Ολοκληρώθηκε η βιντεοδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ζελένσκι - Τα πρώτα μηνύματα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε ότι για να επέλθει η ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο και όχι στο θύμα

Ολοκληρώθηκε η βιντεοδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ζελένσκι - Τα πρώτα μηνύματα

Στιγμιότυπο απ΄την βιντεοδιάσκεψη 

AP
Η βιντεοδιάσκεψη της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία έχει πλέον ολοκληρωθεί.
Στην συζήτηση με την ομάδα των Ευρωπαίων ηγετών, που έχει ως στόχο να φέρει κοντά τις χώρες για την προστασία της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, συμμετείχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τις Βρυξέλλες.

Στη διάσκεψη συμμετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης η οποία οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας, οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν.

Επίσης οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του κ.Ζελένσκι με τον κ.Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές. Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, τονίστηκε ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι ήταν ο πρώτος που σχολίασε μετά το πέρας της συνάντησης.
Είπε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε ότι για να επέλθει η ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο και όχι στο θύμα.

μακρον

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν στην βιντεοδιάσκεψη

απε-μπε

Πληροφορίες για τη συνάντηση με Τραμπ

Στο μεταξύ η γερμανική εφημερίδα BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές, αναφέρει ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί αύριο πρώτα μόνο με τον Ουκρανό πρόεδρο. Αργότερα, ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ που συνοδεύουν τον Ζελένσκι θα συμμετάσχουν σε ένα δείπνο εργασίας και σε πολυωρές συνομιλίες.

Στις Βρυξέλλες ο Ζελένσκι

Νωρίτερα το μεσημέρι, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την στιγμή που ο Τραμπ... ξαναχτύπησε γράφοντας στο Truth Social:

«Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι».

«Τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. «Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα», διαβεβαίωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Χαιρέτισε επίσης την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εμπνευσμένες από το ΝΑΤΟ». Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε το Σάββατο ότι το πρώτο βήμα θα είναι να οριστεί «μια ρήτρα συλλογικής ασφάλειας που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να λάβει την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έτοιμη να δράσει σε περίπτωση που δεχθεί νέα επίθεση » .

Η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η παύση των εχθροπραξιών είναι η πρώτη προτεραιότητα

Και οι δύο πρόεδροι ερωτήθηκαν για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάπαυση του πυρός. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι πιο σημαντική από μια κατάπαυση του πυρός και ότι η τελευταία δεν είναι απαραίτητη για να σταματήσει ο πόλεμος.

Η Φον ντερ Λάιεν απάντησε ότι ο όρος δεν έχει σημασία, συμπληρώνοντας ότι αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και ότι «το αποτέλεσμα πρέπει να είναι η παύση των σφαγών». «Αυτό είναι το πιο σημαντικό», προσθέτει. «Είτε το ονομάζουμε κατάπαυση του πυρός είτε ειρηνευτική συμφωνία».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «δεν βλέπει κανένα σημάδι» ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για τριμερή σύνοδο κορυφής με την Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων».

Συναντήθηκε επίσης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε ότι ελπίζει να πραγματοποιηθεί τριμερής σύνοδος κορυφής «το συντομότερο δυνατό».

Ο Ζελέσνκι είπε επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να είναι «τόσο ενωμένη τώρα» όσο ήταν όταν ξέσπασε ο πόλεμος το 2022 και ότι αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη «πραγματικής ειρήνης». «Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες», πρόσθεσε.
Τόνισε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εξεταστούν, αλλά ότι είναι «αδύνατο να γίνει αυτό υπό την πίεση των όπλων».
Εκτίμησε ότι είναι απαραίτητη μια τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, αλλά η Ρωσία δεν δίνει «κανένα σημάδι» ότι αυτό θα συμβεί.
«Και αν η Ρωσία αρνηθεί, τότε πρέπει να ακολουθήσουν νέες κυρώσεις», λέει.
Είπε ακόμη ότι είναι ευγνώμων στον Τραμπ και τις ΗΠΑ που συμφώνησαν να συνεργαστούν με την Ευρώπη για να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, αλλά ότι «δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό».
«Όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, και θεωρούμε την ένταξη στην ΕΕ μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας», λέει.

