σταματήσουμε τις δολοφονίες. Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες. Αν είναι πραγματικά τόσες όσες ακούσαμε, τότε θα χρειαστεί χρόνος για να τις εξετάσουμε όλες. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό υπό την πίεση των όπλων...

Χρειαζόμαστε πραγματικές διαπραγματεύσεις, που σημαίνει ότι μπορούν να ξεκινήσουν εκεί όπου βρίσκεται τώρα η πρώτη γραμμή. Η γραμμή επαφής είναι η καλύτερη γραμμή για συνομιλίες. Οι Ευρωπαίοι το υποστηρίζουν αυτό και ευχαριστούμε όλους. Η Ρωσία εξακολουθεί να μην έχει επιτυχία στην περιοχή του Ντόνετσκ, ο Πούτιν δεν έχει καταφέρει να την καταλάβει εδώ και 12 χρόνια...

Το Σύνταγμα της Ουκρανίας καθιστά αδύνατη την παραχώρηση ή την ανταλλαγή εδαφών. Δεδομένου ότι το εδαφικό ζήτημα είναι τόσο σημαντικό, θα πρέπει να συζητηθεί μόνο από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο τριμερές – Ουκρανία, ΗΠΑ, Ρωσία. Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δεν δίνει κανένα σημάδι ότι αυτό θα συμβεί, και αν η Ρωσία αρνηθεί, πρέπει να ακολουθήσουν νέες κυρώσεις.

Είναι σημαντικό η Αμερική να συμφωνήσει να συνεργαστεί με την Ευρώπη για την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία και, κατά συνέπεια, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, αλλά δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει – ποιος θα είναι ο ρόλος της Αμερικής, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρώπης, τι μπορεί να κάνει η ΕΕ. Χρειαζόμαστε ασφάλεια που να λειτουργεί στην πράξη, όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ».

Τι γράφει η Bild

«Παρόλο που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνοδεύεται στην Ουάσιγκτον από αρκετούς Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, δεν αποκλείεται μια κλιμάκωση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», αναφέρει το άρθρο.

Το δημοσίευμα γράφει επίσης, επικαλούμενο τις πηγές του, ότι ο Τραμπ θα συνομιλήσει πρώτα με τον Ζελένσκι χωρίς Ευρωπαίους ηγέτες – κατ' ιδίαν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να συναντηθεί με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αποφάσισε να μιλήσει πρώτα κατ' ιδίαν με τον επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου, γράφει η γερμανική εφημερίδα Bild .

Επικαλούμενη τις πηγές της, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα συναντηθούν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ μετά από μια ιδιωτική συνομιλία. Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα δείπνο εργασίας και μια μακρά συζήτηση σε διευρυμένη μορφή.

Νωρίτερα, εμφανίστηκαν στο Διαδίκτυο πληροφορίες ότι οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ θα συμμετείχαν στη συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι.

Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον

Οι επικεφαλής της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας θα δώσουν μεταξύ άλλων το «παρών» μαζί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνάντηση που θα έχουν Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον αύριο.

Τα ονόματα ανακοινώθηκαν το πρωί και η λίστα αναλυτικά έχει ως εξής:

-Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Sir Keir Starmer

-Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen

-Ο πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron

-Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Giorgia Meloni

-Ο καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz

-Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Alexander Stubb

-Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Mark Rutte

Τι έγινε στην βιντεοδιάσκεψη

Στο μεταξύ πολλά και ποικίλα ήταν τα μηνύματα στην βιντεοδιάσκεψη της «Συμμαχίας των προθύμων».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε ότι για να επέλθει η ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο και όχι στο θύμα.

«Δεν νομίζω ότι ο Πρόεδρος Πούτιν θέλει ειρήνη», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν και συνέχισε: «Νομίζω ότι θέλει η Ουκρανία να παραδοθεί». Από την άλλη πλευρά, ο Πρόεδρος Τραμπ «θέλει ειρήνη », πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, «οι ηγέτες είχαν μια θετική ανταλλαγή απόψεων για να συντονιστούν ενόψει της αυριανής συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και το εδαφικό ζήτημα τέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κομισιόν στους δημοσιογράφους «οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η δέσμευση για διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω κυρώσεων, η αρχή ότι η Ουκρανία είναι αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις για το έδαφός της και το κρίσιμο θέμα των ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αυτή ήταν επίσης η ευκαιρία για τους ηγέτες να επιβεβαιώσουν για άλλη μια φορά την ενότητά τους στην υποστήριξη της Ουκρανίας προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που είχαν διμερή συνάντηση στις Βρυξέλλες, αναχώρησαν για τις ΗΠΑ.

Η Βαρσοβία από την πλευρά της υποστηρίζει πως πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν αρχίσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Αυτό δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών. «Οποιαδήποτε μορφή διακοπής, κατάπαυσης του πυρός ή οριοθέτησης πυρός είναι, σύμφωνα με το Συνασπισμό των Προθύμων, προϋπόθεση για την έναρξη οποιωνδήποτε ειρηνευτικών συνομιλιών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πάβελ Βρόνσκι.

Κόστα: Η διατλαντική ενότητα είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία

Η ενότητα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Όπως υπογράμμισα κατα τη σημερινή συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων, αν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να αυξήσουν την πίεση επί της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Κόστα σε μήνυμά του στο X.

Ο Τσέχος πρωθυπουργός λέει ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ουσιώδεις

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας για να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα.

«Η τηλεδιάσκεψη του Συνασπισμού των Προθύμων ήταν σημαντική για το συντονισμό ενόψει της αυριανής συνάντησης στο Λευκό Οίκο», έγραψε στο X.

«Συμφωνήσαμε ότι η άμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι να μπει ένα τέλος στους σκοτωμούς και ότι σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη θα είναι απολύτως ουσιώδεις για περαιτέρω διαπραγματεύσεις».

